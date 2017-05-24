SoftBank ABD'li yonga üreticisi Nvidia'dan 4 milyar dolarlık hisse aldı

Bloomberg'in bugün yayınlanan raporuna göre SoftBank, grafik yongası üreticisi Nvidia'dan 4 milyar dolarlık hisse aldı. Şirket böylece grafik üreticisinin dördüncü en büyük hissedarı haline geldi.

Geçen Eylül ayında İngiliz yonga tasarımcısı ARM'i 31 milyar dolar karşılığında satın alan Japon teknoloji devi, hafta sonu 93 milyar dolarlık "Vizyon Fonu" (Vision Fund) kapanışını açıkladığında, belirtilmeyen miktarda Nvidia hissesine sahip olduğunu bildirdi.

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Bloomberg'e göre, SoftBank'ın şirkette sahip olduğu özsermaye tutarı %4.9 civarında. SoftBank, geçtiğimiz Ekim ayında Londra merkezli olacağını ve Suudi Arabistan'dan 45 milyar dolar, SoftBank'dan 25 milyar dolar ve diğer "global yatırımcılardan" 35 milyar dolarla destekleneceğini söylediği 100 milyar dolarlık bir fon oluşturacağını duyurdu.

Apple ve Sharp'tan milyar dolarlık yatırım sözü

Apple, Qualcomm, Sharp ve Oracle'ın kurucusu Larry Ellison dünya genelindeki, özellikle de ABD'deki şirketleri desteklemek için kullanılacak olan fona milyarlarca dolar yatırım sözü verdiler.

Geçen Aralık ayında ise SoftBank'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Masayoshi Son, ABD'li teknoloji şirketlerine 100 milyar dolarlık fonun yarısıyla yatırım yapma sözü verdi. ABD başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Son, ülkedeki yatırım faaliyetlerinin bir sonucu olarak ABD'de 50.000 yeni iş istihdamı oluşturacağını belirtti.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-24/softbank-said-to-take-4-billion-stake-in-u-s-chipmaker-nvidia