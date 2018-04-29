Android Skype için önemli bir güncelleme yayınlandı

Microsoft'un sahip olduğu iletişim platformu Skype, Android için yeni bir güncelleme aldı. Sessizce başlatılan yeni güncelleme, uygulamaya yeni bir yetenek kazandırırken, performans artışını ve güvenliğini de arttırmış oldu. Kazanılan yeteneğinden bahsedersek. İnternet tarayıcınızdan veya başka bir uygulama üzerinden bir telefon numarasını aramak istediğiniz zaman, Skype ile arama seçeneği ekrana geliyor ve dilerseniz Skype içerisinde bulunan kredilerinizden bu aramayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu özellik aslında Skype için yeni sayılmaz. Zira yıllardır Windows sürümünde bu özellik zaten kullanılmakta. Aynı özellik şimdi ise Android kullanıcıları için de sunulmuş oldu.

Yeni güncelleme paketi ayrıca, bazı istikrar ve güvenlik iyileştirmeleri de içeriyor. Bu sayede Skype kullanıcıları, uygulamayı daha stabil ve güvenli kullanabilecekler. Yeni güncelleme şuan için yalnızca Android işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlar için sunulmuş. Yakın zamanda iOS cihazları için de benzer bir güncelleme paketi yayınlanabilir.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Skype-update-Android-Calling-support_id104481