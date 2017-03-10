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SoftBank, ARM’nin yüzde 25’ini satmayı planlıyor

Japon teknoloji devi SoftBank, geçtiğimiz yıl 32 milyar dolar ödeyerek satın aldığı İngiliz çip üreticisinin ARM'ye ait hisselerin yüzde 25’ini satarak elde ettiği geliri yatırım fonuna ekleyecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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SoftBank, ARM’nin yüzde 25’ini satmayı planlıyor
 

Geçtiğimiz yıl ekim ayında ‘’Vision Fund’’ isimli bir yatırım fonu oluşturarak yapay zekadan, robot teknolojilerine pek çok alanda yatırım yapmak için 100 milyar dolarlık bütçe oluşturulacağını duyuran Japon devi SoftBank, fonu tamamlamak için oldukça kararlı görünüyor. Suudi Arabistan’ın 45 milyar dolar ve SoftBank’ın 25 milyar dolarla katılacağı fon için Apple, Qualcomm ve Foxconn gibi şirketlerin daha küçük miktarlarda destekte bulunuyor ancak buna rağmen fonun halen tamamlanmamış olması SoftBank’ın tekrar elini taşın altına koymasına neden oldu.

İddialara göre SoftBank, fonun bir an önce tamamlanması için geçtiğimiz yıl temmuz ayında 32 milyar dolar karşılığında satın alınan İngiliz çip ve yarı iletken üreticisi ARM’ye ait hisselerin yüzde 25’ini satışa çıkardı. SoftBank; İngiltere’nin en önemli teknoloji şirketi olan ve Apple ile Samsung başta olmak üzere yüz milyonlarca akıllı telefon için işlemci üreten ARM’yi satın almak için birçok kez masaya oturmuş ve en sonunda İngiltere Başbakanı Theresa May’in uyarılarına rağmen ARM, SoftBank’ın teklifini kabul etmişti.

Yeni Yatırımcılara Güven Verecek 

Şimdi ise SoftBank’ın CEO’su Masayoshi Son, ARM’ye ait hisseleri satarak elde edilmesi beklenen 8 milyar doları Vision Fund’a ekleyerek hem fonun tamamlanmasına bir adım daha yaklaşılmasını hem de başta Abu Dhabi hükümetinin yatırımcısı konumundaki Mubadala Development şirketi olmak üzere yeni yatırımcıların da fona olan güvenini artarak destek vermelerini sağlayacak.

1981 Yılında Masayoshi Son’un kurduğu şirket; ilk etapta sadece telekomünikasyon alanında hizmet veriyordu ancak daha sonra Yahoo ve Alibaba’nın ilk yatırımcısı olan şirket, çok geniş bir yelpazede yaptığı yatırımlarla kendisini yatırım alanında parmakla gösterilen şirketlerden biri haline getirdi. Masayoshi Son, bu yatırım fonunun oluşturulmasına ve kullanılmasında başarılı olduğu takdirde belki de dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı unvanının sahibi olacak.


http://www.bbc.com/news/business-39204744 Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Samsung alsa işine ciddi artılar katar...
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Torlak Kemal 2 yıl
Bana kalsa Samsung almalı çünkü Samsung'un S8'de kullanacağı en son teknolji 10 nm'klik Exynos CPU'sunun dahi 8 çekirdeğinin 4'ü ARM'nin Cortex A53 mimarisine dayanıyor. Keza GPU da ARM'den gelme. Samsung, LG, Apple, Sony, HTC ve diğerleri çoğu ürünlerinde mecburen ARM kullanıyorlar. Mobil sektörde çip üreticisi olarak ARM en iyisi ve İngilizlerin son yıllardaki gurur kaynağı. Hatta o kadar ki, Qualcomm'un "Snapdragon"larının çekirdeklerini dahi ARM üretiyor.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl Torlak Kemal
Torlak Kemal
Bana kalsa Samsung almalı çünkü Samsung'un S8'de kullanacağı en son teknolji 10 nm'klik Exynos CPU'sunun dahi 8 çekirdeğinin 4'ü ARM'nin Cortex A53 mimarisine dayanıyor. Keza GPU da ARM'den gelme. Samsung, LG, Apple, Sony, HTC ve diğerleri çoğu ürünlerinde mecburen ARM kullanıyorlar. Mobil sektörde çip üreticisi olarak ARM en iyisi ve İngilizlerin son yıllardaki gurur kaynağı. Hatta o kadar ki, Qualcomm'un "Snapdragon"larının çekirdeklerini dahi ARM üretiyor.

Qualcomm'un Kyro çekirdekleri kendi tasarımı, arm değil. Exynos M1 de samsung tasarımı ve samsung üretimi. Apple A serisi de aynı şekilde.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
"Suudi Arabistan’ın 45 milyar dolar ve SoftBank’ın 25 milyar dolarla katılacağı fon için..."
Farkında mısınız arabistan bile geleceğin teknolojide olduğunu anladı, bizim inşaat delisi yöneticiler anlayamadı. Bütün trenler tek tek kaçıyor, bizim inşaatçılar öyle aval aval bakıyor.
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V4LKyR 2 yıl
... ve en sonunda İngiltere Başbakanı Theresa May’in uyarılarına rağmen AMD, SoftBank’ın teklifini kabul etmişti.

AMD değil, ARM'dir o. AMD olsaydı Ryzen olurdun.
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Lumibrite 2 yıl
Adamlar robot,yapay zeka çalışmalarını hızlandırıyor.Bakalım insan gibi düşünen robotlar ne kadar yakın
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ilk defa duyduk !
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Guest-F8946C419 2 yıl
Adamın giyim tarzı çok tanıdık ;))
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teorisyenzeka 2 yıl
ARM, AMD 'nin miydi?
??
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selahattın ısık 2 yıl teorisyenzeka
teorisyenzeka
ARM, AMD 'nin miydi?
??

Yazım hatası var..Birazdan düzeltilir..
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