Snapchat çok yakında Windows'a da adım atabilir

Bunun üzerine resmi bir uygulama beklentisine giren kullanıcılara yanıt resmi Lumia Support sayfalarından geldi. Lumia Support İspanya’nın Twitter adresi üzerinden Snapchat’in Windows Phone uygulaması için Microsoft ve Snapchat geliştiricilerinin birlikte çalıştığını açıkladı.
Hızlı bir şekilde yayılan bu haberin ardından Windows 10 veya Windows 10 Mobile sürümleri için destek hesabını soru yağmuruna tutan Windows kullanıcılarına uygulamanın çok yakında yayında olacağı bilgisi aktarıldı.
Konuya ilişkin tüm iddialar henüz birkaç söylemden ibaret ve resmi bir tarafı yok ancak Facebook ve Twitter kendi uygulamalarını yapmış olsa da Microsoft’un Androdi ve iOS tarafında popüler olmuş yazılımları Windows’a da çekmek için geliştirme aşamasında destek sunduğunu biliyoruz. Bunun son örneklerinden birinin de Snapchat olması gayet muhtemel görünüyor. Sonuçta her iki taraf için de kazançlı bir adım olacaktır.
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Telefon alan insanların hepsi sizin gibi sosyal medya popilerinden oluşmuyor. Snapchat çıkana kadar sizin telefonunuz da çöptü o zaman...
dememizi mi bekliyorlar
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Windows Phone, snapchat ve