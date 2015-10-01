Skype Translator herkesin kullanımına açıldı

Yazılım devi Microsoft'un geçtiğimiz Mayıs ayında ön izleme sürümünü yayınladığı anlık çeviri servisi Skype Translator, an itibariyle herkesin kullanıma açıldı.

Skype Translator hatırlayacağınız üzere görüntülü sohbet sırasında destekli diller arasında (Şimdilik İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Mandarin ve yazılı mesajlar için 50'den fazla dil) anlık olarak çeviri yapılabiliyor ve böylece oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Artık üyelik gerektirmeden Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemli bilgisayar ya da tabletlerle aktif olarak kullanılabilen yazılım, yapılan denemelerde de gösterildiği kadarıyla ufak bir gecikmeye rağmen etkili bir iletişim süreci sağlayabiliyor.

Skype Translator'a ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/10/01/skype-translator-desktop/