Snapchat ve Facebook Poke uygulamalarındaki açık, videoların silinmesine engel oluyor





Sohbet esnasında farklı içerikleri karşınızdaki kişiye gönderip belirli bir süre sonra kalıcı olarak silinmesini sağladığınız Snapchat ve rekabete yeni katılan Facebook Poke uygulamalarında bir açık olduğu tespit edildi.





Buzzffeed tarafından verilen habere göre, uygulamalardaki bu açık videoların karşı tarafta izlenmesinin ardından 10 saniye sonra kalıcı olarak silinmesine engel oluyor ve video istendiği kadar izlenerek paylaşılabiliyor. Kullanıcı eğer videoyu aldıktan sonra hiç açmadan iOS cihazını bilgisayara bağlarsa, iFunBox gibi uygulamalarla videoyu dahili hafıza içerisinde bulabiliyor.





Facebook Poke uygulaması için library/caches/fbstore/mediacard klasöründe, Snapchat için ise aynı adlı klasörün içinde tmp uzantılı olarak ilgili videoya erişilebiliyor. Standart olarak kişi gönderilen içeriğin ekran görüntüsünü almak istediğinde karşı tarafa bilgilendirme gidiyor. Bu işlemde ise herhangi bir bilgilendirme hareketi tetiklenmiyor.





Facebook konu ile ilgili olarak açık üzerinde çalıştıklarını açıklarken, Snapchat kurucusu Evan Spiegel ise insanların her zaman tersine mühendislik yolları bulabileceklerini ve bunun uygulamanın eğlencesini kaçırdığını ifade etti.

http://www.techradar.com/news/software/applications/snapchat-and-facebook-poke-security-hole-allows-recipients-to-keep-videos-1121761