Biyoyakıt kullanan uçaklar çevreyi yüzde 70 daha az kirletiyor

NASA, her sene yaklaşık 800 milyon ton karbondioksitin atmosfere salınmasından sorumlu olan uçak yolculuklarını daha çevreci yapabilmek adına biyoyakıtları test etti. Alman ve Kanadalı bilim insanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen test, biyoyakıt kullanan uçakların çevreyi yüzde 70 daha az kirlettiğini kanıtladı.

Biyoyakıtın etkilerini araştırmak adına bir DC-8 model uçağa farklı yakıtlarla yolculuk yaptıran NASA, hidrolize esterin ve ketencik bitkisi yağının karıştırılmasıyla elde edilen yakıtın çevreyi yüzde 70’e kadar daha kirlettiğini gözlemledi. Biyoyakıtlar, çevreyi daha az kirletmesinin yanı sıra dolaylı yoldan atmosferin ısınmasına neden olan su yoğuşma izlerinin de (jet dumanı izi) oluşmasını en aza indirgiyor.

Su yoğuşması neden çevreye zararlı?

Uçak motorları çalıştığı sırada atmosfere salınan su buharı, uçağın yüksek irtifasından ötürü hızlı bir şekilde donuyor ve o konumda erimesi zor olan bir katman oluşturuyor. Bu katman, bir çeşit mercek görevi görerek gelen Güneş ışınlarını altındaki hava moleküllerine yönlendiriyor ve bu moleküllerin 10 dereceye kadar daha fazla ısınmasını sağlayabiliyor. Biyoyakıt kullanımıyla atmosfere bırakılan su buharı miktarı azaltılabiliyor.

https://www.engadget.com/2017/03/16/biofuels-make-air-travel-up-to-70-percent-greener/