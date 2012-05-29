Soft Bank, radyasyon dedektörü bulunduran 'Sharp Pantone 5 107SH' modelini tanıttı

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Japon mobil operatörü SoftBank, dünyanın en garip cep telefonlarının satıldığı ülke olarak ün kazanan Japonya'da 'Sharp Pantone 5 107SH' adlı modelini yaz aylarında satışa sunacağını açıkladı.
Mor, mavi, pembe ve turuncunun da yer aldığı 8 farklı renk seçeneği sunacak olan cihazın toz geçirmeyen bir yapıya sahip olacağı belirtildi. 854 x 480 çözünürlüğünde, 3.7 inç'lik bir ekrana ve 4 megapiksellik kameraya yer verilen akıllı telefonda, Android 4.0 kullanılacağı belirtiliyor. Bu özellikleriyle Android işletim sistemini kullanan standart bir akıllı telefon olan 'Sharp Pantone 5 107SH' sahip olduğu radyasyon dedektörü ile benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.
Geçtiğimiz yıl Japonya'da yaşanan deprem ve ardından Fukuşima'daki nükleer santralde yaşanan radyasyon sızıntısından ilham alan 'Sharp Pantone 5 107SH' için henüz kesin bir çıkış fiyatı belirtilmedi.
http://www.theverge.com/2012/5/28/3049244/softbank-sharp-pantone-5-107sh-radiation Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefon elektromanyetik dalga yayılımı yapıyor ve bu dalgalar sadece enerjidir parçacık içermez.
Ama buradaki telefonun içinde dijital gayger sayacı var heralde ki parçacık içeren zararlı ışınları ölçüyor.
Bu arada radiation türkçede yayılım demek yani biri bişi yaydımı illa bildiimiz nükleer radyasyon olmuyor.
vga cozunurluk zamaninda sharpin g20 modeli gecmisti elime,o zaman bir telefon icin muhtesem resimler cekiyordu,sene 2004 falandi. sharp 4 dediyse biz 4*4 yapalim onu hocam :p
Darasını almışlardır sen merak etme
Telefonlar iyonize edici olmayan radyasyon üretiyor. Radarlar, radyo-tv vericileri de buna dahil. Tabiki onunda zararı var. Ama iyonize ediciye göre daha az diye biliyorum.
nerden biliosun zararı olmadığını?
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