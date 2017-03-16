Biyoyakıt kullanan uçaklar çevreyi yüzde 70 daha az kirletiyor

Biyoyakıtın etkilerini araştırmak adına bir DC-8 model uçağa farklı yakıtlarla yolculuk yaptıran NASA, hidrolize esterin ve ketencik bitkisi yağının karıştırılmasıyla elde edilen yakıtın çevreyi yüzde 70’e kadar daha kirlettiğini gözlemledi. Biyoyakıtlar, çevreyi daha az kirletmesinin yanı sıra dolaylı yoldan atmosferin ısınmasına neden olan su yoğuşma izlerinin de (jet dumanı izi) oluşmasını en aza indirgiyor.
Su yoğuşması neden çevreye zararlı?
Uçak motorları çalıştığı sırada atmosfere salınan su buharı, uçağın yüksek irtifasından ötürü hızlı bir şekilde donuyor ve o konumda erimesi zor olan bir katman oluşturuyor. Bu katman, bir çeşit mercek görevi görerek gelen Güneş ışınlarını altındaki hava moleküllerine yönlendiriyor ve bu moleküllerin 10 dereceye kadar daha fazla ısınmasını sağlayabiliyor. Biyoyakıt kullanımıyla atmosfere bırakılan su buharı miktarı azaltılabiliyor.
https://www.engadget.com/2017/03/16/biofuels-make-air-travel-up-to-70-percent-greener/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben bu yüzden yenilebilir uçak yakıtlarını destekliyorum ilerde daha iyi bir çözüm buluncaya kadar geçiş yapmalıyız. Sonuçta en kötü atmosferdeki karbondioksiti bitkilerle alıp yakıt yapıp uçaklarla yakıp tekrar atmosfere salacağız. Böylece bir değişiklik olmayacak.
Demek ki o uçakların arkasından gördüğümüz beyaz çizginin sebebi buymuş. Vay be..
aynen, katiliyorum. bioyakit temiz bir yakit olabilir ama su anki tuketimi karsilayabilmek icin cok daha fazla arazi kullanimini gerektirirki bu cevreye dogaya cok daha buyuk zarara neden olur, yiyecek fiyatlarinin yukselip fakir ulkelerde kitlik yaratir. sorunun esas kaynagi yuksek nufusumuz. 20yy. basinda insan nufusu 1 milyardi. endustriyellesmenin verdigi bolluk ve gelisen tip sayesinde 7milyari gecti hala hizla yukseliyor. nufus artikca en temiz enerji kaynagini bile kullansan buyuk oranda kullanimindan bir yerlerden bir seye zarari oluyor. halbuki nufus 1 milyarin altinda olsa neyi kullandiginin cok bir onemi kalmaz, doga bunu tolere eder, geri donusturebilir.
yok başına kumaşla, takkeyle, kippayla (yahudiler takıyor) buraya girmezsin
falan filan
elin NASA'sı halkın üstündeki dini sembolleri umusamıyor, kafasının içindekini umursuyor ve sonuç: Çevreci yakıt
her haberin altinda siyasi,politik,ideklojik yorumlar gormek zorunda degiliz
ustte bir diger arkadas ucaklarin arkasindaki izin nasil oldugunu anlatmis,konuyla baglantili ve faydali yorumlarin artmasini umuyorum