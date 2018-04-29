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Android Skype için önemli bir güncelleme yayınlandı

Microsoft, kullanıcılarından gelen istekleri değerlendirerek Android destekli Skype için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, Skype için yeni bir yetenek ve performans iyileştirmeleri sunuyor.
1 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Android Skype için önemli bir güncelleme yayınlandı
Microsoft'un sahip olduğu iletişim platformu Skype, Android için yeni bir güncelleme aldı. Sessizce başlatılan yeni güncelleme, uygulamaya yeni bir yetenek kazandırırken, performans artışını ve güvenliğini de arttırmış oldu. Kazanılan yeteneğinden bahsedersek. İnternet tarayıcınızdan veya başka bir uygulama üzerinden bir telefon numarasını aramak istediğiniz zaman, Skype ile arama seçeneği ekrana geliyor ve dilerseniz Skype içerisinde bulunan kredilerinizden bu aramayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu özellik aslında Skype için yeni sayılmaz. Zira yıllardır Windows sürümünde bu özellik zaten kullanılmakta. Aynı özellik şimdi ise Android kullanıcıları için de sunulmuş oldu.
Yeni güncelleme paketi ayrıca,  bazı istikrar ve güvenlik iyileştirmeleri de içeriyor. Bu sayede Skype kullanıcıları, uygulamayı daha stabil ve güvenli kullanabilecekler. Yeni güncelleme şuan için yalnızca Android işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlar için sunulmuş. Yakın zamanda iOS cihazları için de benzer bir güncelleme paketi yayınlanabilir.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Skype-update-Android-Calling-support_id104481 Yorum Yaz
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Skype'ı bile unutturmayı başardın ya helal olsun microsoft
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Moving On 10 ay
Skype kullanan mı kaldı da bu güncelleme önemli olsun?
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classf2re 1 yıl Guest-6E09CBB40
Başka işletim sistemleri olduğunu biliyorum. Ama bütün suçun Microsoft ta olduğuna da inanmıyorum. Çünkü yeterince iyi olan şeylerin önünde hiç bir şirket duramaz .
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classf2re 1 yıl
Başka bir firma düzgün bir işletim sistemi geliştirse Microsoft batar gibime geliyor. Ama adam köyün ağası :/
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Tengrist 1 yıl
Galaxy A7 2017 telefonumda varsayılan uygulamaydı bir kaç kez eş dost hatırına aktif ettim böyle Batarya düşmanı uygulama düşman başına diyorum 2 gün zor sabrettim en sonunda uygulamayı etkisizleştirdim [:\-][:\-][:\-][:\-][:\-][:\-]










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Bay Robot 1 yıl
iOS’a geleli çok oluyor...
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labtek38 1 yıl
Eee haber mi bu?
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interwap 1 yıl
Microsoft neye elini atsa kurutuyor. Kendi işine odaklansın.
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Skype'ı bile unutturmayı başardın ya helal olsun microsoft
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bahner 1 yıl
Skype kaybolup gitti. Bir zamanlar her platforma yüklenen ilk uygulamaydı.
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