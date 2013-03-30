Snapdragon 800 çipsetli LG Optimus G2'nin test sonuçları yayınlandı





Peş peşe üst düzey akıllı telefonlar duyurarak tüketicileri şaşkına çeviren LG, son bir yılda amiral gemi seviyesinde nitelendirilebilecek Optimus 4X HD, Optimus Vu, Optimus G, Optimus Vu II ve Optimus G Pro modellerini oldukça kısa aralıklarla benzer kategorilerden piyasaya sürdü. Firmanın nasıl bir yol haritası takip ettiğini kestirmek bir hayli zorlaşırken, Optimus serisine mensup yeni bir mobil cihazın yolda olduğu sanal alemde yayınlanan veriler ışığında ortaya çıktı. GLBenchmark tarafından listelenen LG D801 model numaralı bir aygıt, G2 olarak bilinen üreticinin 2013 sonbaharı için hazırladığı üst düzey telefonuyla aynı isimle test aracının veritabanında yerini aldı.

Korea Times sitesine verdiği bir demeçte, Optimus G2'nin LG üretimi sekiz çekirdekli bir yongada sistem ile birlikte Berlin'de düzenlenecek IFA 2013'te tanıtılacağını dile getiren bir şirket yöneticisi, cihazın 2013 ikinci yarısında çıkış yapacağını resmen doğrulamıştı. ABD'de hizmet veren T-Mobile operatörü tarafından satılacak bir G2 sürümüne ait olan test sonuçları ise; akıllı telefonun dört çekirdekli Krait 400 işlemci ve Adreno 330 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon 800 (MSM8974) çipsetten gücünü aldığını gözler önüne serdi. 4G LTE hizmetinin kapsama alanını yürüttüğü yoğun çalışmalar sayesinde yıl sonuna kadar Amerika'nın birçok bölgesinde erişilebilir hale getirmek için uğraş veren T-Mobile, kendi mağazalarından abonelerine ulaştırdığı ürünlerde bu iletişim teknolojisinin bulunmasına büyük önem göstermeye başladı. Bu sebeple LG'nin kablosuz teknolojileri tek çipte sunabilen Qualcomm'u G2 için ikincil çipset sağlayıcısı olarak tercih edebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonunun yüklü olduğu D801, ekran üzerindeki dolaşım çubuğuyla birlikte 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü bir ekranı bünyesinde barındırıyor. Apple iPad 4, iPhone 5, HTC One, LG Optimus G gibi rakipleriyle GLBenchmark test aracında karşılaştırıldığında çok daha iyi bir grafik performansı sergileyen Adreno 330'lu G2, bu sonuçlarla belirgin bir farkla veritabanındaki en iyi aygıt olmayı başarıyor. 2.3GHz'e kadar ulaşabilen yeni Krait 400 işlem birimini yapısında ihtiva ediyor olmasına rağmen MSM8974 modelli çipseti 1728MHz saat hızında çalışan akıllı telefonun henüz test faaliyetlerinin sürdüğü tahmin ediliyor. Sonbahardan önce satışa sunulması beklenmeyen Optimus G2'nin uluslararası versiyonunda, ARM'ın big.LITTLE teknolojisinin desteğiyle iki işlem kümesinde toplam sekiz çekirdeğe sahip bir yongada sistem olarak tasarlanan LG markalı ilk çip yer alacak.





http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro27&D=LG+D801&testgroup=overall