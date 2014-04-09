Skype, Windows 8.1 tarafında iki yeni özellikle güncellendi

Anlık mesajlaşma ve video tabanlı sohbet denildiği zaman akıllara gelen ilk servislerden Skype, Windows 8.1 tarafında iki yeni özellikle 2.7 sürümüne güncellendi

Yayınlanan son güncellemesiyle bünyesine ilk olarak Invisible yani görünmezlik özelliği eklenen popüler servis, bu sayede hem diğer kişilere karşı görünmez kalınmasına hem de gelen mesajların alınabilmesine imkan tanıyor. Eklenen diğer bir özellik ise oturumu kapatma desteği. Yeniden getirilen bu seçenek ile zaman zaman herhangi bir bildirim almak istemeyen kişiler, artık servisten komple çıkış yapabilecekler.

Ücretsiz olarak sunulan Skype Windows 8.1 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.skype.com/2014/04/08/skype-for-modern-windows-2-7-with-multiple-ways-to-manage-your-availability/