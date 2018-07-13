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Slovak kripto para topluluğu bankaları hedef aldı [video]

Slovakya'daki bankaların kripto paralar konusundaki tavrından şikayetçi olan kripto para topluluğu, ülkedeki bankaları hedef alan bir eylem düzenledi.
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Slovak kripto para topluluğu bankaları hedef aldı [video]
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Kripto paraların mevcut banka anlayışını tamamen değiştireceği uzun süredir konuşuluyor ancak günümüzde bankaların kripto paralara uyum sağlamak için yeterli çabayı gösterdiğini söylemek pek mümkün değil. Bu duruma tepki göstermek isteyen Slovakya'daki kripto para destekçileri bugün erken saatlerde ilginç bir eyleme imza attı. Eylemciler kripto para konusunda ''karanlıkta kaldıklarını'' düşündükleri bankalara ışık tuttu.


Bankalara ''ışık'' tuttular 

Gece saat 03.10'da harekete geçen eylemciler merkez bankası da dahil olmak üzere ülkenin önde gelen banka ve finans kuruluşlarına spot ışığı yansıttı. Bu ışıkla başta Bitcoin olmak üzere bazı kripto para birimlerinin amblemi finans kuruluşlarına ait binalarda yansıdı. Eylemlerini video olarak YouTube yükleyen eylemciler, bir de bildiri yayınladı. 


Slovak bankalarının kripto paraların sınırsız imkanlarını kucaklamak yerine düzenleyici kurumlar ve belirsiz mevzuatların etkisinde kaldığını açıklayan eylemciler, ayrıca ülke genelinde kripto para işlemlerinin engellendiği ve adeta bir cadı avı operasyonu yürütüldüğüne dikkat çekti. Eylemciler kripto para ile bankalar arasındaki ilişkiyi 15. yüzyılda kilisenin durumuna benzetiyor. Matbaanın gelişmesiyle birlikte kilisenin kutsal kitapların elle yazılması konusundaki hakimiyetini kaybettiğini belirten eylemcilere göre bankalara tutulan ışık, 21. yüzyılın devrimini simgeliyor.

 

https://www.youtube.com/watch?v=g_vIfdPclmU Yorum Yaz
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MustafaC53 10 ay
vaoooo müthiş, headshot atmışlar.
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