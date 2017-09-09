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Büyük bataryalı Nissan Leaf, 360 km'den fazla menzile sahip olacak

2 yıl

AMD farklı bir üretim tesisiyle anlaşabilir

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Rockstar ilk VR oyununu duyurdu

2 yıl

Çin benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamaya hazırlanıyor

2 yıl

Google Play Store'un kullanıcı arayüzü güncellendi

2 yıl

Rusya, kripto para piyasasına düzen getirmek için çalışmalara başladı

2 yıl

SoftBank'tan 5G testi: Sadece 0,002 saniyelik gecikme ile veri aktarımı

2 yıl

Kan dolaşımından elektrik üretebilen bir çeşit jeneratör geliştirildi

2 yıl

iPhone için yüz tanıma teknolojisi Face ID böyle çalışacak

2 yıl

Enjekte edilen ilaçlar haplara dönüştürülebilir

2 yıl

Samsung Galaxy S8 Active için global dağıtım ihtimali

2 yıl

Motorola da Android One programına dahil oluyor

2 yıl

It gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

2 yıl

iOS 11 GM sızıntısı devam ediyor, yeni iPhone isimleri de belli oldu

2 yıl

Corsair HD120 RGB Fan incelemesi "RGB fanda altın standart"

2 yıl

Samsung Galaxy Tab A 2017 resmileşti

2 yıl

Apple’dan emojilere yeni bir bakış açısı: Animoji

2 yıl

Çin'in bitcoin borsalarını kapatacağı iddiası kripto para piyasasını vurdu

2 yıl

MediaTek’den Helio P40 atağı

2 yıl

iOS 11 GM sızdı, Apple Watch Series 3'ün özellikleri gün yüzüne çıktı

2 yıl

GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk'ın fütüristik uzay giysisine bir de böyle bakın

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iOS 11 GM sızdı: iPhone 8’in birçok özelliği belli oldu

2 yıl

AMD Ryzen Threadripper: Bir tutkunun peşinden gitmek...

2 yıl

Birleşmiş Milletler ''drone veri tabanı'' oluşturmak istiyor

2 yıl

Samsung Gear Fit 2 Pro, Türkiye'de ön siparişe açıldı

2 yıl

Instagram hikayelerindeki 'son 24 saat' kısıtı kalkıyor

2 yıl

Samsung'yeni tableti Galaxy Tab A2 S ortaya çıktı

2 yıl

Samsung, Galaxy S8 ailesi için Android 8.0 Oreo güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı

2 yıl

PS4 Pro için 4K çözünürlüğünde The Witcher 3 geliyor

2 yıl

Çin'in Twitter'ına gerçek isim zorunluluğu getiriliyor

2 yıl

Google Drive uygulaması kapanıyor

2 yıl

Facebook, Tinder benzeri bir servisi test ediyor

2 yıl

Deadpool'lu X-Force filmi için hazırlıklara başlandı

2 yıl

TP-Link Archer C20 router incelemesi "Ev için F/P router çözümü"

2 yıl

WhatsApp'a iki yeni özellik geldi

2 yıl

Edison, Tesla ve Westinghouse'u anlatan The Current War'dan ilk fragman

2 yıl

Yeni Surface modelleri 31 Ekim’de tanıtılacak

2 yıl

Geliştirilen yeni kamera endoskopide çığır açabilir

2 yıl

Fitbit kan şekeri seviyesini akıllı saat ekranına taşıyor

2 yıl

ABD'deki ilk drone afet yardım programı başlıyor

2 yıl

Yerli imkânlarla ‘kendini onaran zırh teknolojisi’ geliştirildi

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