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Snapdragon 600'lü Xperia UL ortaya çıktı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 600'lü Xperia UL ortaya çıktı

Yıla Xperia Z amiral gemi modeli ile başlayan Sony, onun dışında bugüne kadar orta ve alt seviyeye yönelik modeller piyasaya sunarken, yılın ikinci yarısında 20MP kameralı Honami ve 6.4 inçlik ekranlı Togari ile ses getirmeyi planlıyor. Firmanın farklı bir üst seviye modeli olduğu daha önce gündeme gelen Xperia UL ile ilgili bir görsel ortaya çıktı.

Xperia UL modelinin Snapdragon 600 çözümü sunacağı belirtilirken tasarımı ise Xperia ZL'yi andıracak. 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 5 inçlik Full HD ekran ve 2300 mAh batarya şeklinde bilinen diğer özellikleri mevcut.

Modele ait olduğu iddia edilen görselde de Xperia UL modelinin ZL ile aynı çizgileri taşıdığı dikkat çekiyor. Ancak görselin ne kadar gerçek olduğu konusunda bir teyit yok.

Bazı kaynaklar modelin Japon KDDI operatörüne özel olarak piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Ancak en azından bir versiyonunun da uluslararası pazara çıkabileceği ihtimal dahilinde. İlerleyen haftalarda model ile ilgili daha fazla bilginin elde edilmesi bekleniyor.

 
Snapdragon 600'lü Xperia UL ortaya çıktı


http://www.androidauthority.com/sony-xperia-ul-photos-211384/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Avorlair 6 yıl en beğenilen
Snapdragon 600 lü bir model piyasaya çıkarmakta geç kaldı, Snapdragon 800 lü Honami yaz sonu çıkarsa ortalığı cayır cayır yakar kasıp kavurur
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tayfunay 6 yıl
Xperia Z ve Ben keyfimiz yerinde şimdilik
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serseri000007 6 yıl
ülkemize gelecekmi acaba?
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Saiki 6 yıl
xperia neo kullanıyorum, honami çıkana kadarda hiç bi model umurumda değil, walkmen ve kamerası sağlam w810i gibi bi cihaz olursada alıp 4 5 sene kullanırım, istedikleri kadar çekirdeklisi oyunu çıkdın umurumda değil.
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teddybear01 6 yıl
Xperia Z amiral gemiliğinden düştü... Bu kadar çabuk çıkartmasınlar. Bence 800 ile birlikte çıkarsınlar.
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crossfitter 6 yıl
yahu 4.5 veya 4.7"lik 720p ekranı, s800 işlemcisi, 2gb rami olan. +3000ma pilli , güzel tasarımlı bir cihaz yapsınlar da, piyasa performans canavarı görsün. 2-3 yıl sorunuz kullanalım.
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DH Misafiri 6 yıl
Pondera
avatar237bu cihazın ekranı 16:10 mu ? neden bu kadar geniş ?
Geniş değil aslında iyice yaklaşıp bakın. Gölgeler, renk yakınlığı..vs. den dolayı sırf ekranmış gibi duruyor. Öyle değil aslında dikkatli bakarsanız kılıfa sokulmuş ekran gibi biraz. :)Ben bu özelliklerin tavan yapma sevdasını anlayamadım gitti. Bence ne kadar gereksiz şeyler. Onlardan önce 2 konu var. Yazılım desteği ve batarya. Android güncellemele olayını bir çözün google ile bu çok büyük bir sorun. Ayrıca önceki telefonlara yazılım desteği?? Diğer konu batarya. Batarya olayını becer(e)meyince yok 5 yok 6 telefon. Boyutu büyütelim. Mesele boyut değil işlevi. :) Bunları çözmeyip yok full HD, yok 8 çekirdek ile insanların gözünü boyamaya çalışıyorlar. Benim yandığımda insanlarım buna kanması. Benim bilgisayarımdan iyi telefon kullanıyorlar. Peki neden? İleride tabi ki iyi olacaktır ama ya şu an? Cidden esas olay bu mu? Benzinini karşılayamadığın halde Ferrarisi olmak mı güzel, yoksa çatır çatır kullanabildiğin, her yere gittiğin, her işini yaptığın Ford, Audi vs olması mı güzel. Ben çift çekirdek, 1Gb ram, 4.3 şık bir telefon bekliyorum, çıkana kadar sabredeceğim. bir telefondan beklenecek herşeye sahip. Olay artık Forduun meşhur sözüne girmiyor. Wimdowsta bir zamanlar böyleydi, her yeni sürüm daha güçlü donanım gerektiriyordu. Ne oldu? Herşey oturdu. Çift çekirdek, 2 gB ram pc ile her windowsu çatır çatır kullanıyorum. Ha nedir gelişmiş oyun oynamak istersem yükseltmem gerek. Telefonda Crysis oynamayı, şifre kırmayı falan hiç düşünmedim düşünmüyorumda. Oyun tablet işi hem telefon hem de tablette oynadım. O yüzden bu fırlamış özellikler gereksizlikten başka birşey değil. Ben teknoloji cahili değilim, söylediğim şu an içn o kadar gereksiz ki, geliştirilecek o kadar şey varken göz boyamak için donanım pompalaması. Ondan sonra galaksiler arası yolculuk yapabilen aracın olup onu anca bakkala gitmekte kullanmaktır olay..

Güzel açıklamışsın kardeş. ellerine sağlık. İnsan oğlunun bu doyumsuzluğu oldukca
biz daha çook zengin ederiz bunları. Adamın elinde Varsayıyorum Xperia S var Aha Xperia Z çıktı almam gerek diyor. Sanki yaptığı işlermleri S ile yapamıyormuş yyetmiyormuş gibi. Önce gözümüz doyacak. Allah ıslah etsin hepimizi inşallah.
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Vash The Stampede 6 yıl
elimdeki ZL bu zımbırtının aynısı. tek farkı pili çıkıyor sanırsam.
ulan şuna uğraşacaklarına Z'nin tasarımını alıp, ekranı küçültüp (4.5-4.6), hd ekranla beraber pilini bile değiştirmeden piyasaya soksalar keşke. eşe dosta 5er 10ar tane alırım.
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Gladiotürk 6 yıl
Telefonum bozulsun yine xperia Z alırım
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saylia 6 yıl
xperia z s600lü olmaliydi, bu cihaz da s600 ile alternatif olabilirdi, yada s800 olabilirdi. biraz geriden geliyor. eger önümüzdeki 3 ay icerisinde s800 lü honami yi cikarir ve dizayn ve malzeme olrak kaliteyi hissettirirse büyük ihtimal alabilirim. s4 xperia z ve htc one a burun kivirdim. xperia t nin dizayn müthisti mesela. hadi sony acil bekliyorum honamiyi, insallah hayal kirikligi olmaz.
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wolf silver 6 yıl
Sony samsung ve apple gibi telefon işini beceremiyor... hep geriden geliyor. 6-7 ay önce donanımi kullanıyor. Beklentiler yüksek ve bu beklentileri bir türlü karşılayamiyor...
Xperıa Z çıktı batarya 2300 Mah batarya sorunu vardı. ( şimdi birileri demesin yok efendim kullanıyorum bataryasından memnunum yada gün boyu yetiyor vs) Bu telefon çıkıyor yine batarya 2300 Mah. E artık üstüne birsey koymak gerekiyor. Bu modelin xperıa Z den tek FarKı Sadece işlemcisi mi olacak?
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ÖzdalDoğru 6 yıl
Togari ve Hanomi modellerini sabırsızlıkla bekliyorum. Full HD ve snapdragon 800 uyumu süper olacaktır.
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DH Misafiri 6 yıl
Herkes eleştirmis ama bu cihaz oparötöre özel japon AU ile üretilmiş,Xperia ZR(A) de yine japon docomo oparötörü için üretişmiş.Xperia ZRnin uluslararası versiyonu sadece belirli pazarlar için satışa çıkacak avrupaya gelmeyeceğide onaylandı.Sony en iyi telefonlarını ocakta wmc de aynı yılda eylül gibi ifa fuarında tanıtır yıllardır böyle.Arada çıkardığı modeller pazara özel modeller...Geçen sene Xperia S alanlar Xperia TXe bi dünya laf etmişti ama telefon japonya dışına çıkmadı...
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