SoftBank'tan 5G testi: Sadece 0,002 saniyelik gecikme ile veri aktarımı

Huawei ve Ericsson'un da aralarında bulunduğu dört şirketle birlikte 5G teknolojisini test eden Japon teknoloji devi SoftBank, beşinci nesil kablosuz ağın hızını test etmek ve bu teknolojide veri aktarımının ne kadar kısa bir süre içinde gerçekleştiğini göstermek için geçtiğimiz günlerde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte robotik bir kola masa hokeyi oynatan şirket, robotik kola herhangi bir algoritma yerleştirmeksizin kolu; hokey topunu takip eden bir kamera ve topun yönünü hesaplayan bir işlemciden aktarılan verilerle kontrol etti.





5G üzerinden neredeyse gerçek zamanlı olarak robotik kola veri aktarımı gerçekleşirken, robotik kol kusursuz bir şekilde, topu yakalama sorunu çekmeden, oyunu sürdürdü. Etkinlikten sonra açıklama yapan SoftBank'ın ileri teknoloji geliştirme departmanından sorumlu yöneticisi Ryuji Wakikawa, 5G ağı üzerinden gönderilerin verilerin yalnızca 0,002 saniyede robotik kola ulaştığını kaydederken gecikmeleri neredeyse ortadan kaldıran bu teknolojinin fabrikalardaki otomasyon cihazlarının kontrolü ve drone'ların kontrolü gibi uygulamalarda oldukça işe yaracağını dile getirdi.





5G ağlarının 2020 yılında ticari kullanıma sunulması beklenirken dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketleri kendi teknolojilerini parlatmak için çalışıyor ve telekomünikasyon ekipmanı üreticileriyle ortaklıklar kuruyor. SoftBank'ın robotik kol testini gerçekleştirdiği gün, bir diğer Japon telekomünikasyon şirketi KDDI da yeni bir frekans bandı kullanarak 5G testleri yapmak üzere Ericsson ile işbirliği yapacağını açıkladı.

https://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/SoftBank-demonstrates-5G-chops-with-air-hockey-playing-robot