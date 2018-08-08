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Skype bir süre daha 7.0 sürümüyle yola devam etme kararı aldı

Skype'ın 7.0 sürümünün 1 Eylül itibariyle tedavülden kalkacağını duyuran olan Microsoft, yeni sürüm beklenen beğeni ve ilgiyi yakalayamayınca bir süre daha eski sürümle yola devam etmeye karar verdi.
9 ay
1,1b
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11
Diğer
Zeynep Yolcu
Yazar
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Microsoft, geçtiğimiz ay Skype kullanıcılarına klasik Skype olarak bilinen Skype 7.0’ın yerini alacak Skype 8.0 sürümünü tanıtmış ve Skype 7.0 sürümünün Eylül ayı itibarıyla tedavülden kalkacağını duyurmuştu. Ancak 8.0 sürümünü indiren kullanıcılardan gelen geri dönüşler pek de olumlu olmadığı için şirket, yeni sürümün tüm kullanıcılarla buluşacağı zamanı belirsiz bir tarihi erteleme kararı aldı.
Skype’ın 8.0 sürümü ücretsiz HD video görüşmesi, sohbet medya galerisi, çağrı kaydetme gibi pek çok yenilikle karşımıza çıksa da, kullanıcıların tamamının beğenisini kazanmayı ne yazık ki başaramadı. Bu durumun temel sebepleri arasında kullanıcıların programın yeni ara yüzünü kullanışlı bulmamaları yer alıyor.
Yeni sürümle müşterilerinin tamamının beğenisini kazanmayı başaramadığını gören Microsoft, Skype’ın klasik sürümünün kullanım süresini uzatarak kullanıcıların kalbini kazandı. Şirket yaptığı açıklamada olumlu ve olumsuz dönütler için teşekkür ettiklerini, yeni sürüme eklenecek özellikler konusunda kullanıcıların tavsiyelerini göz önünde bulunduracaklarını belirtti.

https://www.cnet.com/news/microsoft-will-continue-skype-classic-support-after-negative-customer-feedback/ Yorum Yaz
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pyrotechnician 9 ay en beğenilen
Yeni Skype zorluklarıyla, hatalarıyla ve berbat arayüzüyle tam bir fiyasko.
ICQ zamanından beri neredeyse 20 sene geçti, düzgün çalışan bir IM uygulaması hazırlamak bu kadar zor olmamalı ...
Yeni Skype zorluklarıyla, hatalarıyla ve berbat arayüzüyle tam bir fiyasko.ICQ zamanından beri neredeyse 20 sene geçti, düzgün çalışan bir IM uygulaması haz...
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arel.gr 9 ay
ICQ idare ediyor !
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burakdc 9 ay
Bence hıc bır onemı yok ama yıl 2008 WLM de mıllet bedava 1000000000 lerce hareketlı ve normal emojı kullanırken whatsapp gunumuzde 2018 de bunu buyuk bır nımetmıs gıbı onumuze sunuyor hele trılyon dolarlık apple ıse her yenı ios suurmunun en buyuk ozellıgı olarak lanse ettıgı 2-3 dandırıkten WLM zamanında kımsenın dotune surmeyecegı cınsten emojılerı kendı ıcat etmıs gıbı isheep lerını waooow latıyor.
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burakdc 9 ay
Herhangi bir X programı arayüzünü günceller, kullanıcıları "Önceki çok iyiydi neden değişti." derler. Zaman geçer arayüz yine değişir, kullanıcıları yine "Önceki çok iyiydi neden değişti." derler. Bu sürekli tekrarlanır.
Bende hep boyle dusunurum ama busefer arayuz gercektende kotu ve aynen arkadasımında dedıgı gıbı
windows ta skype kullanıyorum güncellemeeyle iyice uygulamaya döndürmüşler daha doğrusu uygulama versiyonunu windowsa taşımışlar.
pek çok ayar gitmiş iyice sadeleştirmişler.
mesaj geliyor uyarı sesi çıkmıyor.
kişi online mı değil mi gözükmüyor.
az önce mesajlaştığın kişi en son görülme birkaç gün önce yazıyor.
mail adresine gelen giden mail adreslerini kişiler olarak listeliyor.
yanı gercekten kotu. eger arayuz degistirilecekse eski windows live messanger arayuzune donulmelı WLM nin eski özelliklerine gunumuz mesajlasma programlarının ozellıklerı entegre edilmeli WLM kullanırken mail gelince haberimiz olurdu ve maılımıze bakabildigimiz gibi offline kontaklara maılde atabilirdik. Son zmanda bir garip sadeleştirme sevdasıdır gitti. Kötü olan sadelestırme adı altında eskiden tek tıklamayla yaptıgımız isler suan bır cok sey yaptıktan sonra yapar olabılmek ve aynı zmanda ruhsuz kımlıksız gorsel arabırım ogelerıne sahıp olmak seklınde anlasıldı halbuki daha kolay anlasıla bılen logoları iconları anlarım ama bakınca 80lerden kalma ıkonlara dosnusturmussek arabırımlerı cok sacma windows xp nın cercevelerıne bakın windows 10 a bakın yada 8 e bakın resmen paınt terk eskı WLM ozellıklerı bakımından sevıldı ve tutuldu o donemdede guclu rakıpler vardı ıcq trillian gibi
suandada icq var 2018 model bir kurun demek ıstedıgımı anlarsınız arattıgınız kısıyı bıle bulemıyor ama numarayı yazın buluyor sadelestırıcez dıye ozellıklerını bozdular kasıtlı yapılmısta olabılır bılemem skype bır cok gelıstırmeye ragmen WLM nın cok altındaydı sımdı ıse dahada garıp bır hale gelmıs dıyeceksınızkı kullanma saygı duyuyorum ama bu mesajlasma programını ınsanlar ıslerını ahllederken yanda acılan bır pencerede tum maıl ve messanger kontakalrıyla haberlesebıldıklerı ıcın kullanıyordu ustelık wındowsun paınt gıbı kendı orjınal yazılımıydı oyle whatsapp gıbı eslestrıcem falan fılan olayı yoktu acıyordun kullanıyordun pratıktı
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funnel 9 ay
Şimdi whatsapp dan daha yangın olabilecek MsnMessenger'ı kapatan firmadan ne beklenir.
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pyrotechnician 9 ay en beğenilen
Yeni Skype zorluklarıyla, hatalarıyla ve berbat arayüzüyle tam bir fiyasko.
ICQ zamanından beri neredeyse 20 sene geçti, düzgün çalışan bir IM uygulaması hazırlamak bu kadar zor olmamalı ...
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pastadanadam 9 ay
Herhangi bir X programı arayüzünü günceller, kullanıcıları "Önceki çok iyiydi neden değişti." derler. Zaman geçer arayüz yine değişir, kullanıcıları yine "Önceki çok iyiydi neden değişti." derler. Bu sürekli tekrarlanır.
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Boragungoren 9 ay
Tavsiyem otomatik güncellemeleri kapatın yoksa o iğrenç arayüz geliyor
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carloska 9 ay
bu microsoft firmaları alarak kasıtlı olarak batırmıyorsa bende bişi bilmiyorum
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Keremqw 9 ay
Bu işten kârı ne peki?
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Virinom 9 ay
Skype kendi kendini bitirdi artık. Alternatiflere yönelmek lazım.
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mavizaman 9 ay
windows ta skype kullanıyorum güncellemeeyle iyice uygulamaya döndürmüşler daha doğrusu uygulama versiyonunu windowsa taşımışlar.
pek çok ayar gitmiş iyice sadeleştirmişler.
mesaj geliyor uyarı sesi çıkmıyor.
kişi online mı değil mi gözükmüyor.
az önce mesajlaştığın kişi en son görülme birkaç gün önce yazıyor.
mail adresine gelen giden mail adreslerini kişiler olarak listeliyor.
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