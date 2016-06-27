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Snapchat çok yakında Windows'a da adım atabilir

Windows 10’lu mobil cihazlar çok yakında Snapchat uygulamasına kavuşabilir. Micorosft ile Snapchat geliştiricileri yazılımın özel bir sürümü için birlikte çalışıyor olabilir.
2 yıl
4b
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Windows
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Snapchat çok yakında Windows'a da adım atabilir
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Çok uzun bir süredir hem Android hem de iOS sürümü olmasına karşın Windows Phone için resmi bir yazılım hazırlamayan Snapchat, çeşitli üçüncü taraf yazılımlar ile kullanılabilir olmuştu. Bir süre önce 6Snap de dahil olmak üzere bu yazılımların tamamı Microsoft tarafından mağazadan kaldırılmıştı.

Bunun üzerine resmi bir uygulama beklentisine giren kullanıcılara yanıt resmi Lumia Support sayfalarından geldi. Lumia Support İspanya’nın Twitter adresi üzerinden Snapchat’in Windows Phone uygulaması için Microsoft ve Snapchat geliştiricilerinin birlikte çalıştığını açıkladı.


Hızlı bir şekilde yayılan bu haberin ardından Windows 10 veya Windows 10 Mobile sürümleri için destek hesabını soru yağmuruna tutan Windows kullanıcılarına uygulamanın çok yakında yayında olacağı bilgisi aktarıldı.

Konuya ilişkin tüm iddialar henüz birkaç söylemden ibaret ve resmi bir tarafı yok ancak Facebook ve Twitter kendi uygulamalarını yapmış olsa da Microsoft’un Androdi ve iOS tarafında popüler olmuş yazılımları Windows’a da çekmek için geliştirme aşamasında destek sunduğunu biliyoruz. Bunun son örneklerinden birinin de Snapchat olması gayet muhtemel görünüyor. Sonuçta her iki taraf için de kazançlı bir adım olacaktır.


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Ömürcan 2 yıl en beğenilen
Bu saatten sonra bosuna ugrasiyorlar. Ilk yillar cok beklentimiz vardi. Güya android & ios'u sollayacaktik. Blackberryi gectigimiz icin sukredelim
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Stradale 2 yıl
prof.exx
Yokmuydu ki? Abi nefret ediyorum çöp muhabbetinden ama harbi çöp bu wp

Telefon alan insanların hepsi sizin gibi sosyal medya popilerinden oluşmuyor. Snapchat çıkana kadar sizin telefonunuz da çöptü o zaman...
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kadirirdem 2 yıl
gariplerin yüzü gülecek :D :D
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mcrew 2 yıl
o snapchat de geldi, hemen bir windows phone telefon alayım










dememizi mi bekliyorlar
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Mr. Jingles 2 yıl
Oha yok muydu?
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crossmatch 2 yıl
Marshmallow'a kadar win akıcılık ile cazipti. Artık değil
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lapatid 2 yıl
eşeği niğdeye sür snapchat kardeş
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Bozkurtbey. 2 yıl
snapchat, swarm, instagram vs... bunlar zaten çok saçma salak uygulamalar, olmasa da olur yani
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destinati0n 2 yıl
Gitme dememle kalsan ne olur bugün hevesimi kırdın bir kere.
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prof.exx 2 yıl
Yokmuydu ki? Abi nefret ediyorum çöp muhabbetinden ama harbi çöp bu wp
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Ömürcan 2 yıl en beğenilen
Bu saatten sonra bosuna ugrasiyorlar. Ilk yillar cok beklentimiz vardi. Güya android & ios'u sollayacaktik. Blackberryi gectigimiz icin sukredelim
Yanıtla +17
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Windows Phone, snapchat ve
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