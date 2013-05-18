Snapdragon 600'lü Xperia UL ortaya çıktı









Yıla Xperia Z amiral gemi modeli ile başlayan Sony, onun dışında bugüne kadar orta ve alt seviyeye yönelik modeller piyasaya sunarken, yılın ikinci yarısında 20MP kameralı Honami ve 6.4 inçlik ekranlı Togari ile ses getirmeyi planlıyor. Firmanın farklı bir üst seviye modeli olduğu daha önce gündeme gelen Xperia UL ile ilgili bir görsel ortaya çıktı.





Xperia UL modelinin Snapdragon 600 çözümü sunacağı belirtilirken tasarımı ise Xperia ZL'yi andıracak. 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 5 inçlik Full HD ekran ve 2300 mAh batarya şeklinde bilinen diğer özellikleri mevcut.





Modele ait olduğu iddia edilen görselde de Xperia UL modelinin ZL ile aynı çizgileri taşıdığı dikkat çekiyor. Ancak görselin ne kadar gerçek olduğu konusunda bir teyit yok.





Bazı kaynaklar modelin Japon KDDI operatörüne özel olarak piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Ancak en azından bir versiyonunun da uluslararası pazara çıkabileceği ihtimal dahilinde. İlerleyen haftalarda model ile ilgili daha fazla bilginin elde edilmesi bekleniyor.





http://www.androidauthority.com/sony-xperia-ul-photos-211384/