SoftBank, ARM’nin yüzde 25’ini satmayı planlıyor

Geçtiğimiz yıl ekim ayında ‘’Vision Fund’’ isimli bir yatırım fonu oluşturarak yapay zekadan, robot teknolojilerine pek çok alanda yatırım yapmak için 100 milyar dolarlık bütçe oluşturulacağını duyuran Japon devi SoftBank, fonu tamamlamak için oldukça kararlı görünüyor. Suudi Arabistan’ın 45 milyar dolar ve SoftBank’ın 25 milyar dolarla katılacağı fon için Apple, Qualcomm ve Foxconn gibi şirketlerin daha küçük miktarlarda destekte bulunuyor ancak buna rağmen fonun halen tamamlanmamış olması SoftBank’ın tekrar elini taşın altına koymasına neden oldu.

İddialara göre SoftBank, fonun bir an önce tamamlanması için geçtiğimiz yıl temmuz ayında 32 milyar dolar karşılığında satın alınan İngiliz çip ve yarı iletken üreticisi ARM’ye ait hisselerin yüzde 25’ini satışa çıkardı. SoftBank; İngiltere’nin en önemli teknoloji şirketi olan ve Apple ile Samsung başta olmak üzere yüz milyonlarca akıllı telefon için işlemci üreten ARM’yi satın almak için birçok kez masaya oturmuş ve en sonunda İngiltere Başbakanı Theresa May’in uyarılarına rağmen ARM, SoftBank’ın teklifini kabul etmişti.

Yeni Yatırımcılara Güven Verecek

Şimdi ise SoftBank’ın CEO’su Masayoshi Son, ARM’ye ait hisseleri satarak elde edilmesi beklenen 8 milyar doları Vision Fund’a ekleyerek hem fonun tamamlanmasına bir adım daha yaklaşılmasını hem de başta Abu Dhabi hükümetinin yatırımcısı konumundaki Mubadala Development şirketi olmak üzere yeni yatırımcıların da fona olan güvenini artarak destek vermelerini sağlayacak.

1981 Yılında Masayoshi Son’un kurduğu şirket; ilk etapta sadece telekomünikasyon alanında hizmet veriyordu ancak daha sonra Yahoo ve Alibaba’nın ilk yatırımcısı olan şirket, çok geniş bir yelpazede yaptığı yatırımlarla kendisini yatırım alanında parmakla gösterilen şirketlerden biri haline getirdi. Masayoshi Son, bu yatırım fonunun oluşturulmasına ve kullanılmasında başarılı olduğu takdirde belki de dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı unvanının sahibi olacak.

http://www.bbc.com/news/business-39204744