Elon Musk'ın fütüristik uzay giysisine bir de böyle bakın

SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün Instagram hesabı üzerinden yeni nesil fütüristik uzay giysisine ait yepyeni bir fotoğraf paylaştı. Musk, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda giysiyi ilk kez tanıtmıştı ancak bu fotoğrafta uzay kıyafetinin sadece ufak bir kısmını görebilmiştik. Şimdiyse estetik ve fonksiyonelliğin bir araya getirildiği bu ilginç kıyafete bir Dragon uzay aracının hemen yanında tam haliyle göz atma fırsatı yakalıyoruz.
Elon Musk'ın 23 Ağustos'ta paylaştığı fotoğrafta da belirttiği gibi bu görsellerde gördüğümüz kıyafetler bir taklit örneği değil. İki kat vakum basıncında test edilmiş çalışan bir model. SpaceX, bu kıyafetleri ilk kez önümüzdeki yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımak için kullanmayı planlıyor.
Tabi SpaceX'in estetik anlamda göze çok hoş görünen bu yeni nesil uzay kıyafetlerini NASA'nın iri, hantal astronot giysileriyle bir tutmamak gerekiyor. Zira Elon Musk'ın paylaştığı fotoğraflardaki giysiler yalnızca Dragon 2 uzay aracının içerisi gibi hali hazırda basınçlı olan ortamlarda kullanılabilecek. Yani uzayın derin, karanlık, soğuk boşluğunda bu giysilerin herhangi bir fonksiyonelliği bulunmuyor. Bu giysilerle bir uzay yürüyüşüne çıkmak mümkün değil.
Ayrıca Bkz. "SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor"
https://www.instagram.com/p/BYyvO2WA3Ra/?taken-by=elonmusk Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elon Musk'ın 23 Ağustos'ta paylaştığı fotoğrafta da belirttiği gibi bu görsellerde gördüğümüz kıyafetler bir taklit örneği değil. İki kat vakum basıncında test edilmiş çalışan bir model. SpaceX, bu kıyafetleri ilk kez önümüzdeki yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımak için kullanmayı planlıyor.
Tabi SpaceX'in estetik anlamda göze çok hoş görünen bu yeni nesil uzay kıyafetlerini NASA'nın iri, hantal astronot giysileriyle bir tutmamak gerekiyor. Zira Elon Musk'ın paylaştığı fotoğraflardaki giysiler yalnızca Dragon 2 uzay aracının içerisi gibi hali hazırda basınçlı olan ortamlarda kullanılabilecek. Yani uzayın derin, karanlık, soğuk boşluğunda bu giysilerin herhangi bir fonksiyonelliği bulunmuyor. Bu giysilerle bir uzay yürüyüşüne çıkmak mümkün değil.
Ayrıca Bkz. "SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor"
SpaceX, yeni nesil kıyafetleri öncelikle önümüzdeki yıl başlaması planlanan insanlı Uluslararası Uzay İstasyonu görevlerinde kullanmayı hedefliyor. SpaceX'in uzaya ilk kez insan taşıyacağı bu tarihi görev NASA'nın ifadelerine göre 2018'in yaz aylarında olacak. Elon Musk, bu ayın sonunda Avustralya'da düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) hem şirketin gelecek Mars planlarına hem de bu ilk insanlı görevlere dair çok önemli bilgiler paylaşacak.
https://www.instagram.com/p/BYyvO2WA3Ra/?taken-by=elonmusk Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"fotoğraflardaki giysiler yalnızca Dragon 2 uzay aracının içerisi gibi hali hazırda basınçlı olan ortamlarda kullanılabilecek. Yani uzayın derin, karanlık, soğuk boşluğunda bu giysilerin herhangi bir fonksiyonelliği bulunmuyor. Bu giysilerle bir uzay yürüyüşüne çıkmak mümkün değil."
Bilgisizce eleştirmek yerine ilk başta haberi okusan bu kadar kelimeyi yazmana gerek kalmazdı.