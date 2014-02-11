Snapdragon 800 yongasetli bir BlackBerry telefonu benchmark sonuçlarında göründü





Geçen yılın başlarında BlackBerry 10 işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına taze bir başlangıç yapan BlackBerry, beklediği satışları yapamayınca önce ticari pazardan çekilme kararı almış, ancak yeni CEO ile birlikte alt seviye segmente odaklanarak ikinci bir fırsat elde etmeyi planlamıştı.





Foxconn ortaklığında firmanın 200$ altında akıllı telefonlar üreteceği bilgisinden sonra benchmark skorlarında da Snapdragon 800 yongasetli bir model ortaya çıktı.





BlackBerry'nin Ontario kod adıyla hazırladığı belirtilen modelde düz Snapdragon 800 yongasetine yer verilirken, RAM miktarı 2GB'da tutulmuş. Çok çekirdek testinden 2401 puan alan Ontario, Galaxy Note 3 ve HTC One gibi rakipleri ile benzer skorlara imza atıyor.





Modelde dikkat çeken ise BlackBerry 10.3 sürümü üzerinde çalışıyor olması. Bu da cihazın pazara hazırlanan bir prototip olduğu ihtimalini güçlendiriyor.





BlackBerry tarafında şimdilik herhangi bir açıklama yok ancak kaynaklar firmanın rekabete dahil olabilmesi için Ontario amiral gemisini kısa süre içerisinde piyasaya sürmesi gerektiğini belirtiyor. Zira yılın ikinci yarısı sonrasında Snapdragon 805 ve gelecek yıl Snapdragon 810 yongasetlerinin piyasaya çıkacağı düşünüldüğünde Ontario'nun elini çabuk tutması şart.

http://vr-zone.com/articles/unannounced-blackberry-ontario-gets-benchmarked-quad-core-s800-chip-tow/71693.html