Son 10 yılın büyüme rekorunu kıran Turkcell, 2016'da 1,57 milyar dolar kâr etti

Haber Editörü
Telekomünikasyon devi Kamuoyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada 2016 yılı finansal verilerini paylaştı. Buna göre hasılat yüzde 10.4 artışla 14.1 milyar liraya ulaşırken, kur farkı ve 4.5G amortisman bedelleri nedeniyle net kâr yüzde 27 gerilemeyle 1.51 milyar liraya indi. 2016'nın son çeyreğinde ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre 351 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin 2015 yılı aynı dönemindeki net kârı 584,6 milyon TL'ydi.Ayrıca Bkz. "Avrupa’nın en kirli havaya sahip 10 şehrinden 8′i Türkiye’de!"
Geçtiğimiz yıl toplam 3.5 milyar TL yatırıma imza atan Turkcell, yılın son çeyreğinde hem gelir hem de FAVÖK’te 2007'den bu yana en yüksek büyüme oranlarını gördü. Yaşanan yüzde 21,3 büyüme ile ciro 4 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK yüzde 29,6 artışla 1.4 milyar TL’ye çıktı. Diğer taraftan yıllık data gelirleri yüzde 74, servis gelirleri yüzde 200 büyüdü. Net finansman giderleri 2016'nın dördüncü çeyreğinde 198 milyon TL olarak gerçekleşti.
Fiber müşteri sayısı yıllık bazda 144 bin artışla 1 milyonu geçerken, toplam sabit müşteri sayısı ise 342 bin artışla 1.9 milyon oldu. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla 2016'nın son çeyreğinde kişi başı ortalama 2,8 GB data harcandı.23 milyona ulaşa 4.5G aboneleri aralık ayında ortalama 5 GB internet kullandı. 2016 için hedeflere ulaşıldığını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2017'de gelirlerde yüzde 13-15 büyüme öngörürken, FAVÖK marjı hedefinin ise yüzde 32-34 olduğunu açıkladı.
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İşte kiralamak yerine direk satsaydık en azından bu sıkıntılar olmazdı.
Abi ya tam özelleştir yada özelleştirme. Yada yarım özelleştiriyorsan bunu düzgün denetle.
Adam 21 yıllığına kiralamış. Ne diye yatırım yapsın? Yaptığı yatırımlar yanına kâr mı kalacak? Hayır süresi bittiğinde yatırım yapsın veya yapmasın diyecek ki hadi bana eyvallah.
Turkcell niye yatırım yapıyor. Şirketin hissesini elinde tutan yatırım,iş grupları diyor ki kârımızı kapasitemizi kalitemizi arttırmamız lazım. E bunun için ne yapması lazım daha çok üye, daha kaliteli hizmetler insanlara internet için daha fazla harcamaya teşvik etme (etik bir şekilde yani internet ve hizmetlerini kullanıma teşvik etme)
Haliyle kazancının bir bölümünü yatırıma ayırmak zorunda. Telekomu kiralayanlar ne yapıyor, telekomun halka açık hisselerini satıyor (şirket sahibi olmamasına rağmen aslında böyle bir şeyi yapma hakkı olmaması gerekirken), şirkete ait taşınmazları satıyor.
Garanti kâr yapan şirkette en az masrafla en kolay yoldan en çok geliri arttırmaya çalışıyor. Yetmiyor gidiyor topçuya popçuya para akıtıp reklam çektiriyor.
Hangi emlakçı bir ev sahibinin evini başkasına kiralarken aldığı aradaki komisyondan eve düzenli yatırım yapmış ?