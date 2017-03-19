Sokakta oynayan çocuklar çevreci olarak yetişiyor

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British Columbia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma çocukluk yaşlarını sokakta oynayarak geçirmenin önemini bir kez daha vurguladı. Yardımcı Profesör Catherine Broom’un liderlik ettiği araştırma, sokakta oynayarak büyüyen çocukların yüzde 87’sinin doğayı koruduğunu ve bu bireylerin yüzde 84’ünün de doğayı önceliği olarak belirlediğini ortaya koydu.

Genç yaşlarda doğayla iç içe olmamızın ilerleyen yaşlarda doğaya bakış açımızı şekillendirdiğini söyleyen Broom, izcilik kulüplerine katılma gibi doğayla iç içe olunmasını sağlayan etkinliklerin de bu bakış açısının şekillenmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Araştırma kapsamında 18 ve 25 yaş arasındaki 50 üniversite öğrencisine konuyla ilgili görüşleri soruldu. Çocuk yaşta sokakta oynamış olan kız öğrencilerin tamamı, erkek öğrencilerin ise yüzde 87’si doğayı sevdiklerini dile getirdiler.

http://exactlyscience.com/archives/11370.html