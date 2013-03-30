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Snapdragon 800 çipsetli LG Optimus G2'nin test sonuçları yayınlandı

6 yıl
1,1b
1
28
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Snapdragon 800 çipsetli LG Optimus G2'nin test sonuçları yayınlandı

Peş peşe üst düzey akıllı telefonlar duyurarak tüketicileri şaşkına çeviren LG, son bir yılda amiral gemi seviyesinde nitelendirilebilecek Optimus 4X HD, Optimus Vu, Optimus G, Optimus Vu II ve Optimus G Pro modellerini oldukça kısa aralıklarla benzer kategorilerden piyasaya sürdü. Firmanın nasıl bir yol haritası takip ettiğini kestirmek bir hayli zorlaşırken, Optimus serisine mensup yeni bir mobil cihazın yolda olduğu sanal alemde yayınlanan veriler ışığında ortaya çıktı. GLBenchmark tarafından listelenen LG D801 model numaralı bir aygıt, G2 olarak bilinen üreticinin 2013 sonbaharı için hazırladığı üst düzey telefonuyla aynı isimle test aracının veritabanında yerini aldı. 
Korea Times sitesine verdiği bir demeçte, Optimus G2'nin LG üretimi sekiz çekirdekli bir yongada sistem ile birlikte Berlin'de düzenlenecek IFA 2013'te tanıtılacağını dile getiren bir şirket yöneticisi, cihazın 2013 ikinci yarısında çıkış yapacağını resmen doğrulamıştı. ABD'de hizmet veren T-Mobile operatörü tarafından satılacak bir G2 sürümüne ait olan test sonuçları ise; akıllı telefonun dört çekirdekli Krait 400 işlemci ve Adreno 330 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon 800 (MSM8974) çipsetten gücünü aldığını gözler önüne serdi. 4G LTE hizmetinin kapsama alanını yürüttüğü yoğun çalışmalar sayesinde yıl sonuna kadar Amerika'nın birçok bölgesinde erişilebilir hale getirmek için uğraş veren T-Mobile, kendi mağazalarından abonelerine ulaştırdığı ürünlerde bu iletişim teknolojisinin bulunmasına büyük önem göstermeye başladı. Bu sebeple LG'nin kablosuz teknolojileri tek çipte sunabilen Qualcomm'u G2 için ikincil çipset sağlayıcısı olarak tercih edebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonunun yüklü olduğu D801, ekran üzerindeki dolaşım çubuğuyla birlikte 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü bir ekranı bünyesinde barındırıyor. Apple iPad 4, iPhone 5, HTC One, LG Optimus G gibi rakipleriyle GLBenchmark test aracında karşılaştırıldığında çok daha iyi bir grafik performansı sergileyen Adreno 330'lu G2, bu sonuçlarla belirgin bir farkla veritabanındaki en iyi aygıt olmayı başarıyor. 2.3GHz'e kadar ulaşabilen yeni Krait 400 işlem birimini yapısında ihtiva ediyor olmasına rağmen MSM8974 modelli çipseti 1728MHz saat hızında çalışan akıllı telefonun henüz test faaliyetlerinin sürdüğü tahmin ediliyor. Sonbahardan önce satışa sunulması beklenmeyen Optimus G2'nin uluslararası versiyonunda, ARM'ın big.LITTLE teknolojisinin desteğiyle iki işlem kümesinde toplam sekiz çekirdeğe sahip bir yongada sistem olarak tasarlanan LG markalı ilk çip yer alacak.

Snapdragon 800 çipsetli LG Optimus G2'nin test sonuçları yayınlandı

http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro27&D=LG+D801&testgroup=overall Yorum Yaz
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muhamnet 6 yıl en beğenilen
buyur burdan yak... Noluyo lan????

(Artık Samsung u bu konunun biraz dışında tutarak) daha doğru düzgün güncelleme vermeden telefon satan bu çekik gözlüler çok olmaya başladılar. sözüm özellikle HTC ve LG ye. ARkadaş dünya para veren insanları yüzüstü bırakmaya hakkınız yok. sırf tepki için bile yine almamak lazım bunların telefonlarını. HTC ve LG yi ciddi şekilde cezalandırmak gerek. Hiç değilse Türkiye'de ( hoş LG nin telefonu geliyor mu ki doğru düzgün?)

İnsanlar güncelleme ve hizmet bekliyor. Sırf bu yüzden NEXUS kullanıyorum ve sırf düzenli destek için apple alan bir sürü insan var. bu çekik gözlü vatandaşlar hala göremiyor mu bunu (Samsung görmüş ve güncelleme takvimi yayınlamıştı sanırım veya liste)?

buyur burdan yak... Noluyo lan????(Artık Samsung u bu konunun biraz dışında tutarak) daha doğru düzgün güncelleme vermeden telefon satan bu çekik göz...
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xconnect 6 yıl
Salt işlemci için telefon alan kadı mı ki?
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Golden Gate 6 yıl
1 senede 72 telefon çıkartarak rekor kıran LG , bu konuda liderliğini kimseye kaptırmamaya kararlı

Gelen son haberlere göre LG , sene bitmeden çıkartacağı 28 telefonla 100'e düzleyerek rakiplerine bol sıfırlı bir gönderme yapmayı planlıyor .
1 senede 72 telefon çıkartarak rekor kıran LG , bu konuda liderliğini kimseye kaptırmamaya kararlıGelen son haberlere göre LG , sene bitmeden çıkart...
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faziloglu 6 yıl
Lg güncelleme vermeye başladımı ne yorum yapacaksınız merak ediyoru?
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cleric03 6 yıl
Bu kadar at gözlüklü bir toplumda yaşadığım için utanıyorum ya resmen.Ya arkadaş adamlar güncelleme desteği vericez diye söz vermişler . Bu sorunu 2 senedir zaten görüyorlar toplumda bir algı oluştuğunu ama öyle hemen kolay mı bunun alt yapısını hazırlamak.Lg 4xHD 'ye ilk 4.2.2 güncellemesini veren firmaydı LG ve ben Lg wievity smart II kullanıyorum 3.5 senedir , o kadar düştü kalktı o kadar duvara çarptı ama gram birşey yok telefonda, adamlar bir kere sağlam telefon yapıyorlar.Arkadaşım geçen sene sIII almıştı arka cebinde unutmuş sonra oturdugunda çıt sesi gelmiş baya bi çıt sesi ama .Telefon ortadan ikiye ayrılmış ya gösterdi bana , yapmayın etmeyin.Çok yakın 2 arkadaşıma baskılar sonucu 4x HD aldırdım daha 1 2 ay önceye kadar adamlar bundan önce neden LG almadık diye bana sövüyor şuan . Ve bunlar İphone kullanıcısıydı ...F/P olarak LG firmasından başka firma bilmiyorum ben .Adamlar Televizyon sektöründe liderliğe oynuyorlar dünya çapında , beyaz eşyaya el attılar 2 3 sene içerisinde ondada baya uçacaklarını sanıyorum .Siz hala burda kaka LG diyin durun .Vodafone'ye gelsede Optimus G direk alsam diye bakıyorum arıcam yakında öyle bir düşünceniz var mı en azından 4x HD 'yi satın diye , pederde zaten red tarife var baya ucuza almış olucam .. :D
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mehmetferhat 6 yıl
donanım konusunda LG her daim bir adım önde :)
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cleric03 6 yıl
a
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kasim33 6 yıl
akıllı telefon üreten markaları anlamıyorum o kadar modele ne gerek var sağlam 1 model üzerinde çalış yazılım destegini tam ver uygun fiyatla tüketiciye sun.Bu yaz kaç tane telefon modeli çıkacak ortslık çöplük oldu
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[__Zahid__] 6 yıl kasim33
kasim33
akıllı telefon üreten markaları anlamıyorum o kadar modele ne gerek var sağlam 1 model üzerinde çalış yazılım destegini tam ver uygun fiyatla tüketiciye sun.Bu yaz kaç tane telefon modeli çıkacak ortslık çöplük oldu

Anlamadigin belli. Eger dedigini yapsalar şuan kazandiklarinin 3te1 ini anca kazanirlar. Forumda dikkat ettiysen hersene telefon degistirip bu firmalari buna tesvik eden birsuru insan var. Dunyada da böyle.
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enzomaresca 6 yıl
Hayatım boyunca bir daha lg telefon alacağımı sanmıyorum. Her şey işlemci değil
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superegoid 6 yıl
Lg konusu açılır açılmaz altına hemen "ama lg güncelleme vermiyor" yazmayanı öpüyorlarmış.
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LilTunechi 6 yıl
telefona destek 0 bu yüzden tutmaz.Gerçi tutsa da ülkemize 2 seneye gelir.Gelse de herkes ayfon samsung alır.
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memo84 6 yıl
Sidik yarışı devam ediyor


Bu artık böyle uzar gider , bu sene 600 seneye 800 derken 1500,2500,3500.... sonu gelmezki bunun,lg çıkar tanıtır 2 ay sonra sony ,htc olur en sonunda samsung tanıtır millet gider yine samsung alır
(bu arada htc kullanıcısıyım ama gerçek bu)

Beklemeklede bir yere varılmaz ,boşboşuna o kadar araştıracaksın geldimi gittimi derken strese gireceksin sonra yurt dışımı alsam yoksa burdan garantilimi alsam diyeceksin zaman geçecek biraz da ucuzlamasını bekleyeceksin, tam o sırada yeni bir telefon tanıtılacak o kadar bekledim biraz daha beklerim diyeceksin ve bu böyle kısır döngü içerisinde uzayıp gidecek...

Ne yapmak lazım ya çıkmış olan piyasada olanlardan birini seçmek yada kafanda kesin bir model belirleyip , tanıtılmış 1-2 ay içinde çıkacak bir telefonu beklemek ve almak,diğer durumda bol sıkıntı ve yeni kararsızlıklar oluşur.

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FlyingUnderpants 6 yıl
Pazara ciktigi gunden itibaren 2 sene yazilim destegi verecegini deklare etmeli bu firmalar. SII kullaniyorum ve 2 sene destek aldim. Esime Nexus 4 aldik ve onun da en az iki yil kafasi rahat olacak. Ben bu saatten sonra 1 sene destek verecek firmayi cekemem arkadas! En iyi konfigurasyon laptop fiyatina hala iyi foto cekemeyen, pili 1 gunden fazla gitmeyen oyuncaklari kakaliyorlar.
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FlyingUnderpants 6 yıl
Pazara ciktigi gunden itibaren 2 sene yazilim destegi verecegini deklare etmeli bu firmalar. SII kullaniyorum ve 2 sene destek aldim. Esime Nexus 4 aldik ve onun da en az iki yil kafasi rahat olacak. Ben bu saatten sonra 1 sene destek verecek firmayi cekemem arkadas! En iyi konfigurasyon laptop fiyatina hala iyi foto cekemeyen, pili 1 gunden fazla gitmeyen oyuncaklari kakaliyorlar.
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