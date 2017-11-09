Snapchat benzeri filtreler Skype uygulamasına geliyor

Kullanıcı kitlesini genişletmek adına iletişim platformu Skype’a yatırım yapmaya devam eden Microsoft, son olarak Snapchat tarzını hatırlatan özelleştirilmiş filtreler ile sohbetleri daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

Eğlenceli sohbetler

Skype mobil uygulamalarında kullanıma açılan yeni filtre ve etiketler, yapay zeka desteği ile eğlence odaklı bir tecrübe sunmayı amaçlıyor. Kullanıcılar farklı seçenekler arasından fotoğraflarını en eğlenceli şekilde zenginleştirebilecekler.

Yeni özellik rakiplerdeki gibi benzer bir fonksiyona sahip. Sohbet esnasında resim göndermek için kameraya geçiş yaptığınızda yapay zeka otomatik olarak yaşınızı ve duygularınızı algılıyor. Sonrasında en uygun filtreler, etiketler, metinler ve hava durumu gibi eklentiler seçilebiliyor.

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Sürekli kendini tekrar etmemesi açısından filtreler ve etiketler değişkenlik gösteriyor. Farklı günlerde ve tatillerde farklı etiketler karşınıza çıkıyor. Veya hava durumu da sürekli değişiyor.

Bu efektler daha önce firmanın Sprinkles kamera uygulamasında yer alıyordu. Buradan Skype’a geçiş yapmış oldu. Böylece aslında geniş çaplı kullanıma sunuldu da diyebiliriz. Yeni özelliklerin kullanıcı etkileşimine ne kadar etki edeceği merak konusu. Güncelleme bölge bölge Skype kullanıcılarına dağıtıma başladı.