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SmartPlate ile yediklerinizi "akıllı" olarak takip edin

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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SmartPlate ile yediklerinizi
 
Kilo vermek, mevcut kilosunu korumak ya da profesyonel sporcular için yediklerine dikkat etmek takip edilmesi ve kontrol edilmesi zor bir konudur. Bu noktada Anthony Ortiz'in babasının bir hastalığı üzerinden geliştirdiği SmartPlate, akıllı takısını alan ürünler arasına yeni bir seçenek daha ekliyor.
Temel olarak akıllı bir tabak olan SmartPlate, üzerinde yer alan üç adet dijital kamera ve özel görüntü tanımlama teknolojisi üzerinden koyulan yiyecekleri %99 doğruluk oranıyla tanımlayabiliyor. Yine bünyesinde yer alan ağırlık sensörleriyle de bölgesel ağırlık ölçümü yapabilen ürün, iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlar için hazırlanan uygulamasıyla kişilerin yediklerini takip etmesine ve aldığı kalori miktarını kayıt altına almasına imkan tanıyor. Mor, pembe, gri, yeşil ve mavi olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunan SmartPlate, özel plastik kapağıyla mikrodalga fırınlarda da aktif olarak kullanılabiliyor.
Kickstarter'da seri üretimine geçebilmek adına 100,000$ toplamayı hedefleyen SmartPlate, yapılacak en az 100$ bağış ile 2016 Haziran ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1816678675/smartplate-instantly-track-and-analyze-everything Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
UltimateEchelon 4 yıl
Yere düşünce standart tabaklar gibi kiriliyorsa Yandık demektir.Evde günde 2 tabak kırılıyor
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Piêr Dé Sans 4 yıl UltimateEchelon
O zaman kendinizi kontrol edin. Bizim evde kolay kolay tabak kırılmaz. 2 senedir herhangi bir şey dahi kırılmadı hatta geçtim tabağı.
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