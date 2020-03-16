Fujitsu'dan Snapdragon 865'li amiral gemisi akıllı telefon: Arrows 5G

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Uzak doğulu teknoloji üreticisi Fujitsu, resmi web sitesi üzerinden beklenmedik bir şekilde Fujitsu Arrows 5G olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu ve özelliklerini yayınladı. Kısa bir süre sonra silinen bilgiler, Japonya'da üretilen cihazı tüm detaylarıyla ortaya koydu.

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Kısa bir süre sonra siteden kaldırıldı

Sitede yer alan bilgilere göre Fujitsu Arrows 5G, Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edilmiş bir akıllı telefon. 8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunan cihaz, 5G desteğine de sahip. 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inçlik AMOLED ekranla gelecek olan akıllı telefonda Corning Gorilla Glass 6 koruması ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı mevcut.



Cihazın arka panelinde ise 48MP + 16MP ve 8MP olmak üzere üçlü kamera kurulumunun olduğu ve optik görüntü sabitleme, 4K video çekimi ve 3X optik zoom gibi özellikler sunduğu belirtilmiş. 4.070 mAh pil kapasitesi ile gelecek olan Fujitsu Arrows 5G'nin diğer özellikleri arasında ise NFC, Bluetooth 5.1 ve IP68 sertifikası yer alıyor. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan cihazın hangi ülkelerde satılacağı ve fiyat etiketinin ne olacağı ise şimdilik belirsiz.

http://www.slashleaks.com/l/fujitsu-arrows-5g-f-51a

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