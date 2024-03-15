Asus Zenfone 11 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Asus Zenfone 11 Ultra, ROG Phone 8 Pro ile aynı boyutlara ve tasarıma sahip. Telefonda 6,78 inç büyüklüğünde ve 144 Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED ekran bulunuyor. 2.500 nit parlaklık seviyesine çıkabilen ekran, Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.
Asus sunumda, portre video modunda Bokeh'i geliştiren ve nesnelerin izlenmesine yardımcı olan yapay zekaya odaklanıyor. Vurgulanan diğer özellikler arasında seslerin metne dönüştürülmesi, görüşmelerin başka dillere çevirilmesi, gürültü engelleme ve yapay zeka destekli duvar kağıdı yer alıyor.
Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle gelen Zenfone 11 Ultra, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama seçeneklerine sahip. Telefonda, 65W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekleyen 5.500 mAh batarya yer alıyor. Bluetooth 5.4 ve Wi-fi 7 desteği bulunan telefon, IP68 sertifikasıyla toza ve suya dayanıklılık özelliğini de barındırıyor.
Asus Zenfone 11 Ultra özellikleri
- Boyut ve Ağırlık: 163.8 x 76.8 x 8.9 mm, 224 g
- Ekran: 6,78 inç LTPO AMOLED, 144Hz 1080 x 2400 piksel, 2.500 nit pik parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12GB/16GB
- Depolama: 256 GB/512GB UFS 4.0
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.9, 24mm (geniş), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS
32 MP, f/2.4, 65mm (telefoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optik zum
13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/3.0", 1.12µm
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.5, 22mm
- Pil: 5.500 mAh batarya, 65W kablolu, 15W kablosuz (Qi) şarj
- Bağlantı ve diğer: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 7, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth v5.4, IP68, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlör, 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res kablosuz ses
Asus Zenfone 11 Ultra fiyatı
Asus Zenfone 11 Ultra, dört renk seçeneğiyle geliyor: Skyline Blue, Sonsuz Siyah, Puslu Gri ve Çöl Kumu. Asus, Zenfone 11 Ultra'nın başlangıç fiyatını 999 euro olarak açıkladı (12GB/256 GB bellek seçeneği için). Ön siparişte sunulan 100 euro indirimle telefonu 899 euro'ya satın alabilmek mümkün. 16GB + 512GB konfigürasyonu ise 1099 euro fiyattan satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.