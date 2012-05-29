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Soft Bank, radyasyon dedektörü bulunduran 'Sharp Pantone 5 107SH' modelini tanıttı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Japon mobil operatörü SoftBank, dünyanın en garip cep telefonlarının satıldığı ülke olarak ün kazanan Japonya'da  'Sharp Pantone 5 107SH' adlı modelini yaz aylarında satışa sunacağını açıkladı.

Mor, mavi, pembe ve turuncunun da yer aldığı 8 farklı renk seçeneği sunacak olan cihazın toz geçirmeyen bir yapıya sahip olacağı belirtildi. 854 x 480 çözünürlüğünde, 3.7 inç'lik bir ekrana ve 4 megapiksellik kameraya yer verilen akıllı telefonda, Android 4.0 kullanılacağı belirtiliyor. Bu özellikleriyle Android işletim sistemini kullanan standart bir akıllı telefon olan 'Sharp Pantone 5 107SH' sahip olduğu radyasyon dedektörü ile benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.

Geçtiğimiz yıl Japonya'da yaşanan deprem ve ardından Fukuşima'daki nükleer santralde yaşanan radyasyon sızıntısından ilham alan 'Sharp Pantone 5 107SH' için henüz kesin bir çıkış fiyatı belirtilmedi.
http://www.theverge.com/2012/5/28/3049244/softbank-sharp-pantone-5-107sh-radiation Yorum Yaz
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bocekgrafik 6 yıl en beğenilen
Beğenin ya da beğenmeyin. Adamlar, diğer telefonlarda olmayan bir özellik bir özellik eklemişler telefonlarına.
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Ogogo 6 yıl
Slark
resimde 0.0 nasıl gösteriyor kendi radyasyonu yokmu bunun? bana, sırf diğer telefonlardan farklı olmak için yalancı bir sensor koymuş gibi geliyor.

Telefon elektromanyetik dalga yayılımı yapıyor ve bu dalgalar sadece enerjidir parçacık içermez.
Ama buradaki telefonun içinde dijital gayger sayacı var heralde ki parçacık içeren zararlı ışınları ölçüyor.
Bu arada radiation türkçede yayılım demek yani biri bişi yaydımı illa bildiimiz nükleer radyasyon olmuyor.
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Prequel 6 yıl
Güzelmiş. Umarım tüm telefonlarda görmeye başlarız. Gerekli/gereksiz olarak bakmayalım, ne kadar çok sensör o kadar iyi. Neyin ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Bulunmasının bir sakıncası yok sonuçta.
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danGerfuLL 6 yıl
4 mp icin nasil bir caba sarf ettin Sharp.
Telefonun asil amaci bu degil tamam ama 4 mp ne gereksiz bir cozunurluktur.
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ceyrekasır 6 yıl danGerfuLL
danGerfuLL
4 mp icin nasil bir caba sarf ettin Sharp.
Telefonun asil amaci bu degil tamam ama 4 mp ne gereksiz bir cozunurluktur.

vga cozunurluk zamaninda sharpin g20 modeli gecmisti elime,o zaman bir telefon icin muhtesem resimler cekiyordu,sene 2004 falandi. sharp 4 dediyse biz 4*4 yapalim onu hocam :p
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halitozbasli 6 yıl
Gayger sayacını yazılımsal olarak taklit edemezsin ve muhtemelen bu cıhazda sisteme gömülü ve her daim alt planda calısır durumda bekliyor. Radyasyonla kirli bir bolgeye girildiginde kullanıcını derhal uyararak mahalden uzaklasılmasını saglıyor kanısındayım . Japonya gibi radyasyon ile yeniden kirlenmiş bir ülkede bence yararlı bir telefon
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E_Aydin35 6 yıl
Evet Japonya'da gerçekten garip teknolojiler garip icatlar ve telefonlar yapılabiliyor bunun nedenide bunu gerektiren koşulların olması özellikle Japonya gibi biryerde olunca böyle teknolojiler çıkamsı bizim açımızdan garip onlar açısından iyi yararlı ve güzel.. :)
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DH Misafiri 6 yıl
Fukuşimada bol satar bunlar :D
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mq1n 6 yıl
yakında eklentisi düşer torrent'e
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bocekgrafik 6 yıl en beğenilen
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alito 6 yıl
iwanthidan
iyide telefonlarda radyasyon üretmiyor mu?

Darasını almışlardır sen merak etme
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celo68 6 yıl
iwanthidan
iyide telefonlarda radyasyon üretmiyor mu?

Telefonlar iyonize edici olmayan radyasyon üretiyor. Radarlar, radyo-tv vericileri de buna dahil. Tabiki onunda zararı var. Ama iyonize ediciye göre daha az diye biliyorum.
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berkkarabacak 6 yıl
onitelik
iwanthidan iyide telefonlarda radyasyon üretmiyor mu?
tabi ki üretiyor ama sağlığı tehdit edici şekilde değil, en azından normal kullanımlarda. bu ürünün amacı haberde belirttiği gibi herhalde yaşanan nükleer kazadan sonra çekincesi olan insanların kullanabilmesi.

nerden biliosun zararı olmadığını?
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