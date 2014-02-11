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Snapdragon 800 yongasetli bir BlackBerry telefonu benchmark sonuçlarında göründü

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 800 yongasetli bir BlackBerry telefonu benchmark sonuçlarında göründü

Geçen yılın başlarında BlackBerry 10 işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına taze bir başlangıç yapan BlackBerry, beklediği satışları yapamayınca önce ticari pazardan çekilme kararı almış, ancak yeni CEO ile birlikte alt seviye segmente odaklanarak ikinci bir fırsat elde etmeyi planlamıştı.

Foxconn ortaklığında firmanın 200$ altında akıllı telefonlar üreteceği bilgisinden sonra benchmark skorlarında da Snapdragon 800 yongasetli bir model ortaya çıktı.

BlackBerry'nin Ontario kod adıyla hazırladığı belirtilen modelde düz Snapdragon 800 yongasetine yer verilirken, RAM miktarı 2GB'da tutulmuş. Çok çekirdek testinden 2401 puan alan Ontario, Galaxy Note 3 ve HTC One gibi rakipleri ile benzer skorlara imza atıyor. 

Modelde dikkat çeken ise BlackBerry 10.3 sürümü üzerinde çalışıyor olması. Bu da cihazın pazara hazırlanan bir prototip olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

BlackBerry tarafında şimdilik herhangi bir açıklama yok ancak kaynaklar firmanın rekabete dahil olabilmesi için Ontario amiral gemisini kısa süre içerisinde piyasaya sürmesi gerektiğini belirtiyor. Zira yılın ikinci yarısı sonrasında Snapdragon 805 ve gelecek yıl Snapdragon 810 yongasetlerinin piyasaya çıkacağı düşünüldüğünde Ontario'nun elini çabuk tutması şart. 

http://vr-zone.com/articles/unannounced-blackberry-ontario-gets-benchmarked-quad-core-s800-chip-tow/71693.html Yorum Yaz
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DraGonS 5 yıl en beğenilen
BBOS u canlandırmak istiyorsalar rekabetçi fiyat politikaları uygulamaları lazım. Yoksa zarar açıklamaya devam ederler ne yazık ki. Aç gözlü firma politikasını ne zaman bırakacak BB bilmiyorum ...
BBOS u canlandırmak istiyorsalar rekabetçi fiyat politikaları uygulamaları lazım. Yoksa zarar açıklamaya devam ederler ne yazık ki. Aç gözlü firma politikasını ...
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xmasx 5 yıl
Keske google Blackberry alip yardim etse ve son surat yeni telefonlar cıkarsa, Blackberry deki haz hıcbırınde yok.. İnsanlar bir legen dir gidiyor, sorsan Kalitenin K sı zihinlerde yoktur .. Bu resmen haksizlik .. Buna biri dur demeli artık..
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dawras 5 yıl
Çoğu kişi androidden yakınmış ama benim bildiğim BBOS10 zaten android destekliyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
millete dayarlar yine 2000 liradan o yüzden blackberyye bende bb(byebye) diyorum
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Akay KLC 5 yıl
BB OS10 bu kadar yeni olmasına rağmen 5 6 yıllık androidden çok daha stabil, artı arayüzüde çok basit ve kullanışlı klavye olayına girmiyorum bile nihayetin de android uygulama desteği de var isteyen apkları direk yükleyebiliyor güvenlik isteyen kullanıcıların izinlere dikkat etmeleri yeterli

BlackBerry'nin androide geçmesi için düşük satıştan başka hiç bir sebebi yok düşük satışların en büyük nedeni de cihazların çok yüksek fiyatları fiyat politikasını revize etsinler zaten bb OS10'u bir kere deneyen kullanıcı kolay kolay androide dönmek istemeyecekir.

Benim tercihim

1. webOS
2. IOS
3. BBOS10
4. Android




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gageracer 5 yıl
Piyasada sadece yazılımı yüzünden, yüzüne bakılmayan cihazlar var.BB ve PS Vita.Yapılacak çok basit, Android arayüzünü baya bi modifiye edip cihazlara koymak.Bu sayede hem Google Play Store a erişim olacak hem de adamlar misal BB nin özel yazılımlarını müşterilerine sunabilecek.Vita nın da canlanması için gereken tek şey bu.O alete o şekilde kısıtlarsan, kısıtlı insan kullanır bu kadar basit.
Playstation uygulamasını da Root lanınca çalışmayacak şekilde yap, hack lenince PS oyunlarını hack leyemeyecekler.İsteyen sadece Android oyunları oyanayacak, belki gerçek tuşlarla destekli , isteyen de PS oyunlarını oynayacak.
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SturdyHead 5 yıl
Android'le gelse keşke bence bir şeyler yapabilir. Ben eski Blackberry 9800'ün nasıl kastığını iyi biliyorum işkenceydi resmen. Alta sadece home butonu koysa o saçma sapan sanal tuş veya klavye koymasa alta.
Blackberry'nin ses çıkışı çok iyi bilen bilir yani bu konuda ne Sony bırakır ne de Nokia... Ezer geçer telefonları bu konuda yeminle. Bu konuda Iphone ile kapışacak "tek" marka bu gerçekten. HTC nasıl test etme şansım olmadı gerçi ama Blackberry müzik sevenler için harika telefonlar üretiyor.
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Pi 5 yıl
Kabullenin kardesim snapdragon 800 bile eskidi. 805 810 lar konusuluyor artik.
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Drakoid 5 yıl Pi
eren15935
Kabullenin kardesim snapdragon 800 bile eskidi. 805 810 lar konusuluyor artik.

Nasil bir kafadir bu?
805 bile piyasada yok anca konusuluyor ve mayis gibi cikacagi soyleniyor.
800 hala snapdragon'un en guclu SoC'u ve daha yillarca tum oyunlari acma kabiliyetine sahip ille de en son cikani mi almak zorundasiniz?
Nasil bir acgozluluktur bu?
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hollowman_ 5 yıl
BB özelleştirilmiş bir android arayüzüne geçerse kendini kurtarabilir. anlamsız inadın manası nedir anlamış deilim. klasik bb arayüz öğeleriyle androidi harmanla koy cihaza...
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OverClocK1ng 5 yıl hollowman_
hollowman_
BB özelleştirilmiş bir android arayüzüne geçerse kendini kurtarabilir. anlamsız inadın manası nedir anlamış deilim. klasik bb arayüz öğeleriyle androidi harmanla koy cihaza...

Güzel bir noktaya parmak basmışsın. Android'in güvenlik konusunda zaafları olduğunu biliyoruz.
Bazı kullanıcılar da uygulamaların istediği izinlere pek dikkat etmeden direk kurabiliyorlar.
Google'da uygulama sayısını arttırmak amaçlı olarak uygulamaları çok fazla gözde geçirmeyebiliyor
veya atlayabiliyor. Bu da güvenlik açığı oluşturabiliyor.

Blackberry ismi her zaman güveliği ön planda tutan bir isim olmuştur. Hatta bazı ülkelerde bu telefonun
yasaklanmasının nedeni, ajanların Blackberry kullanması ve o ülkenin hükümetlerinin Blackberry'nin firması
olan RIM'den Ajan olan kişinin bilgilerini istemesi ve RIM'in ise "Biz güvenliğe çok önem veren firmayız, kullanıcı
bilgilerini hükümet bile olsanız veremeyiz" demesi ve o ülkede yasaklanacağını bilmesine rağmen güvenlikten
taviz vememesidir.

İşte bu bağlamda özelleştirilmiş bir Android, güvenli ve testlerden geçirilerek onaylanmış aplikasyonlar ve
Blackberry'nin kendi onaylı marketi haricinde bir yerden uygulama yüklenememesi gibi güçlü güvenlik özellikleriyle
ön plana çıkan Android'li telefonlar yaparlarsa o zaman gerçekten kullanıcılar güvenlik ve güven sebebiyle tekrar
Blackberry'ye yönelebilirler. Ama saf Android deneyiminden de pek çıkmamaları lazım. Böylece Google'ın Nexus Programı
gibi yeni çıkan Android sürümlerini de hemen kendi özelleştirmeleriyle güncelleyip kullanıcıya vererek, yazılım anlamında
sürekli güncel kalacaklarına da kullanıcıyı da ikna ederlerse o zaman iyi satış rakamları yakalayabilirler yani...
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simbilli 5 yıl
BB mi o ne ? He şimdi hatırladım klavyeli olan
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FreeRun 5 yıl
BlackBerry windows phone işletim sistemiyle devam etseydi yoluna bu halde olmazdı çok yanlış yaptılar.
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Elefue 5 yıl
Full dokunmatik ekran olsa bile Blackberry alttaki trackpad ve menü ve arama cevaplama ve son verme butonları bırakmamalı
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OverClocK1ng 5 yıl
Önce adam gibi pil koysum. Blackberry Z10 u olan bir arkadaşım var. Adamı iş yerinde ne zaman görsem telefon bütün gün şarjda. Bir yere gidiyoruz. Adamın şarjı hep az. Tamam, çok fazla mesaj atıyor, ondan da kaynaklanıyor ama 1800mAh pil falan komik yani. Bugün, günü kurtaracak bir telefonun pili 3000 in altında olmamamalı.
Veya General Mobile Discovery Elite modelindeki gibi, ekranı büyük olacaksa, düşük güç tüketen bir ekranı olmalı. O konuda taktir ettim. Elite'in ekranı LTPS olduğu için az güç tüketecektir. Az da ısındığı için pil ömrünü olumsuz yönde etkilemeyecektir...
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