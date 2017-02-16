Son 10 yılın büyüme rekorunu kıran Turkcell, 2016'da 1,57 milyar dolar kâr etti

Telekomünikasyon devi Kamuoyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada 2016 yılı finansal verilerini paylaştı. Buna göre hasılat yüzde 10.4 artışla 14.1 milyar liraya ulaşırken, kur farkı ve 4.5G amortisman bedelleri nedeniyle net kâr yüzde 27 gerilemeyle 1.51 milyar liraya indi. 2016'nın son çeyreğinde ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre 351 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin 2015 yılı aynı dönemindeki net kârı 584,6 milyon TL'ydi.

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Fiber müşteri sayısı yıllık bazda 144 bin artışla 1 milyonu geçerken, toplam sabit müşteri sayısı ise 342 bin artışla 1.9 milyon oldu. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla 2016'nın son çeyreğinde kişi başı ortalama 2,8 GB data harcandı.23 milyona ulaşa 4.5G aboneleri aralık ayında ortalama 5 GB internet kullandı. 2016 için hedeflere ulaşıldığını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2017'de gelirlerde yüzde 13-15 büyüme öngörürken, FAVÖK marjı hedefinin ise yüzde 32-34 olduğunu açıkladı.

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Geçtiğimiz yıl toplamyatırıma imza atan Turkcell, yılın son çeyreğinde hem gelir hem de FAVÖK’te 2007'den bu yanagördü. Yaşanan yüzde 21,3 büyüme ile ciro’ye ulaşırken, FAVÖK yüzde 29,6 artışla 1.4 milyar TL’ye çıktı. Diğer taraftan yıllık data gelirleri yüzde 74, servis gelirleri yüzde 200 büyüdü. Net finansman giderleri 2016'nın dördüncü çeyreğinde 198 milyon TL olarak gerçekleşti.