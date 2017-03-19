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Sokakta oynayan çocuklar çevreci olarak yetişiyor

Bilim insanları, yapılan yeni araştırmalarla çocukluk yaşlarında sokakta oynayan bireylerin büyük bir çoğunluğunun doğayı koruyan kişiler olarak yetiştiğini ortaya koydu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Sokakta oynayan çocuklar çevreci olarak yetişiyor
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British Columbia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma çocukluk yaşlarını sokakta oynayarak geçirmenin önemini bir kez daha vurguladı. Yardımcı Profesör Catherine Broom’un liderlik ettiği araştırma, sokakta oynayarak büyüyen çocukların yüzde 87’sinin doğayı koruduğunu ve bu bireylerin yüzde 84’ünün de doğayı önceliği olarak belirlediğini ortaya koydu.

Genç yaşlarda doğayla iç içe olmamızın ilerleyen yaşlarda doğaya bakış açımızı şekillendirdiğini söyleyen Broom, izcilik kulüplerine katılma gibi doğayla iç içe olunmasını sağlayan etkinliklerin de bu bakış açısının şekillenmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Araştırma kapsamında 18 ve 25 yaş arasındaki 50 üniversite öğrencisine konuyla ilgili görüşleri soruldu. Çocuk yaşta sokakta oynamış olan kız öğrencilerin tamamı, erkek öğrencilerin ise yüzde 87’si doğayı sevdiklerini dile getirdiler.


http://exactlyscience.com/archives/11370.html Yorum Yaz
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R.J.Dio 2 yıl en beğenilen
Günümüzdeki çoçukların durumuna baktığımızda dünyanın geleceğini düşünmeden yapamıyor insan
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axaxa 2 yıl
bu iş özünde eğitimle olur .
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gun 2 yıl skythunderr
Para olayı insanları değiştiriyor. İngiliz'lerin yaptığı araştırma çevre bilincini doğru eğitimle verirsen dışarıdaki kişi daha çevreci oluyor gibi bişi.
Bizde eğitim olmadı. Çevrecide olmadı insanlar.
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gun 2 yıl
Belgesel izleyen bende doğayı korumayı bugüne kadar getirdim. Bence insan etkisi değerine göre sınırlamalar getirilsin kimse evinde işinde belli bir değer insan ayak izini geçemesin. Geçenlerden de özel ekstra vergi alınsın bak o zaman herşey nasıl düzelecek.
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kadirirdem 2 yıl
Artık çocuklar için sokak devri bitti , Tablet ,telefon ,Bilgisayar devri başladı maalesef.
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Firaristt 2 yıl
Sokakta 3 apartmanın bahçesinde oynayabiliyorduk eskiden. Bir tanesine konfeksiyon kuruldu, bahçenin de bir kısmı kapatıldı, bir tanesi kapandı, bir tanesine de sokaktaki dernek adı altındaki cemaat el koydu(kapı falan taktı, üzerine sivri çıkıntılar falan koydular girilmesin diye). Böylece sokakta çocukların oynayabileceği bir bahçe kalmadı. Park vardı üst sokakta, küçükken hasta yatağında değilsek her gün giderdik, akşam hava kararana kadar oynardık.Şimdi keşlerden geçilmiyor. Ben 20 yaşımda halimle girmeye çekiniyorum akşam saati. O bahçelerde az solucan vs. çıkarmadık. Güzel günlerdi. Toprağı kaz, kışın o kazdığın toprağı siper olarak kullan, yazın battaniye, eski halı ser piknik yap ağaçların altında... Güzelmiş be çocukluğumuz.
Şimdi? Beton, daha fazla beton, asabi komşular(eskiler de asabiydi ama şimdiler gibi değildi. Sokağa elinde topla evinden çıkan çocuğa bağıranlar var artık) Eskiden sokağın yarısı boş olurdu, bazı arabaları sokağın boş yerlerine çektirir boşalan yerde top oynardık, arabalara da top gelmezdi herkes memnundu. Şimdi gecenin bir vakti apartmanın önündeki araba çıkarsa kendi arabamızı evin önüne çekmeye gidiyoruz. Toprakla büyüyen toprağa kıyamaz boşuna denmemiş, onu anlıyor insan.
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Parola_18 2 yıl
yanlız yetişen birey daha narsist oluyor kesin...bizde ise sokak da yetişen çogu çocuk çete oluyor ömrü kodoste yada gayri meşru kovalamakta geçiyor ...
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ugurr999 2 yıl
Bugün pazar, sokağın 20-25 sene önceki halini düşünüyorum da cıvıl cıvıldı. Şimdi bina olan bazı yerler boş arsaydı,sokaklarda araba daha azdı,esnaf daha anlayışlıydı,komşu çocuklarına da sahip çıkılırdı, sokaklar daha güvenliydi yani.
Bize sunulan(ya da halihazırda bulduğumuz) imkanlar şimdiki çocuklara sunulmuyor. Sonra da yok çocuklar cep telefonu,tablet,bilgisayar başındaymış da bilmem ne.. Peki sen hangi seçenekleri sundun da çocuğuna onun seçiminden yakınıyorsun? Bütün dünyası okul-ev olan farklı insanları tanımayan iletişim kurmayan bir sürü çocuk var. Öğretmen,sınıf arkadaşları,ailesi iletişim kurduğu insanlar bunlar. Bunun acısını çekeceğiz ama anlamayacağız işte sıkıntı orada.
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skythunderr 2 yıl
oyle oslaydi turkiyenin cogunlugu cevreci olurdu yada sadece ingilterede gecerli bu arastirma
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R.J.Dio 2 yıl en beğenilen
Günümüzdeki çoçukların durumuna baktığımızda dünyanın geleceğini düşünmeden yapamıyor insan
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GLaDiaTR01 2 yıl
Yani ben
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