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Son 10 yılın büyüme rekorunu kıran Turkcell, 2016'da 1,57 milyar dolar kâr etti

2016 yılı mali verilerini paylaşan Turkcell, son 10 yılın gelir ve büyüme rekorunu kırmasına rağmen kur farkından dolayı meydana gelen kayıp ile net kârda ciddi bir düşüş yaşadı.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Telekomünikasyon devi Kamuoyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada 2016 yılı finansal verilerini paylaştı. Buna göre hasılat yüzde 10.4 artışla 14.1 milyar liraya ulaşırken, kur farkı ve 4.5G amortisman bedelleri nedeniyle net kâr yüzde 27 gerilemeyle 1.51 milyar liraya indi. 2016'nın son çeyreğinde ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre 351 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin 2015 yılı aynı dönemindeki net kârı 584,6 milyon TL'ydi.
Ayrıca Bkz. "Avrupa’nın en kirli havaya sahip 10 şehrinden 8′i Türkiye’de!"
Geçtiğimiz yıl toplam 3.5 milyar TL yatırıma imza atan Turkcell, yılın son çeyreğinde hem gelir hem de FAVÖK’te 2007'den bu yana en yüksek büyüme oranlarını gördü. Yaşanan yüzde 21,3 büyüme ile ciro 4 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK yüzde 29,6 artışla 1.4 milyar TL’ye çıktı. Diğer taraftan yıllık data gelirleri yüzde 74, servis gelirleri yüzde 200 büyüdü. Net finansman giderleri 2016'nın dördüncü çeyreğinde 198 milyon TL olarak gerçekleşti.

Fiber müşteri sayısı yıllık bazda 144 bin artışla 1 milyonu geçerken, toplam sabit müşteri sayısı ise 342 bin artışla 1.9 milyon oldu. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla 2016'nın son çeyreğinde kişi başı ortalama 2,8 GB data harcandı.23 milyona ulaşa 4.5G aboneleri aralık ayında ortalama 5 GB internet kullandı. 2016 için hedeflere ulaşıldığını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2017'de gelirlerde yüzde 13-15 büyüme öngörürken, FAVÖK marjı hedefinin ise yüzde 32-34 olduğunu açıkladı.

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kaptanos 2 yıl en beğenilen
Eder tabi 3 kuruşluk hizmeti 10 liraya satar, 1000 liralık telefonu 2000'e satar, çalışanlarına doğru düzgün primlerini vermez(Superonline), maaşları az verir. O etmesinde ben mi kar edeyim.
Eder tabi 3 kuruşluk hizmeti 10 liraya satar, 1000 liralık telefonu 2000'e satar, çalışanlarına doğru düzgün primlerini vermez(Superonline), maaşları az verir. ...
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl mcrew
mcrew
1 milyon fiber abonesi olan turkcell
7 milyon sabit internet adsl/vdsl/fiber abonesi olan Turk Telekom'dan daha çok yatırım yapıyor
vdsl yatırımları da başlarsa ve bu hızla devam ederse, Türk Telekom'un çok canını sıkar. Belki pazar payı %15-20 lerden %40 lara kadar çıkar.
işin garibi de Türk Telekom'un umrunda değil. Abone olmaya çalışıyorum olamıyorum. Bu yapmadığı yatırımlar ve bu umursamamazlık daha çok canını yakacak Türk Telekom'un. 2 milyon müşteri kaybetti bile. Bunların yarısı fiber internet üyesi. Pazarın yüzde yirmisi gitti.

İşte kiralamak yerine direk satsaydık en azından bu sıkıntılar olmazdı.
Abi ya tam özelleştir yada özelleştirme. Yada yarım özelleştiriyorsan bunu düzgün denetle.
Adam 21 yıllığına kiralamış. Ne diye yatırım yapsın? Yaptığı yatırımlar yanına kâr mı kalacak? Hayır süresi bittiğinde yatırım yapsın veya yapmasın diyecek ki hadi bana eyvallah.
Turkcell niye yatırım yapıyor. Şirketin hissesini elinde tutan yatırım,iş grupları diyor ki kârımızı kapasitemizi kalitemizi arttırmamız lazım. E bunun için ne yapması lazım daha çok üye, daha kaliteli hizmetler insanlara internet için daha fazla harcamaya teşvik etme (etik bir şekilde yani internet ve hizmetlerini kullanıma teşvik etme)
Haliyle kazancının bir bölümünü yatırıma ayırmak zorunda. Telekomu kiralayanlar ne yapıyor, telekomun halka açık hisselerini satıyor (şirket sahibi olmamasına rağmen aslında böyle bir şeyi yapma hakkı olmaması gerekirken), şirkete ait taşınmazları satıyor.
Garanti kâr yapan şirkette en az masrafla en kolay yoldan en çok geliri arttırmaya çalışıyor. Yetmiyor gidiyor topçuya popçuya para akıtıp reklam çektiriyor.
Hangi emlakçı bir ev sahibinin evini başkasına kiralarken aldığı aradaki komisyondan eve düzenli yatırım yapmış ?
mcrew1 milyon fiber abonesi olan turkcell7 milyon sabit internet adsl/vdsl/fiber abonesi olan Turk Telekom'dan daha çok yatırım yapıyor
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1 Avatar
Backspace7 2 yıl
Ne olursa olsun şu bir gerçek adamlar çalışıyor. Evet biraz pahalılar gsmde fakat bunun sebebi sadece kendileri değil ki. BTK adama taban fiyat uygulatıyorsa turkcell ne yapsın. sabit internet içinde Eğer bürokrasi düzgün işlese bu kazı izinleri vs belediyeler cebe para indirme değil de hizmet etme arzusu içinde olsa ve telekomun kablo kanallarını kullanabilseler (sırf yeniden kazma olmaması için) eminim ki Superonline şuan ki halinden 3-5 kata daha fazla yere fiber götürmüş ve bir okadar katta aboneye sahipti. Tekel bir firmaya karşı sıfırdan alt yapı kura kura bu kadar sabit internet abonesi ulaşmaları bile büyük başarı. Sonuçta adamlar her turlu engelle karşılaştırılıyorlar. Keske bulunduğum yerde turkcell süperonline fiber alt yapısı olsa da geçebilsem. Bir sn bile düşünmezdim ki zaten sabit internette fiyatları diğer isslerden yüksek filan da değil gsmde olduğu gibi.
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asosyal mühendis 2 yıl
Son 10 yılın büyüme rekoru değil.
10 GB interneti 89 lira yapan bir kurum için;
SON 10 YILIN BÜYÜYEN KAZIK REKORU!
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AMC 2 yıl
Paran yoksa kullanma turkcelli kalitesi için kullanırım 10-20 lira pahalı olsun adam gibi hizmet versin.
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Dr. eneox 2 yıl
bu kadar aboneyi selocana borclu değilse bende bişi bilmiyorum
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Manyetizma 2 yıl
500dk+1000sms+4gb internet
50megabit 75gb akk
80tl ödüyorum, dahada iyi birşet söyleyim. Aradıgımda 2dk dan fazla bekletilmeden, bilgisiz, baştan sağma konusma olmadan, işi bilen insanlarla konusup sorunu halledebiliyorum
Aynı hizmeti ttnet verse 65-70 e versin almam, internet kopar, ararsın modemi kapa aç derler, eve gelen hız yavaş olur. Herneyse şimdilik superonline+ turkcelle devam
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tkblack 2 yıl Manyetizma
Hocam bende ayni paketi kullaniyorum ama ttnetin musteri hizmetleri kesinlikle daha hizli baglaniyor. Turkcellde 3-4 dk muzik dinliyorsun.
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H.B.V 2 yıl
Temmettüler ne olacak bakalım
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Marrusia 2 yıl
Superonline 25 mbit bakalim mayista 24 olacak mi

24 olursa bb sol
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Mustafa Dmrl 2 yıl Marrusia
Şirketleri savunduğumdan değil ama zaten o paketin 25 durması hala saçma kablonet 24e çekti türk telekomda zaten 24 yakında sol'da çekecektir.
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thequiz 2 yıl
İsterlerse 10 Milyar dolar kar elde etsinler. İsterlerse dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olsunlar ne far keder ki ? Ankara'nın göbeğinde Turkcell bana internet veremiyor. Alt yapı çalışması adı altında bir çalışmada yapmıyor. Elin gavuru geliyor senden önce davranıyor. Bahsettiğim şirket "VODAFONE".. O yüzden pek anlam etmiyor bu şirketin başarıları...
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MB-CLS 2 yıl
Kimse Turkcelli kötülemeye çalışmasın adamların verdigi hizmet cok iyi. AVEA da Vodafone de müşteri hizmetlerine baglanmak cehennem ateşi. Turkcellde 10 saniye sürmüyor. İnternet desen ping sürelesi up download hızları on numara. Süperonline desen zaten ttnet le kıyaslamıyorum bile.
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