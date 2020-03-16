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    Fujitsu'dan Snapdragon 865'li amiral gemisi akıllı telefon: Arrows 5G

    Japonya merkezli teknoloji şirketi Fujitsu, beklenmedik bir şekilde internet sitesi üzerinden amiral gemisi olarak nitelendirilebilecek akıllı telefon modelini sergiledi.
    4 gün
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Uzak doğulu teknoloji üreticisi Fujitsu, resmi web sitesi üzerinden beklenmedik bir şekilde Fujitsu Arrows 5G olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu ve özelliklerini yayınladı. Kısa bir süre sonra silinen bilgiler, Japonya'da üretilen cihazı tüm detaylarıyla ortaya koydu.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu"

    Kısa bir süre sonra siteden kaldırıldı

    Sitede yer alan bilgilere göre Fujitsu Arrows 5G, Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edilmiş bir akıllı telefon. 8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunan cihaz, 5G desteğine de sahip. 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inçlik AMOLED ekranla gelecek olan akıllı telefonda Corning Gorilla Glass 6 koruması ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı mevcut.

    Cihazın arka panelinde ise 48MP + 16MP ve 8MP olmak üzere üçlü kamera kurulumunun olduğu ve optik görüntü sabitleme, 4K video çekimi ve 3X optik zoom gibi özellikler sunduğu belirtilmiş. 4.070 mAh pil kapasitesi ile gelecek olan Fujitsu Arrows 5G'nin diğer özellikleri arasında ise NFC, Bluetooth 5.1 ve IP68 sertifikası yer alıyor. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan cihazın hangi ülkelerde satılacağı ve fiyat etiketinin ne olacağı ise şimdilik belirsiz.



    http://www.slashleaks.com/l/fujitsu-arrows-5g-f-51a Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    gelsede çeşitlilik artsa japon malı iyidir
    1 Yanıt Yanıtla
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    ecemo12 (EcemO ) 4 gün yeni yorumcu
    coronalanmasak bari
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    V4LKyR 4 gün
    Yine aynı soru:

    Kaynak kodlarını güzelce github'dan paylaşacaklar mı? (Kernel, vendor, device, vs.)
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    mastella16 4 gün yeni yorumcu
    telefonu inceledim standartları karşılayan bir teknolojiye sahip bekleyip göreceğiz
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    nick bırakmamışsınız lan 4 gün
    çirkin ve anlamsız bir isim. arrow f51A nedir ya? 999 in 1 gibi olmuş.
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