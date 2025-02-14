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    Arm, kendi çipini üretmeye başlıyor: Müşterisi de Meta

    Halka açık yarı iletken tasarım şirketi olan Arm, bu yıl içinde kendi çipini üretemeye başlayacak. Aktarılanlara göre firmanın çiplerinin ilk müşterisi de Meta olacak.
    Arm, kendi çipini üretmeye başlıyor: Müşterisi de Meta Tam Boyutta Gör
    Yonga seti tasarım devi Arm Holdings, uzun yıllardır benimsediği iş modelinden büyük bir sapma göstererek kendi çipini üretmeye doğru adım adım yaklaşıyor. Financial Times’ın haberine göre şirket, bu yıl içinde kendi çipini üretmeye başlayacak. Ayrıca firmanın ilk müşterisinin de Meta olacağı belirtiliyor. Bu haberin ortaya çıkışının ardından ise Arm’ın ABD borsalarındaki hisseleri yaklaşık %5 oranında yükseldi.

    Arm’dan tarihi bir adım geliyor

    Şu ana kadar çip üreticilerine tasarım lisansı satarak gelir elde eden Arm, ilk kez kendi çipini üreterek doğrudan rekabete giriyor. Yeni çipin, büyük veri merkezleri için özel olarak tasarlanmış bir merkezi işlem birimi (CPU) olacağı belirtiliyor. Meta’nın da dahil olduğu büyük ölçekli müşteriler için özelleştirilebilir bir yapıya sahip olacak bu çipin üretimi, Tayvan merkezli TSMC gibi bir üreticiye dış kaynak olarak verilecek.

    Bu hamle, Arm’ı doğrudan en büyük müşterilerinden bazılarıyla da rekabete sokmuş olacak. Nvidia gibi devler, halihazırda Arm’ın mimarisini kullanarak kendi çiplerini geliştiriyor. Arm, şimdiye kadar doğrudan çip üretmediği için yapay zeka ile ilgili büyüme patlamalarından yalnızca dolaylı olarak faydalanıyordu. Arm, bugüne kadar tarafsız bir çip tasarımcısı olarak tüm üreticilere eşit mesafede duruyordu. Kendi çiplerini üretmeye başlaması, müşterilerinin Arm’a karşı tutumunu değiştirebilir.

    Arm’ın çoğunluk hissesine sahip olan SoftBank’ın kurucusu Masayoshi Son, yapay zeka altyapısını genişletme hedefi doğrultusunda bu çip hamlesini kritik bir adım olarak görüyor. FT’nin haberine göre SoftBank, Arm’ın çip üretim projesini desteklemek için Oracle destekli çip tasarımcısı Ampere’i 6.5 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor. Bu satın alma, Arm’ın yapay zeka odaklı çip üretim planlarını hızlandırabilir.

    Görünen o ki, Rene Haas liderliğindeki Arm, kendi çipini piyasaya sürerek büyük bir dönüşüm sürecine giriyor. Bu, yalnızca Arm’ın değil, tüm yarı iletken sektörünün geleceğini etkileyebilecek bir hamle olabilir. Bu arada şirketin yaz aylarında ilk çipini tanıtması bekleniyor.

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    Rindaman 18 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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