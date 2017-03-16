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Biyoyakıt kullanan uçaklar çevreyi yüzde 70 daha az kirletiyor

NASA tarafından yapılan testler, biyoyakıt kullanan uçakların çevreyi çok daha az kirlettiğini kanıtladı. Bu yakıtların kullanımı çevreye zararlı olan su yoğunlaşması olayını da en aza indirgiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Biyoyakıt kullanan uçaklar çevreyi yüzde 70 daha az kirletiyor

NASA, her sene yaklaşık 800 milyon ton karbondioksitin atmosfere salınmasından sorumlu olan uçak yolculuklarını daha çevreci yapabilmek adına biyoyakıtları test etti. Alman ve Kanadalı bilim insanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen test, biyoyakıt kullanan uçakların çevreyi yüzde 70 daha az kirlettiğini kanıtladı.

Biyoyakıtın etkilerini araştırmak adına bir DC-8 model uçağa farklı yakıtlarla yolculuk yaptıran NASA, hidrolize esterin ve ketencik bitkisi yağının karıştırılmasıyla elde edilen yakıtın çevreyi yüzde 70’e kadar daha kirlettiğini gözlemledi. Biyoyakıtlar, çevreyi daha az kirletmesinin yanı sıra dolaylı yoldan atmosferin ısınmasına neden olan su yoğuşma izlerinin de (jet dumanı izi) oluşmasını en aza indirgiyor.

Su yoğuşması neden çevreye zararlı? 

Uçak motorları çalıştığı sırada atmosfere salınan su buharı, uçağın yüksek irtifasından ötürü hızlı bir şekilde donuyor ve o konumda erimesi zor olan bir katman oluşturuyor. Bu katman, bir çeşit mercek görevi görerek gelen Güneş ışınlarını altındaki hava moleküllerine yönlendiriyor ve bu moleküllerin 10 dereceye kadar daha fazla ısınmasını sağlayabiliyor. Biyoyakıt kullanımıyla atmosfere bırakılan su buharı miktarı azaltılabiliyor.  



https://www.engadget.com/2017/03/16/biofuels-make-air-travel-up-to-70-percent-greener/ Yorum Yaz
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profecco 2 yıl en beğenilen
Bu biyoyakıt olayında kötü olan bir şey var. O da biyoyakıt elde etmek için kullanılan araziye hasadı yapılabilecek yani yenilebilecek başka bir şey ekilebilir olması. Yani nüfusu 7 milyarı geçen dünyada boş araziye yakıt elde edilmesi için bir şey ekmek yerine insanların karnını doyurmak için başka bir şey ekilebilir.
Bu biyoyakıt olayında kötü olan bir şey var. O da biyoyakıt elde etmek için kullanılan araziye hasadı yapılabilecek yani yenilebilecek başka bir şey ekilebilir ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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gun 2 yıl profecco
Biyo yakıt konusunda bu yönden haklısınız fakat eğer ki petrolü terk edeceksek ve elektrikli uçak devri daha başlamadığına göre yenilebilir bir yakıta ihtiyacımız var oda bu.
Ben bu yüzden yenilebilir uçak yakıtlarını destekliyorum ilerde daha iyi bir çözüm buluncaya kadar geçiş yapmalıyız. Sonuçta en kötü atmosferdeki karbondioksiti bitkilerle alıp yakıt yapıp uçaklarla yakıp tekrar atmosfere salacağız. Böylece bir değişiklik olmayacak.
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axaxa 2 yıl
Faydalıysa iyide zarar tarafında bir açıklama yok.
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Captain_Ivy 2 yıl
Uçak motorları çalıştığı sırada atmosfere salınan su buharı, uçağın yüksek irtifasından ötürü hızlı bir şekilde donuyor ve o konumda erimesi zor olan bir katman oluşturuyor
.
Demek ki o uçakların arkasından gördüğümüz beyaz çizginin sebebi buymuş. Vay be..
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profecco 2 yıl en beğenilen
Bu biyoyakıt olayında kötü olan bir şey var. O da biyoyakıt elde etmek için kullanılan araziye hasadı yapılabilecek yani yenilebilecek başka bir şey ekilebilir olması. Yani nüfusu 7 milyarı geçen dünyada boş araziye yakıt elde edilmesi için bir şey ekmek yerine insanların karnını doyurmak için başka bir şey ekilebilir.
2 Yanıt Yanıtla +7
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darkaura 2 yıl profecco
profecco

Bu biyoyakıt olayında kötü olan bir şey var. O da biyoyakıt elde etmek için kullanılan araziye hasadı yapılabilecek yani yenilebilecek başka bir şey ekilebilir olması. Yani nüfusu 7 milyarı geçen dünyada boş araziye yakıt elde edilmesi için bir şey ekmek yerine insanların karnını doyurmak için başka bir şey ekilebilir.

aynen, katiliyorum. bioyakit temiz bir yakit olabilir ama su anki tuketimi karsilayabilmek icin cok daha fazla arazi kullanimini gerektirirki bu cevreye dogaya cok daha buyuk zarara neden olur, yiyecek fiyatlarinin yukselip fakir ulkelerde kitlik yaratir. sorunun esas kaynagi yuksek nufusumuz. 20yy. basinda insan nufusu 1 milyardi. endustriyellesmenin verdigi bolluk ve gelisen tip sayesinde 7milyari gecti hala hizla yukseliyor. nufus artikca en temiz enerji kaynagini bile kullansan buyuk oranda kullanimindan bir yerlerden bir seye zarari oluyor. halbuki nufus 1 milyarin altinda olsa neyi kullandiginin cok bir onemi kalmaz, doga bunu tolere eder, geri donusturebilir.
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bluemersini 2 yıl
bizimkiler hala yok boynunda haçla buraya giremezsin
yok başına kumaşla, takkeyle, kippayla (yahudiler takıyor) buraya girmezsin
falan filan
elin NASA'sı halkın üstündeki dini sembolleri umusamıyor, kafasının içindekini umursuyor ve sonuç: Çevreci yakıt
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lapatid 2 yıl bluemersini
konunun hicbir ilgisi yok bos konusuyorsunuz
her haberin altinda siyasi,politik,ideklojik yorumlar gormek zorunda degiliz
ustte bir diger arkadas ucaklarin arkasindaki izin nasil oldugunu anlatmis,konuyla baglantili ve faydali yorumlarin artmasini umuyorum
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