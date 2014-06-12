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Snapdragon 805 yongasetli bir LG akıllı telefonu operatör kayıtlarında gözüktü

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 805 yongasetli bir LG akıllı telefonu operatör kayıtlarında gözüktü

Her ne kadar LG'nin yeni amiral gemi modeli G3'te Snapdragon 805 yongasetinin kullanılacağı beklentisi yüksek olsa da, firma mevcut mimari ile yola devam etmeyi tercih etmişti. Ancak firmanın Snapdragon 805 yongasetli bir cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Güney Koreli LG U Plus operatörü veritabanında ve bir LG kıdemli araştırma mühendisinin LinkedIn profilinde ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 805 yongaseti ve 3GB RAM taşıyan F460L model numaralı bir LG akıllı telefonu üzerinde çalışmalar devam ediyor. 

Ortaya çıktığı kaynak nedeniyle cihazın LTE-A altyapısında çalışacak Güney Kore'ye özgü bir LG G3 olabileceği tahmin ediliyor. Zira en azından G Pro 3 modeline kadar LG'nin Snapdragon 805 yongaseti kullanacak bir cihaz piyasaya sürmeyeceği düşünülüyor. 

Diğer bir görüş ise cihazın yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak G Flex veya LG Vu 4 olabileceği yönünde. Zira daha önce de bu iki modelin Snapdragon 805 yongaseti ile piyasaya sürüleceği gündeme gelmişti. Şimdilik LG'nin Snapdragon 805 yongasetini nerede kullanacağına dair bir bilgi yok. En azından Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında net bilgilerin ortaya çıkacağı düşünülüyor. 

http://www.androidheadlines.com/2014/06/lg-f460l-rumored-appear-snapdragon-805-3gb-ram.html Yorum Yaz
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qmerzM 4 yıl en beğenilen
LG sende zırt pırt telefon çıkarma şuan ki çizgide çok iyisin.
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BEARDON 4 yıl
Herkes Sony'nin 6 ayda bir telefon çıkaracağıni açıklamasina kizdi ama adamlar hic yoktan gerçeği söylüyorlar.Bu ne abi f serisi,prime lar,805 li teller
1 Yanıt Yanıtla +17
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sükût 4 yıl
805yongasi derken elmalarin yongasi olmasın.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
xiaomi gelene kadar elimdekiylen idare etcem bunların milleti soyması bitmez
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Xenom 4 yıl
Elimde üçüncü yaşını doldurmuş bir telefon var. Değiştiremiyorum bir türlü. Karar veremiyorum ne alacağıma. Az daha sabredeyim de Google Silver projesini bekleyeyim ben madem. bu kadar dayandık
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Kim ne derse desin gerçekten Apple. Bu sefer yeminle Apple ya. Saat hızını 0.3 ghz arttırıp telefon çıkarıyorlar. Bazıları onu bile yapmıyor sadece Kitkat güncellemesine telefon çıkarıyorlar.
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ICromwelleI 4 yıl
Herkez aslında G3 ün bir nevi 805 yongasetini kullanarak çıkaracağı zannediliyordu fakat birden şok olduk hem 801 kullanıldı hemde 2k ekran açıkcası LG biraz soru işaretleri altında bıraktı diyebilirim. Şimdi ise tahmini G flexin revize edilmiş hali gibi olcak herhalde bu telefon bakalım ozamanlara bütün telefonlar sıkış pıkış gelicek gibi.
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orhanyıldız 4 yıl
Artık çok saçma geliyor yeni telefona tepkiler. Almazsın olur biter ama milletin amacı en son model bende olsun.
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ardabeyim 4 yıl
son kullanıcıyı tamamen dikkate alan bi şirket olamaz olsa da varolamaz. Adamlar biz bunlara 2 ay önce telefon sattık şimdi elimizde bi pazar var şu kadar kar olasılığı var yeni telefon çıkarmayalım yazık üzülmesinler diye mi düşündüklerini sanıyosunuz?
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N. Chomsky 4 yıl

G3'de neden S805 olmadığı belli oldu.
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mehmedaltair 4 yıl
sende çıkarma diyip durmayın durum belli qualcomm ne kadar sık işlemci çıkarırsa o kadar çok yeni telefon çıkacak
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tech9 4 yıl
Şu sıralar çok manipüle haberler çıkar diye tahmin ediyorum. Firmalar karşılıklı birbirlerini kolluyor.
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ObjektifPoint.Net 4 yıl
Diğer üreticilerden de bekleyin böyle bir cihaz kısa sürede gelecekler :)
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BEARDON 4 yıl
Herkes Sony'nin 6 ayda bir telefon çıkaracağıni açıklamasina kizdi ama adamlar hic yoktan gerçeği söylüyorlar.Bu ne abi f serisi,prime lar,805 li teller
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Master_Evil 4 yıl
g4 çalışmaları başlamış
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