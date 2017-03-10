Facebook, Snapchat özelliğini şimdi de Messenger’a uyarladı

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İnternet aleminin büyük bir bölümünün beğenisini kazanmak ve birçok yönden liderliği ele geçirmek için uğraşan Facebook, yeniden Snapchat’e ait olan bir özelliği kopyaladı. WhatsApp, Messenger, Instagram gibi farklı platformlara sahip olan şirket, geçtiğimiz günlerde WhatsApp’a uyarlanan Stories özelliğinin şimdi de Messenger’a geldiğini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp, Status isimli yeni bir özelliği kullanıma sundu"

WhatsApp’ta “Status” ismiyle kullanıma sunulan Stories, Messenger’da “Messenger Day” ismini aldı. Stories ve Status’te olduğu gibi kullanıcılarının 24 saat içerisinde kendi kendine silinen videolar ve fotoğraflar paylaşabilmesini sağlayan özellik, geçtiğimiz Ağustos ayından beri belirli ülkelerde test ediliyor. Facebook, özelliğin test aşamasının tamamlandığını ve 1 milyar Messenger kullanıcısının tamamının kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Facebook tarafından yapılan paylaşıma ve kaynaklardaki bilgilere göre Messenger Day şu an kullanılabiliyor. Ancak uygulamayı kontrol ettiğimizde Messenger Day'in henüz ülkemizde kullanıma sunulmadığını fark ettik. Özellik, WhatsApp'ın Status'ün de olduğu gibi muhtemelen birkaç gün sonra kullanılabilecek.

http://www.businessinsider.com/facebook-snapchat-clone-messenger-day-2017-3?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds