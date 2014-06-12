Snapdragon 805 yongasetli bir LG akıllı telefonu operatör kayıtlarında gözüktü





Her ne kadar LG'nin yeni amiral gemi modeli G3'te Snapdragon 805 yongasetinin kullanılacağı beklentisi yüksek olsa da, firma mevcut mimari ile yola devam etmeyi tercih etmişti. Ancak firmanın Snapdragon 805 yongasetli bir cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.





Güney Koreli LG U Plus operatörü veritabanında ve bir LG kıdemli araştırma mühendisinin LinkedIn profilinde ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 805 yongaseti ve 3GB RAM taşıyan F460L model numaralı bir LG akıllı telefonu üzerinde çalışmalar devam ediyor.





Ortaya çıktığı kaynak nedeniyle cihazın LTE-A altyapısında çalışacak Güney Kore'ye özgü bir LG G3 olabileceği tahmin ediliyor. Zira en azından G Pro 3 modeline kadar LG'nin Snapdragon 805 yongaseti kullanacak bir cihaz piyasaya sürmeyeceği düşünülüyor.





Diğer bir görüş ise cihazın yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak G Flex veya LG Vu 4 olabileceği yönünde. Zira daha önce de bu iki modelin Snapdragon 805 yongaseti ile piyasaya sürüleceği gündeme gelmişti. Şimdilik LG'nin Snapdragon 805 yongasetini nerede kullanacağına dair bir bilgi yok. En azından Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında net bilgilerin ortaya çıkacağı düşünülüyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/06/lg-f460l-rumored-appear-snapdragon-805-3gb-ram.html