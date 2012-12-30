Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapchat ve Facebook Poke uygulamalarındaki açık, videoların silinmesine engel oluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
376
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sohbet esnasında farklı içerikleri karşınızdaki kişiye gönderip belirli bir süre sonra kalıcı olarak silinmesini sağladığınız Snapchat ve rekabete yeni katılan Facebook Poke uygulamalarında bir açık olduğu tespit edildi.

Buzzffeed tarafından verilen habere göre, uygulamalardaki bu açık videoların karşı tarafta izlenmesinin ardından 10 saniye sonra kalıcı olarak silinmesine engel oluyor ve video istendiği kadar izlenerek paylaşılabiliyor. Kullanıcı eğer videoyu aldıktan sonra hiç açmadan iOS cihazını bilgisayara bağlarsa, iFunBox gibi uygulamalarla videoyu dahili hafıza içerisinde bulabiliyor. 

Facebook Poke uygulaması için library/caches/fbstore/mediacard klasöründe, Snapchat için ise aynı adlı klasörün içinde tmp uzantılı olarak ilgili videoya erişilebiliyor. Standart olarak kişi gönderilen içeriğin ekran görüntüsünü almak istediğinde karşı tarafa bilgilendirme gidiyor. Bu işlemde ise herhangi bir bilgilendirme hareketi tetiklenmiyor.

Facebook konu ile ilgili olarak açık üzerinde çalıştıklarını açıklarken, Snapchat kurucusu Evan Spiegel ise insanların her zaman tersine mühendislik yolları bulabileceklerini ve bunun uygulamanın eğlencesini kaçırdığını ifade etti. 

http://www.techradar.com/news/software/applications/snapchat-and-facebook-poke-security-hole-allows-recipients-to-keep-videos-1121761 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Full HD telefonlar, iPad 5, Asus PadFone 2'ye alternatif, otomobil teknolojisi ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim