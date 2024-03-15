Asus Zenfone 11 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Asus amiral gemisi telefonu Zenfone 11 Ultra'yı tanıttı. Snapdragon 8 Gen 3'den gücünü alan telefon, yeni yapay zeka özellikleri ve önceki modelden önemli ölçüde büyük boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Asus Zenfone 11 Ultra, ROG Phone 8 Pro ile aynı boyutlara ve tasarıma sahip. Telefonda 6,78 inç büyüklüğünde ve 144 Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED ekran bulunuyor. 2.500 nit parlaklık seviyesine çıkabilen ekran, Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Tam Boyutta Gör Zenfone 11 Ultra'nın arkasında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamerada Asus'un 6 eksenli Hibrit Gimbal Sabitleyici 3.0 özelliğine sahip 50 MP Sony IMX890 sensörü bulunuyor. Ayrıca 13 MP f/2,2 ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 32 MP telefoto kamera yer alıyor.

Asus sunumda, portre video modunda Bokeh'i geliştiren ve nesnelerin izlenmesine yardımcı olan yapay zekaya odaklanıyor. Vurgulanan diğer özellikler arasında seslerin metne dönüştürülmesi, görüşmelerin başka dillere çevirilmesi, gürültü engelleme ve yapay zeka destekli duvar kağıdı yer alıyor.

Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle gelen Zenfone 11 Ultra, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama seçeneklerine sahip. Telefonda, 65W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekleyen 5.500 mAh batarya yer alıyor. Bluetooth 5.4 ve Wi-fi 7 desteği bulunan telefon, IP68 sertifikasıyla toza ve suya dayanıklılık özelliğini de barındırıyor.

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Asus Zenfone 11 Ultra özellikleri

Boyut ve Ağırlık: 163.8 x 76.8 x 8.9 mm, 224 g

163.8 x 76.8 x 8.9 mm, 224 g Ekran: 6,78 inç LTPO AMOLED, 144Hz 1080 x 2400 piksel, 2.500 nit pik parlaklık

6,78 inç LTPO AMOLED, 144Hz 1080 x 2400 piksel, 2.500 nit pik parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 12GB/16GB

12GB/16GB Depolama: 256 GB/512GB UFS 4.0

256 GB/512GB UFS 4.0 Arka Kamera: 50 MP, f/1.9, 24mm (geniş), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS

32 MP, f/2.4, 65mm (telefoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optik zum

13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/3.0", 1.12µm

50 MP, f/1.9, 24mm (geniş), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 32 MP, f/2.4, 65mm (telefoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optik zum 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/3.0", 1.12µm Ön Kamera: 32 MP, f/2.5, 22mm

32 MP, f/2.5, 22mm Pil: 5.500 mAh batarya, 65W kablolu, 15W kablosuz (Qi) şarj

5.500 mAh batarya, 65W kablolu, 15W kablosuz (Qi) şarj Bağlantı ve diğer: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 7, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth v5.4, IP68, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlör, 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res kablosuz ses

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Asus Zenfone 11 Ultra fiyatı

Asus Zenfone 11 Ultra, dört renk seçeneğiyle geliyor: Skyline Blue, Sonsuz Siyah, Puslu Gri ve Çöl Kumu. Asus, Zenfone 11 Ultra'nın başlangıç ​​fiyatını 999 euro olarak açıkladı (12GB/256 GB bellek seçeneği için). Ön siparişte sunulan 100 euro indirimle telefonu 899 euro'ya satın alabilmek mümkün. 16GB + 512GB konfigürasyonu ise 1099 euro fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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Asus Zenfone 11 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı