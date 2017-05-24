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SoftBank ABD'li yonga üreticisi Nvidia'dan 4 milyar dolarlık hisse aldı

Japon teknoloji şirketi SoftBank, ABD merkezli grafik yongası üreticisi Nvidia'ya 4 milyar dolarlık yatırım yaptı. Şirket bu hamleyle Nvidia'nın dördüncü büyük hissedar haline gelmiş durumda.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Bloomberg'in bugün yayınlanan raporuna göre SoftBank, grafik yongası üreticisi Nvidia'dan 4 milyar dolarlık hisse aldı. Şirket böylece grafik üreticisinin dördüncü en büyük hissedarı haline geldi.
Geçen Eylül ayında İngiliz yonga tasarımcısı ARM'i 31 milyar dolar karşılığında satın alan Japon teknoloji devi, hafta sonu 93 milyar dolarlık "Vizyon Fonu" (Vision Fund) kapanışını açıkladığında, belirtilmeyen miktarda Nvidia hissesine sahip olduğunu bildirdi.
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Bloomberg'e göre, SoftBank'ın şirkette sahip olduğu özsermaye tutarı %4.9 civarında. SoftBank, geçtiğimiz Ekim ayında Londra merkezli olacağını ve Suudi Arabistan'dan 45 milyar dolar, SoftBank'dan 25 milyar dolar ve diğer "global yatırımcılardan" 35 milyar dolarla destekleneceğini söylediği 100 milyar dolarlık bir fon oluşturacağını duyurdu.

Apple ve Sharp'tan milyar dolarlık yatırım sözü

Apple, Qualcomm, Sharp ve Oracle'ın kurucusu Larry Ellison dünya genelindeki, özellikle de ABD'deki şirketleri desteklemek için kullanılacak olan fona milyarlarca dolar yatırım sözü verdiler.
Geçen Aralık ayında ise SoftBank'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Masayoshi Son, ABD'li teknoloji şirketlerine 100 milyar dolarlık fonun yarısıyla yatırım yapma sözü verdi. ABD başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Son, ülkedeki yatırım faaliyetlerinin bir sonucu olarak ABD'de 50.000 yeni iş istihdamı oluşturacağını belirtti.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-24/softbank-said-to-take-4-billion-stake-in-u-s-chipmaker-nvidia Yorum Yaz
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snakefatih 2 yıl en beğenilen
Kalan kısmını da ben alayım bari millet burada kartlar pahalı diye dert yanıyor TR ye özel indirim yaparım. Vatana falan ürün vermem. Onlar aç kalsın.
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Bilgisayar Bağımlısı 1 yıl
Amd ne yazık ki bu gidişle iyice bitap düşecek arkadaşlar.
Nvidia iş kollarını ciddi düzeyde genişletiyor. Gpu kısmında zaten performans,kâr marjı ve enerji verimliliği gibi avantajlı noktaları olduğu için yeni nesil araçlara,elektronik analiz sistemlerinde farklı grafik hesaplamaları yapmak içinde prototipler üretiyor.
Amd gereken hızlanmayı gösteremiyor. Bazen düşünüyorum bu iki firmanın ortak bir sözleşmesi, veya hissedarı mı var.
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judas28 1 yıl
Onumuzdeki bir kac yil icinde artik piyasada grafik karti ureticisi kalmayacaktir.
Geriye yapay zeka, derin ogrenme, genis is agi teknolojileri ureticiler kalacak.
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V4LKyR 1 yıl
Bize de yatırım yapın.
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mamad 1 yıl V4LKyR
Orijinalden alıntı: V4LKyR
Bize de yatırım yapın.

Bu talebini değerlendirip derhal 3 milyar dolar gönderecekler size de.

Habere gelince Nvidia'nın hisseleri tarihinin en yüksek noktasına çıkmış durumda. 2 yılda 7 katına çıktı. Hem de zaten iyi seviyedeyken bu gerçekleşti. Normalde bundan sonra hisselerin yatay ve düşüş trendine gitmesi beklenir. Buna rağmen adamlar milyarlarca dolarlık yatırım yapıyorlar. Neden acaba?
Biraz yabancı kaynaklara bakınca durum anlaşılıyor aslında.
Tabi bizim forumun gevrekleri "480 orta seviyeyi götürdü yaaaeee..." diye sayılamaya devam edecek.
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Kerim5100 2 yıl
Şimdi NVIDIA düşünsün cüler nerde?
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interwap 2 yıl
Nvidia grafik birimi ARM'da standart olabilir mi?
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canguler917 2 yıl
bu kadar yatırım amd ye yapılsa en az 5 sene rahat ederdi amd
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firat_kilic 2 yıl
Bizimkiler helikopter yapsın...
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snakefatih 2 yıl en beğenilen
Kalan kısmını da ben alayım bari millet burada kartlar pahalı diye dert yanıyor TR ye özel indirim yaparım. Vatana falan ürün vermem. Onlar aç kalsın.
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