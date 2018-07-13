Çin polisi, kripto paralarla bahis oynanan siteye operasyon düzenledi

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Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Maoming şehrinde yerel polis birimleri, mayıs ayında yasa dışı bir bahis sitesini takibe almıştı. Bitcoin, Ether, Litecoin ve diğer popüler kripto para birimleri ile kumar oynama imkanı sunan web sitesine yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Şehrin dört bir yanında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çetenin altı üyesi tutuklanırken çeteyle ilişkili olduğu iddia edilen 540 şüpheli de gözaltına alındı. Son zamanlarda Dünya Kupası maçlarına odaklanan sitenin 8 aylık faaliyet süresinde toplam 1.5 milyar dolar kazanç sağladığı belirtiliyor.





1.5 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirildi

Geleneksel arama motorlarında yer almayan web sitesinin Dark Web üzerinden hizmet sunduğu ve kullanıcılara, yeni getirdikleri kullanıcı karşılığında bonus veren bir saadet zinciri yapısına sahip olduğu açıklandı. Bugüne kadar pek çok farklı ülkeden 330 bin kullanıcının kayıt olduğu web sitesi, kripto para birimleri üzerinden kumar oynanmasını sağlayarak gelirlerini gizlemiş ve kumar faaliyetlerini örtbas etmeyi başarmış. Denizaşırı ülkelerde de yönetici kadrosunun bulunduğu tahmin edilen sitenin Çin ayağı düzenlenen operasyonla birlikte ortadan kaldırılırken polis çete üyelerine ait 750 bin dolarlık varlığa ve 1.5 milyon dolar değerinde kripto paraya el koydu.





Çevrimiçi bahisin kripto paralarla birlikte yeni bir hal aldığını belirten yetkililer kumar oynanmasını sağlayan kişilerin; kullanıcıları ve oyunlarını analiz ederek manipülasyon yaptığını ve çok az insanın kazanmasına izin verdiğini açıkladı. Pek çok kullanıcının bu durumu fark edip kumar sitelerini kullanmaktan vazgeçtiğini belirten yetkililer yine de bazı kullanıcıların, kumar bağımlılığından kurtulamadığını ve bu nedenle topluma zarar veren(hırsızlık, gasp gibi) farklı suçlara karıştığının altını çizdi.

https://www.coindesk.com/police-seize-1-5-million-in-crypto-during-fifa-gambling-crackdown/