Skype bir süre daha 7.0 sürümüyle yola devam etme kararı aldı

Microsoft, geçtiğimiz ay Skype kullanıcılarına klasik Skype olarak bilinen Skype 7.0’ın yerini alacak Skype 8.0 sürümünü tanıtmış ve Skype 7.0 sürümünün Eylül ayı itibarıyla tedavülden kalkacağını duyurmuştu. Ancak 8.0 sürümünü indiren kullanıcılardan gelen geri dönüşler pek de olumlu olmadığı için şirket, yeni sürümün tüm kullanıcılarla buluşacağı zamanı belirsiz bir tarihi erteleme kararı aldı.

Skype’ın 8.0 sürümü ücretsiz HD video görüşmesi, sohbet medya galerisi, çağrı kaydetme gibi pek çok yenilikle karşımıza çıksa da, kullanıcıların tamamının beğenisini kazanmayı ne yazık ki başaramadı. Bu durumun temel sebepleri arasında kullanıcıların programın yeni ara yüzünü kullanışlı bulmamaları yer alıyor.

Yeni sürümle müşterilerinin tamamının beğenisini kazanmayı başaramadığını gören Microsoft, Skype’ın klasik sürümünün kullanım süresini uzatarak kullanıcıların kalbini kazandı. Şirket yaptığı açıklamada olumlu ve olumsuz dönütler için teşekkür ettiklerini, yeni sürüme eklenecek özellikler konusunda kullanıcıların tavsiyelerini göz önünde bulunduracaklarını belirtti.

https://www.cnet.com/news/microsoft-will-continue-skype-classic-support-after-negative-customer-feedback/