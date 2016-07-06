Snapchat inceleme "Nedir? Nasıl kullanılır?"

Ülkemizde son dönemde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan Snapchat uygulamasının detaylı bir incelemesini sizler için hazırladık. Videomuz içerisinde ayrıca 13 adet tüyoyu da bulabilirsiniz.

Snapchat kullanımı ilk başta biraz karışık gibi görünse de aslında çok kolay. Uygulamayı ilk defa açtıktan sonra bizi kayıt ekranı karşılıyor. Buradan kaydımızı oluşturduktan sonra, ana ekrana geçerek uygulamayı kullanmaya başlayabiliyoruz. İlk açılan ekran sizin içeriğinizi oluşturacağınız bölüm. Snapchat üzerinden ne paylaşmak istiyorsanız buradan yapacaksınız.

Snapchat’in eğlenceli ayarlarından biride lensleri. Ekranda yüzünüze basmanızla beraber görüntünüze uyarlayabileceğiniz eğlenceli lensler ortaya çıkıyor. Bu lensler kendiniz veya arkadaşınızla beraber uygulayabileceğiniz oldukça keyif veren, artırılmış gerçeklik ile yaratılan efektler. En favorim ise en sonda yer alan ve cihazınızın galerisinden aldığı fotoğrafları sizin yüzünüze uyarlayan efekt.

Evet örnekte gördüğünüz gibi bende artık bir Mesut Çevik olabilirim.

Fotoğrafları düzenleme kısmı ise, çekim sonrasında ki ekranda sizi karşılıyor. Burada fotoğraf veya videonuz üzerine yazı ekleme ya da şekil çizme gibi efektleri uygulayabilirsiniz. Ekranın üst tarafında yer alan T işaretinden yazı yazabilir ve parmağınızla bunu ekranda istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. T işaretine bir kez daha basmanızla beraber yazı şekli ve ekranda durduğu yeri değiştirebilirsiniz. Hemen belirtelim yazı için limit var.

Zaten ekranda maksimum gösterilme süreside 10 saniye ile kısıtlı. Dolayısıyla çok şey yazsanız bile okuyacak kimse olmaz. Sol alt tarafta yer alan süre işaretinden, fotoğrafınızın başkaları tarafından ne kadar süre ile görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz. Bu işaretin sağ tarafındaki ikon ile oluşturduğunuz içeriği cihazınıza kaydedebilirsiniz. Yukarıda yer alan dosya işareti ile çeşitli yapışkan veya emojileri kullanabilirsiniz.

Ekranı sola ve sağa çektiğinizde ise konumunuza göre Snapchat'in değişik yapışkan ve filtreleri ortaya çıkar. Bunlardan iki tanesini aynı anda kullanmak için ise bir parmağınız ekrana basılı iken diğeri ile başka bir filtre veya yapışkan seçebilirsiniz. Son olarak kalem işareti ile ekrana çeşitli renklerde çizimler yapabilirsiniz. Renk çubuğunun üzerinden başlayarak parmağınızı en aşağı doğru çekerek siyah en sola çekerek ise beyaz rengini kullanabilirsiniz.

Evet içeriğimiz oluştu ve artık yayınlama vakti geldi. Ok işareti ile bir sonraki ekranda hikayem kısmını seçerseniz direk olarak twitter timeline gibi herkesin görebileceği bir şekilde yayınlayabilirsiniz. Yok ben belli kişilerin görmesini istiyorum derseniz de son snapler den göndermek istediğiniz kişileri seçmeniz lazım. Sürekli snap gönderdiğiniz kişiler burada “Kankalar” şeklinde gösterilir.

Kişilere özel gönderdiğiniz iletiler gönderdiğiniz kişi tarafından sadece bir kere görüntülenir, 1 kerede tekrarı seyredilebilir. Eğer kişi tekrar yapar veya ekran görüntüsünü alırsa da size bildirim gelir. Ancak tabi karşınızdaki kişi fark etmeden ekranı kaydetmenin de yolu var.

Bunun için videomuzun sonundaki tüyo bölümüne bakabilirsiniz. Hikayemi seçtiğiniz andan sonra içeriğiniz yayınlanır ve sizi takip eden kişiler tarafından görüntülenmeye başlar. Görüntülenme süresi ise hikaye olarak yayınladığı için 24 saat ve sınırsızdır.

İçeriğiniz kimin tarafından görüntülenirse de Snapchat size bunu ayrıntılı olarak bildirir.

Arkadaşlarınız ise listenize eklediğiniz naçizane dostlarınızın yer aldığı kısım. Bende bu kişilerin ne kadar az olduğunu sanırım fark ettiniz değil mi ?

Snapchat kullanıma göre size ödül verip skorunuzu arttırıyor. Açılan ikonlardan neler başardığınızı görüyorsunuz. Burada benim için açılan ödülleri ve üstüne bastığınızda açıklamaları görebilirsiniz. Uygulamanın ayarlar kısmından ise çeşitli güvenlik ayarları ile beraber profil bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Hikayenizi görüntüleyecek kişileri her defasında içerik oluşturduktan sonra düzenlemek istemiyorsanız, hikayemi görüntüleyebilir kısmından özeli seçerek istediğiniz kişileri işaretleyebilirsiniz. Bundan sonra içeriklerinizi direk olarak hikayem şeklinde hızlı bir şekilde yayınlasanız dahi burada seçtiğiniz kişilerden başkası görüntüleyemez.

Snapchat tabi sadece yayın içerikli bir uygulama değil. Aynı zamanda sohbette edebiliyorsunuz. Ekranı sola kaydırdığınız zaman direk sohbet ekranı ortaya çıkıyor. Sohbet ekranı üzerinden resim gönderebilir arama başlatabilir veya videolu Chat’te yapabilirsiniz. Size gelen mesajları eğer kaydetmezseniz bölümden başka bir yere geçip geri geldikten sonra mesajlarınızın silindiğini göreceksiniz.

Mesajların silinmesini istemiyorsanız ilgili mesajın üzerine gelip basılı tutmanız gerekli. Bu şekilde o mesaj kaydedilerek kalıcı bir hale getirilir. Yukarıdaki Chat işaretine bastığınız zaman ise, solda çıkan rakam kaç tane Snap gönderdiğinizi sağdaki ise görüntülediğiniz Snap sayısını gösteriyor. Buradaki performansınız oranında Snap skorunuz artıyor. Oluşturduğunuz bir içeriği yüz kişiye aynı anda gönderseniz bile, gönderim olarak sadece bir sayı artıyor bunu da belirtmek isterim.

Snapchat’in son göstermek istediğimiz özelliği ise Discover yani Keşfet kısmı. Bu bölümde CNN, The Verge ya da People gibi yabancı yayın organlarının da içeriklerine ulaşabilirsiniz. Bu içeriklerde metin girişi yapılmış ise ekranı aşağı çekerek okuyabilirsiniz.

Snap Chat Bilinmeyenler

1)Videounuza arka planda farklı bir müzik koymak istiyorsanız telefonunuzdan bir parça çalarken videonuzu çekebilirsiniz.

3)İçeriklerinize notlar yazarken limitiniz var. Ancak yazı alanını büyütebilmeniz mümkün. Bunun için notlar uygulamasına gidin. Beş satır aşağı enter tuşu ile inin. Daha sonra tümünü seçerek kopyalayın ve Snapchat uygulamasına geri gelerek yapıştırın. Bu şekilde daha büyük bir alana yazma şansınız olacak.

4)Size gelen bir ekran görüntüsünü karşı tarafa hissettirmeden kaydedebilirsiniz. Bunun için Android ortamında AZ Screen Recorder uygulamasını indirmeniz yeterli. Herhangi bir kişiden Snap aldığınız zaman ise uygulamayı açmadan önce ekran kaydetme programını çalıştırın. Daha sonra ise gelen Snap'i açın. İzlemeniz bittikten sonra ise ekran kaydedici uygulamaya geri dönüp uygulamayı durdurabilirsiniz. Bu şekilde size Snap gönderen kişiye bildirim gitmeden ekran görüntüsünü alabilirsiniz. iPhone için ise Quick Time üzerinden ekran kaydetmeyi yapabilirsiniz.

6)Herhangi bir yapışkanı ekranın köşelerinden dışarı çıkarıp sürekli büyütün. En sonunda bu yapışkanın pikselleri ile fotoğraf veya videonuzun üzerine filtre uygulayabilirsiniz.

8)İçerik oluştururken Snapchat ışık azaldığında özel bir parlaklık ayarını size sunar. Bu ayar ile resmin veya videonun parlaklığını arttırabilirsiniz. Hilal şeklinde üst tarafta karanlık ortamlarda çıkan bu tuşu, kamerayı elinizle kapatarak hafif aydınlık ortamlarda da görüntüleyebilir ve fotoğraflarınız üzerinde kullanabilirsiniz.

9)Snapchat’te grup mesajlaşması yok. Ancak sıklıkla özel mesaj gönderdiğiniz kişilerin Snapchat üzerindeki adlarının başına harfler getirebilir ve bu şekilde kolay sıralanmasını sağlayabilirsiniz.

10)Snapchat’in cache üzerinde kalan kırıntılarını da temizleyip işinizi tamamen garanti altına almak istiyorsanız da cache hafızasını tamamen temizlemenizi öneririm.

11) Yapışkanları kullanırken ekrana basılı tutarak sabitlerseniz, sabitlediğiniz noktadaki objeyi takip eder.

12) Yapışkanlarda sol tarafa giderek hızlı konuşma efektini videonuza uygulayabilirsiniz.

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Kullanımı çok basit ancak bir kaç ufak saklı ayrıntı var. İlk olarak ortadaki yuvarlak ikon, tahmin ettiğiniz gibi video ve fotoğraf çekmenize yarıyor. Basılı tutarsanız video kaydediyor, sadece basarsanız da fotoğraf çekiyor. Ekranın ortasına çift tıklama veya sağ üst köşedeki ikonla, ön ve arka kamera arasında değişim yapılıyor. Sol üst köşede ise flaş ayarı var.İçerik eklemek bu şekilde. Snapchat açılış ekranındaki hayalet logosuna basarak bir resminizi çekmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde sizi arayanlar daha kolay ulaşır. İsim ve Soyad kısmını doldurmanızda bulunma oranınızı arttıracaktır. Buradan ayrıca sizi ekleyenleri de görebilirsiniz. Arkadaş ekle kısmından ise çeşitli şekillere göre Snapchat kullanıcılarına ulaşmanız mümkün. Burada tabi ki en alışık olduğumuz arama şekli adres defterinizdeki telefon numaralarından kişileri bulması veya direk olarak kullanıcı adına göre arama yapmak. İsterseniz de arkadaşınızın Snap kodunu tarayarak da eklemesini yapabilirsiniz.Ekranın sağ tarafında ise başkalarının ve kendi hikayelerinizi görüntüleyeceğiniz kısma geliyorsunuz. Hikayem kısmında az önce koyduğumuz fotoğraf vardı. Bunu görüntülerken ekranı yukarı çekersek koyduğumuz içeriği kimin görüntülediğini de görebilirsiniz. Hikayemin devamında ise takip ettiğimiz kişilerin hikayelerine ulaşabiliriz.2)Cihaz galerinizdeki herhangi bir fotoğrafı da Snap Chat üzerinden sadece arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.5)Snapchat Geofilters özelliği ile oluşturduğunuz yapışkanları snapchat.com adresi üzerinden konum ve tarih aralığı belirleyerek kullanabilirsiniz. Bu servisin ücretli olduğunu da belirtmek isterim. Düğün, parti gibi organizasyonlarda kendi oluşturduğunuz içeriklerin kullanılabilmesi için güzel bir özellik.7)Video kaydederken ekrana dokunarak kameralar arası geçiş yapabilirsiniz. Aynı şekilde yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemini de kayıt sırasında yapabilmeniz mümkün.13 ) Snapchat üzerinde birinin sizi ekleyip eklemediğini öğrenmek için kişi bilgisi üzerinde skorunu kontrol edin. Eğer skor görüntülenemiyorsa bu kişi sizi listesine eklememiştir.