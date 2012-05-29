Soft Bank, radyasyon dedektörü bulunduran 'Sharp Pantone 5 107SH' modelini tanıttı





Japon mobil operatörü SoftBank, dünyanın en garip cep telefonlarının satıldığı ülke olarak ün kazanan Japonya'da 'Sharp Pantone 5 107SH' adlı modelini yaz aylarında satışa sunacağını açıkladı.

http://www.theverge.com/2012/5/28/3049244/softbank-sharp-pantone-5-107sh-radiation

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Mor, mavi, pembe ve turuncunun da yer aldığı 8 farklı renk seçeneği sunacak olan cihazın toz geçirmeyen bir yapıya sahip olacağı belirtildi. 854 x 480 çözünürlüğünde, 3.7 inç'lik bir ekrana ve 4 megapiksellik kameraya yer verilen akıllı telefonda, Android 4.0 kullanılacağı belirtiliyor. Bu özellikleriyle Android işletim sistemini kullanan standart bir akıllı telefon olan 'Sharp Pantone 5 107SH' sahip olduğu radyasyon dedektörü ile benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.Geçtiğimiz yıl Japonya'da yaşanan deprem ve ardından Fukuşima'daki nükleer santralde yaşanan radyasyon sızıntısından ilham alan 'Sharp Pantone 5 107SH' için henüz kesin bir çıkış fiyatı belirtilmedi.