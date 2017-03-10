SoftBank, ARM’nin yüzde 25’ini satmayı planlıyor

İddialara göre SoftBank, fonun bir an önce tamamlanması için geçtiğimiz yıl temmuz ayında 32 milyar dolar karşılığında satın alınan İngiliz çip ve yarı iletken üreticisi ARM’ye ait hisselerin yüzde 25’ini satışa çıkardı. SoftBank; İngiltere’nin en önemli teknoloji şirketi olan ve Apple ile Samsung başta olmak üzere yüz milyonlarca akıllı telefon için işlemci üreten ARM’yi satın almak için birçok kez masaya oturmuş ve en sonunda İngiltere Başbakanı Theresa May’in uyarılarına rağmen ARM, SoftBank’ın teklifini kabul etmişti.
Yeni Yatırımcılara Güven Verecek
Şimdi ise SoftBank’ın CEO’su Masayoshi Son, ARM’ye ait hisseleri satarak elde edilmesi beklenen 8 milyar doları Vision Fund’a ekleyerek hem fonun tamamlanmasına bir adım daha yaklaşılmasını hem de başta Abu Dhabi hükümetinin yatırımcısı konumundaki Mubadala Development şirketi olmak üzere yeni yatırımcıların da fona olan güvenini artarak destek vermelerini sağlayacak.
1981 Yılında Masayoshi Son’un kurduğu şirket; ilk etapta sadece telekomünikasyon alanında hizmet veriyordu ancak daha sonra Yahoo ve Alibaba’nın ilk yatırımcısı olan şirket, çok geniş bir yelpazede yaptığı yatırımlarla kendisini yatırım alanında parmakla gösterilen şirketlerden biri haline getirdi. Masayoshi Son, bu yatırım fonunun oluşturulmasına ve kullanılmasında başarılı olduğu takdirde belki de dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı unvanının sahibi olacak.
http://www.bbc.com/news/business-39204744 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Qualcomm'un Kyro çekirdekleri kendi tasarımı, arm değil. Exynos M1 de samsung tasarımı ve samsung üretimi. Apple A serisi de aynı şekilde.
Farkında mısınız arabistan bile geleceğin teknolojide olduğunu anladı, bizim inşaat delisi yöneticiler anlayamadı. Bütün trenler tek tek kaçıyor, bizim inşaatçılar öyle aval aval bakıyor.
AMD değil, ARM'dir o. AMD olsaydı Ryzen olurdun.
??
Yazım hatası var..Birazdan düzeltilir..