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Facebook, Snapchat özelliğini şimdi de Messenger’a uyarladı

Snapchat’teki birçok özelliği kopyalayan ve kopyalamaya devam eden Facebook, WhatsApp’a uyarladığı Snapchat Stories özelliğini şimdi de Messenger’a uyarladı. Yeni özelliğin ismi Messenger Day.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Facebook, Snapchat özelliğini şimdi de Messenger’a uyarladı
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İnternet aleminin büyük bir bölümünün beğenisini kazanmak ve birçok yönden liderliği ele geçirmek için uğraşan Facebook, yeniden Snapchat’e ait olan bir özelliği kopyaladı. WhatsApp, Messenger, Instagram gibi farklı platformlara sahip olan şirket, geçtiğimiz günlerde WhatsApp’a uyarlanan Stories özelliğinin şimdi de Messenger’a geldiğini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp, Status isimli yeni bir özelliği kullanıma sundu"

WhatsApp’ta “Status” ismiyle kullanıma sunulan Stories, Messenger’da “Messenger Day” ismini aldı. Stories ve Status’te olduğu gibi kullanıcılarının 24 saat içerisinde kendi kendine silinen videolar ve fotoğraflar paylaşabilmesini sağlayan özellik, geçtiğimiz Ağustos ayından beri belirli ülkelerde test ediliyor. Facebook, özelliğin test aşamasının tamamlandığını ve 1 milyar Messenger kullanıcısının tamamının kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Facebook tarafından yapılan paylaşıma ve kaynaklardaki bilgilere göre Messenger Day şu an kullanılabiliyor. Ancak uygulamayı kontrol ettiğimizde Messenger Day'in henüz ülkemizde kullanıma sunulmadığını fark ettik. Özellik, WhatsApp'ın Status'ün de olduğu gibi muhtemelen birkaç gün sonra kullanılabilecek. 

http://www.businessinsider.com/facebook-snapchat-clone-messenger-day-2017-3?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 2 yıl
Ne yüzsüz firma oldu şu Facebook. Alamadığın şirketin olayını kopyalamak bildiğin vizyonsuzluktur benim gözümde.
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mehmedaltair 2 yıl
Gördüğüm en karaktersiz firma ve onun özürlü kurucusu mark... Facebook Amerikan firması değil de başka ülkenin firması olsa şu kopyalama işlerinden sonra davalarla kan almışlardı.
Gördüğüm en karaktersiz firma ve onun özürlü kurucusu mark... Facebook Amerikan firması değil de başka ülkenin firması olsa şu kopyalama işlerinden sonra daval...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Uyarladı da ne oldu... O gün bu gündür yüzü gülmedi dikkat ederseniz. Sürekli soruşturmalar, hakkında davalar vs. vs. Yani alma mazlumun ahını olayı burada da gerçek oldu :) Başkasının ekmeğine göz koymayacaksın Mark.
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Captain_Ivy 2 yıl
Bu messengerin pek çok eksiği var. Bir de üstüne bunu mu getirmişler? Son görülme olayı çok ama çok dengesiz bi kere. Messengerdan 1 dk önce aktif yazan kullanıcı için pc üzerinden facebooka girip baktığımda 1 saat önce çevrimiçi yazıyor.
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axaxa 2 yıl
Amacı snapchati bitirmek keşke ikisi de bitsede kurtulsak hepten.
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e-Militarist 2 yıl
Güzel olmuş. Resim gönderin birine. Aktive oluyor.
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Manchester United 2 yıl
Biz sosyal medyadan uzaklaşmaya çalışıyoruz, bunlar iyice her yere sıkıştırıyorlar.
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shadowtr 2 yıl
Aynı firmanın 3 farklı uygulamasına da bu özelliği koyması nasıl bir kafa yapısı? Üç uygulama da yakında birbirinin kopyası olacak.
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Mr. Jingles 2 yıl
İyice itici oldular artık. Bu Mark ne çirkef bir herif ya. Snapchat kullanmayan beni bile bu hamleleriyle ve özellikle de WhatsApp'ı bok etmeleriyle Snapchat indirtti. Karşı tarafa kullanıcı kazandırdıklarının farkında değiller.
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BekirTemel 2 yıl
İnstagram snapchati öldürebilir, geçmiş oldun
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Ohol Oula 2 yıl
Yakında Google'a da göz dikecek bunlar.
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bkaakco 2 yıl
Bence saçma bir özellik. Sabit durum daha iyi.
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facebook, messenger ve
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