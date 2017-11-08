Google Allo sohbet içi aktivite desteğine kavuşuyor

Google’ın geçen yıl yeni nesil mesajlaşma platformu olarak duyurduğu Allo uygulaması halen geniş kitlelere ulaşabilmiş değil. Rakipleri karşısında çok fazla avantajı olmayan uygulamaya önemli yenilikler geliyor.

Daha hareketli oluyor

Henüz erken aşamada olan Aktiviteler özelliği ile artık sohbet içerisinde mini oyunlar oynamak, listeler paylaşmak ve farklı tarzda mesajlar göndermek mümkün olacak.

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Sohbet yazım alanının hemen üzerine konumlanacak Aktiviteler bir artı simgesi ile konuşmaya dahil edilebilecek. İlk görsellere göre 4 tane mini oyun bulunuyor. Bunlar arkadaşınızı balonlarla vurduğunuz Toadal Pondage, Pet Hotel, Group Chess ve Quick, Draw! Çizim oyunu şeklinde sıralanıyor.

Ayrıca hazırladığınız bir listeyi arkadaşınızla da paylaşabiliyorsunuz. Yine Hello World ile de farklı mesajlar gönderebiliyorsunuz. Bu aktiviteler sohbet ekranı üzerinde yeni bir pencere açıyor ve buradan kullanıcıya sunuluyor. Uygulamanın biraz daha fazla etkileşim sunacağı tahmin edilen Aktiviteler özelliğinin en erken yıl sonları veya gelecek yıl başlarında erişime açılması bekleniyor.