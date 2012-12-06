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Skype'ın değişen kullanıcı sözleşmesi, videolu mesaj gönderimi özelliğine işaret ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en popüler çevrimiçi iletişim platformu olan ve Microsoft tarafından 8.5 milyar dolar karşılığında satın alınan Skype, bir süre sonra Microsoft'un Live Messenger hizmetinin yerini alacak.

Skype üzerinden sesli ve görüntülü arama ile metin mesajları gönderme hali hazırda yapılan işlemler. Ancak platformun değişen kullanıcı sözleşmesi, yakın zamanda videolu mesaj gönderiminin de başlayacağının işaretlerini veriyor.

Sözleşmede Skype Premium kullanıcılarının sınırsız sayıda video mesajları gönderip alabileceği ve gönderilen video mesajlarının sona erme tarihinin olmayacağı belirtiliyor. 

Skype 2011 yılında video mesaj servisi Qik'i satın almıştı. Firmanın bu altyapıyı kullanacak olması muhtemel. Beklentiler kısa süre sonra bu hizmetin duyurulması yönünde. Tahminen aylık 8.99$ ödeyen Premium kullanıcılar istedikleri kadar video mesaj gönderebilecek ve saklayabilecekken, standart kullanıcılar ise şimdilik bilinmeyen bir sayıda video mesaj gönderme ile sınırlı olacaklar ve gönderilen videolar 90 gün sonra silinecek.

Hizmetin ilk etapta sadece masaüstü platformları için başlatılacağı sonrasında ise mobil platformların da dahil edileceği ifade ediliyor. 

http://www.itworld.com/unified-communications/325782/skype-confirms-video-messaging-feature-legal-change Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl
ugacomtr
önce bi android platformuna Türkçe dil desteğini getirsinler. Kocaman dünya devi firma Tr dil desteği koymamış.

Programda 3 tane yazı var.
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ugacomtr 6 yıl
Yani? :=)
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ugacomtr 6 yıl
önce bi android platformuna Türkçe dil desteğini getirsinler. Kocaman dünya devi firma Tr dil desteği koymamış.
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