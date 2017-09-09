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Elon Musk'ın fütüristik uzay giysisine bir de böyle bakın

SpaceX'in Uluslararası Uzay istasyonu'na astronot taşırken kullanmayı hedeflediği yeni nesil uzay kıyafetleri şimdi de tam haliyle ortaya çıktı. İşte Elon Musk'ın paylaştığı fotoğraf:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,6b
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10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün Instagram hesabı üzerinden yeni nesil fütüristik uzay giysisine ait yepyeni bir fotoğraf paylaştı. Musk, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda giysiyi ilk kez tanıtmış ancak bu fotoğrafta uzay kıyafetinin sadece ufak bir kısmını görebilmiştik. Şimdiyse estetik ve fonksiyonelliğin bir araya getirildiği bu ilginç kıyafete bir Dragon uzay aracının hemen yanında tam haliyle göz atma fırsatı yakalıyoruz.

Elon Musk'ın fütüristik uzay giysisine bir de böyle bakın
Elon Musk'ın 23 Ağustos'ta paylaştığı fotoğrafta da belirttiği gibi bu görsellerde gördüğümüz kıyafetler bir taklit örneği değil. İki kat vakum basıncında test edilmiş çalışan bir model. SpaceX, bu kıyafetleri ilk kez önümüzdeki yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımak için kullanmayı planlıyor.

Tabi SpaceX'in estetik anlamda göze çok hoş görünen bu yeni nesil uzay kıyafetlerini NASA'nın iri, hantal astronot giysileriyle bir tutmamak gerekiyor. Zira Elon Musk'ın paylaştığı fotoğraflardaki giysiler yalnızca Dragon 2 uzay aracının içerisi gibi hali hazırda basınçlı olan ortamlarda kullanılabilecek. Yani uzayın derin, karanlık, soğuk boşluğunda bu giysilerin herhangi bir fonksiyonelliği bulunmuyor. Bu giysilerle bir uzay yürüyüşüne çıkmak mümkün değil.
Ayrıca Bkz. "SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor"
SpaceX, yeni nesil kıyafetleri öncelikle önümüzdeki yıl başlaması planlanan insanlı Uluslararası Uzay İstasyonu görevlerinde kullanmayı hedefliyor. SpaceX'in uzaya ilk kez insan taşıyacağı bu tarihi görev NASA'nın ifadelerine göre 2018'in yaz aylarında olacak. Elon Musk, bu ayın sonunda Avustralya'da düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) hem şirketin gelecek Mars planlarına hem de bu ilk insanlı görevlere dair çok önemli bilgiler paylaşacak.

https://www.instagram.com/p/BYyvO2WA3Ra/?taken-by=elonmusk Yorum Yaz
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DeistSuat 2 yıl en beğenilen KaleyDeskop
Orijinalden alıntı: KaleyDeskop

bu kıyafeti uzayda giysen ya yanarsın ya donarsın yada radyasyondan geberirsin. kıyafet kalın olması gerek ki yaşam destek unitesi işleyebilsin, örnek nasa

"fotoğraflardaki giysiler yalnızca Dragon 2 uzay aracının içerisi gibi hali hazırda basınçlı olan ortamlarda kullanılabilecek. Yani uzayın derin, karanlık, soğuk boşluğunda bu giysilerin herhangi bir fonksiyonelliği bulunmuyor. Bu giysilerle bir uzay yürüyüşüne çıkmak mümkün değil."

Bilgisizce eleştirmek yerine ilk başta haberi okusan bu kadar kelimeyi yazmana gerek kalmazdı.
Orijinalden alıntı: KaleyDeskopbu kıyafeti uzayda giysen ya yanarsın ya donarsın yada radyasyondan geberirsin. kıyafet kalın olması gerek ki yaşam...
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reiis 2 yıl
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Erwin-Rommel 2 yıl
Bu adam ya süper zeka ya da tam bir balon. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde belli olur ne olduğu.
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TheLastNinja 2 yıl
skinny olmuş işte, daha şık görünsün amerikan filmlerinde, en çok satışı holivuda yapacaktır bence :D
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CadaYada 2 yıl
Bu adamın fikirleri kendine mi ait? Bilmiyoruz.
Eğer gerçekten fikirleri ve yaptıkları kendine aitse çağımızın Tesla'sı diyebiliriz.
Umar ım yaptıkları başımıza bela açmaz

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Horny Saint 2 yıl
kıyafet çalışırsa harika olur çok modern ve şık duruyor. Nasa'nın kıyafetleri daha fazla güven veriyor
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KaleyDeskop 2 yıl
bu kıyafeti uzayda giysen ya yanarsın ya donarsın yada radyasyondan geberirsin. kıyafet kalın olması gerek ki yaşam destek unitesi işleyebilsin, örnek nasa
1 Yanıt Yanıtla
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DeistSuat 2 yıl KaleyDeskop
Orijinalden alıntı: KaleyDeskop

bu kıyafeti uzayda giysen ya yanarsın ya donarsın yada radyasyondan geberirsin. kıyafet kalın olması gerek ki yaşam destek unitesi işleyebilsin, örnek nasa

"fotoğraflardaki giysiler yalnızca Dragon 2 uzay aracının içerisi gibi hali hazırda basınçlı olan ortamlarda kullanılabilecek. Yani uzayın derin, karanlık, soğuk boşluğunda bu giysilerin herhangi bir fonksiyonelliği bulunmuyor. Bu giysilerle bir uzay yürüyüşüne çıkmak mümkün değil."

Bilgisizce eleştirmek yerine ilk başta haberi okusan bu kadar kelimeyi yazmana gerek kalmazdı.
1 Yanıt Yanıtla +13
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belsis 2 yıl
Şu adamın haberlerini sürekli takip ediyorum. Bakalım neler olacak önümüzdeki 20 yıl nasıl geçecek.
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reiis 2 yıl
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