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Skype Translator herkesin kullanımına açıldı

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype Translator herkesin kullanımına açıldı
 
Yazılım devi Microsoft'un geçtiğimiz Mayıs ayında ön izleme sürümünü yayınladığı anlık çeviri servisi Skype Translator, an itibariyle herkesin kullanıma açıldı.
Skype Translator hatırlayacağınız üzere görüntülü sohbet sırasında destekli diller arasında (Şimdilik İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Mandarin ve yazılı mesajlar için 50'den fazla dil) anlık olarak çeviri yapılabiliyor ve böylece oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Artık üyelik gerektirmeden Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemli bilgisayar ya da tabletlerle aktif olarak kullanılabilen yazılım, yapılan denemelerde de gösterildiği kadarıyla ufak bir gecikmeye rağmen etkili bir iletişim süreci sağlayabiliyor.
Skype Translator'a ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/10/01/skype-translator-desktop/ Yorum Yaz
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Mimar SaNAN 3 yıl
Google translate gibiyse yanlış anlaşılmalara yol açabilir.
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Nu.D.38 3 yıl
Ahım şahım bir çeviri yapamaz bence.Ama karşıdakinin anlayacağı kadar çevirir.
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simbolmina 3 yıl
Yalnız haber ne kadar eskiyse, Skype tramslator normal Skype ve evrensel Skype uygulamalarına dahil edildi bugün.

Edit: translatorun Skype'a dahil olması betaya girdi sanırım bu sefer. Haber eski değil de dur öğrenince tam yazicam//
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alemburda34 3 yıl
Görüntülü sohbet çeviri dilinde Mandarin dilini koyana kadar başka dil mi bulamamislar.
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simbolmina 3 yıl alemburda34
alemburda34
Görüntülü sohbet çeviri dilinde Mandarin dilini koyana kadar başka dil mi bulamamislar.

Dünyada en çok konuşulan dillerden biri Mandarin Çincesi.
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