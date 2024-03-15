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    Asus Zenfone 11 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Asus amiral gemisi telefonu Zenfone 11 Ultra'yı tanıttı. Snapdragon 8 Gen 3'den gücünü ve yeni yapay zeka özellikleriyle gelen telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Asus Zenfone 11 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Asus amiral gemisi telefonu Zenfone 11 Ultra'yı tanıttı. Snapdragon 8 Gen 3'den gücünü alan telefon, yeni yapay zeka özellikleri ve önceki modelden önemli ölçüde büyük boyutlarıyla dikkat çekiyor.

    Asus Zenfone 11 Ultra, ROG Phone 8 Pro ile aynı boyutlara ve tasarıma sahip. Telefonda 6,78 inç büyüklüğünde ve 144 Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED ekran bulunuyor. 2.500 nit parlaklık seviyesine çıkabilen ekran, Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

    Asus Zenfone 11 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Zenfone 11 Ultra'nın arkasında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamerada Asus'un 6 eksenli Hibrit Gimbal Sabitleyici 3.0 özelliğine sahip 50 MP Sony IMX890 sensörü bulunuyor. Ayrıca 13 MP f/2,2 ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 32 MP telefoto kamera yer alıyor.

    Asus sunumda, portre video modunda Bokeh'i geliştiren ve nesnelerin izlenmesine yardımcı olan yapay zekaya odaklanıyor. Vurgulanan diğer özellikler arasında seslerin metne dönüştürülmesi, görüşmelerin başka dillere çevirilmesi, gürültü engelleme ve yapay zeka destekli duvar kağıdı yer alıyor.

    Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle gelen Zenfone 11 Ultra, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama seçeneklerine sahip. Telefonda, 65W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekleyen 5.500 mAh batarya yer alıyor. Bluetooth 5.4 ve Wi-fi 7 desteği bulunan telefon, IP68 sertifikasıyla toza ve suya dayanıklılık özelliğini de barındırıyor.

    Asus Zenfone 11 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Asus Zenfone 11 Ultra özellikleri

    • Boyut ve Ağırlık: 163.8 x 76.8 x 8.9 mm, 224 g
    • Ekran: 6,78 inç LTPO AMOLED, 144Hz 1080 x 2400 piksel, 2.500 nit pik parlaklık
    • İşlemci:  Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 
    • RAM: 12GB/16GB
    • Depolama: 256 GB/512GB UFS 4.0
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.9, 24mm (geniş), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS
      32 MP, f/2.4, 65mm (telefoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optik zum
      13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/3.0", 1.12µm
    • Ön Kamera: 32 MP, f/2.5, 22mm
    • Pil: 5.500 mAh batarya, 65W kablolu, 15W kablosuz (Qi) şarj
    • Bağlantı ve diğer: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 7, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth v5.4, IP68, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlör, 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res kablosuz ses

    Asus Zenfone 11 Ultra fiyatı

    Asus Zenfone 11 Ultra, dört renk seçeneğiyle geliyor: Skyline Blue, Sonsuz Siyah, Puslu Gri ve Çöl Kumu. Asus, Zenfone 11 Ultra'nın başlangıç ​​fiyatını 999 euro olarak açıkladı (12GB/256 GB bellek seçeneği için). Ön siparişte sunulan 100 euro indirimle telefonu 899 euro'ya satın alabilmek mümkün. 16GB + 512GB konfigürasyonu ise 1099 euro fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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