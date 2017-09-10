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SoftBank'tan 5G testi: Sadece 0,002 saniyelik gecikme ile veri aktarımı

Japonya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketi SoftBank, 5G teknolojisinin ne kadar hızlı olacağı ve veri aktarımının neredeyse zaman kaybı olmaksızın gerçekleşeceğini gösterdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Huawei ve Ericsson'un da aralarında bulunduğu dört şirketle birlikte 5G teknolojisini test eden Japon teknoloji devi SoftBank, beşinci nesil kablosuz ağın hızını test etmek ve bu teknolojide veri aktarımının ne kadar kısa bir süre içinde gerçekleştiğini göstermek için geçtiğimiz günlerde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte robotik bir kola masa hokeyi oynatan şirket, robotik kola herhangi bir algoritma yerleştirmeksizin kolu; hokey topunu takip eden bir kamera ve topun yönünü hesaplayan bir işlemciden aktarılan verilerle kontrol etti.

SoftBank'tan 5G testi: Sadece 0,002 saniyelik gecikme ile veri aktarımı


 
5G üzerinden neredeyse gerçek zamanlı olarak robotik kola veri aktarımı gerçekleşirken, robotik kol kusursuz bir şekilde, topu yakalama sorunu çekmeden, oyunu sürdürdü. Etkinlikten sonra açıklama yapan SoftBank'ın ileri teknoloji geliştirme departmanından sorumlu yöneticisi  Ryuji Wakikawa, 5G ağı üzerinden gönderilerin verilerin yalnızca 0,002 saniyede robotik kola ulaştığını kaydederken gecikmeleri neredeyse ortadan kaldıran bu teknolojinin  fabrikalardaki otomasyon cihazlarının kontrolü ve drone'ların kontrolü gibi uygulamalarda oldukça işe yaracağını dile getirdi.


5G ağlarının 2020 yılında ticari kullanıma sunulması beklenirken dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketleri kendi teknolojilerini parlatmak için çalışıyor ve telekomünikasyon ekipmanı üreticileriyle ortaklıklar kuruyor. SoftBank'ın robotik kol testini gerçekleştirdiği gün, bir diğer Japon telekomünikasyon şirketi KDDI da yeni bir frekans bandı kullanarak 5G testleri yapmak üzere Ericsson ile işbirliği yapacağını açıkladı. 

https://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/SoftBank-demonstrates-5G-chops-with-air-hockey-playing-robot Yorum Yaz
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sniper23 1 yıl
Robotların kotaya takılmaması şaşırttı.
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MHEC 1 yıl sniper23
sniper23
Robotların kotaya takılmaması şaşırttı.

Düşün ilerde nesneleri taşıyabilmek için robotik kol kullanacağız, ve eğer bu kolları ttnet sağlarsa kota aşım durumunda maksimum taşıma gücü azalacak vb vb. Dolabı rahat rahat taşıyoruz derken kafamıza iniverir
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gun 1 yıl
Zaten 4,5 G ile istediğimizden fazla hıza sahibiz ama gecikme halen bir wi-fi yada kablo hızına sahip değil.
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EyeCoral 1 yıl
Videosu da olsaydı keşke...
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