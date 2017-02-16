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Avrupa’nın en kirli havaya sahip 10 şehrinden 8′i Türkiye’de!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileri baz alınarak hazırlanan güncel rapora göre en fazla hava kirliliğine sahip şehirler belli oldu. Listenin ilk 10 şehrinden 8'i ne yazık ki Türkiye’den.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Avrupa’nın en kirli havaya sahip 10 şehrinden 8′i Türkiye’de!
 
İngiltere’de yayın yapan Guardian gazetesinde paylaşılan rapor ile en kirli havaya sahip şehirler açıklandı. Havada bulunan ve büyüklüğü 2.5 mikrona kadar olan partikül madde (PM 2.5) oranlarına göre belirlenen listede oldukça çarpıcı ve bir o kadar üzücü sonuç ortaya çıktı.
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Öyle ki Makedonya’daki Tetevo şehri şu an için listenin bir numarasında yer alırken, onun hemen arkasında ülkemizden sırasıyla Batman, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır ve Isparta illeri geliyor. Bosna Hersek’e bağlı Tuzla şehri ise beşinci sırada. Diğer bir deyişle dünyanın en kirli 10 şehrinden 8'i Türkiye’de bulunuyor.

Türkiye’de hava kirliliği konusunda yasal bir üst sınır bulunmuyor


Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’daki büyük şehirlere göre hazırladığı bir diğer listede İstanbul metrekarede 33 mikrogram ile birinci sırada yer alırken, hemen arkasında Varşova, Budapeşt, Bükreş ve Prag geliyor. Ülkemizde bu alanda çalışmalar yürüten Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye’de PM 2.5 için hazırlanan yasal bir üst sınırın olmadığını, bu yüzden hava kirliliği endeksinde üst sıralarda olduğumuzu dile getiriyor.
Avrupa’nın en kirli havaya sahip 10 şehrinden 8′i Türkiye’de!
 
Dünyanın havası en kirli kentler araştırmasına göre ilk sırada İran’daki Zabol var. Listede ayrıca Hindistan’dan 10, Çin’den 5, Suudi Arabistan’dan 3, Kamerun ve Pakistan’dan birer şehir bulunuyor.

Rapordaki bilgilere bakıldığında kentlerde yaşayan kişilerin yüzde 80'i risk sınırının üzerinde bir hava soluyor. Araştırmaya katılan 100 ülkeden 3000 bin şehir arasında düşük ve orta gelirli şehirlerin yüzde 98'i gerekli sağlık koşullarına sahip değilken, yüksek gelir düzeyine sahip şehirlerde ise bu oran yüzde 56 seviyelerinde.

Hava kirliliği, trafik kazalarından 11 kat daha fazla ölüme neden oluyor


Uzmanlar kamyon, otomobil, otobüs gibi araçların egzozlarından çıkan dumanların yanı sıra odun, kömür gibi fosil yakıtların, orman yangınlarının ve denetimsiz fabrikaların hava kirliliğine büyük etkisi olduğunu belirtiyor. Araştırmalara göre partikül oranı metreküpte 10 mikrogramı geçtiği zaman çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarıyor. WHO verileri her yıl 12.6 milyon insanın çevre ve hava kirliliği nedeniyle öldüğünü söylüyor.
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Zira solunum yollarıyla başlayan hastalıklar direkt akciğeri etkiliyor. İnce partiküller her ne kadar fark edilmese de kısa vadede göz, burun, akciğer tahrişlerine neden oluyor ve ilerleyen dönemlerde bronşit, akciğer kanseri, düşük akciğer kapasitesi ve kalp rahatsızlığı gibi problemleri doğuruyor. Astım ve kalp hastalıklarına sahip kişiler ise kirli havadan çok daha fazla etkileniyor.
Avrupa’nın en kirli havaya sahip 10 şehrinden 8′i Türkiye’de!
 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Toraks Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye’de 33 bin 300 kişi hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Hava kirliliğine bağlı hastalıklar yüzünden ölenlerinin sayısının trafik kazalarında hayatını kaybedenlerden 11 kat daha fazla olduğu ifade ediliyor.

Yetkili birimler ilerleyen dönemlerde ülkemizde kömürlü santral sayısının yaklaşık dört kat arttırılacağına dikkat çekiyor ve hava kirliliğinin yıllık ortalamasının yüzde 50 ila yüzde 150 aralığında artış göstereceğini, vatandaşlarda oluşan hastalıkların katlanarak artacağını belirtiyor.

https://www.theguardian.com/cities/datablog/2017/feb/13/most-polluted-cities-world-listed-region Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 2 yıl en beğenilen fatsa52
fatsa52

Hakkari avrupa dami?

Türkiye Avrupa'ya giremese de neredeyse tüm Avrupa etkinliklerinde Avrupa'lı gibi sayılıyor Hakkari'de Türkiye'nin bir ili olduğundan onu da dahil ediyorlar.
fatsa52Hakkari avrupa dami?Türkiye Avrupa'ya giremese de neredeyse tüm Avrupa etkinliklerinde Avrupa'lı gibi sayılıyor Ha...
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eSSelamuAleykum 2 yıl fatsa52
fatsa52

Hakkari avrupa dami?

"Hakkari avrupa damı ..." < İşte bu yüzden dünyadan 300 sene gerideyiz.
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ITTF 2 yıl
Hakkari'nin havası neden kirli bombalardan mı?
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DH Misafiri 2 yıl
akp yüzünden artan hava kirliliğini aktroller hemen inkar etmiş... yazık... kıt olduklarını biliyordum ama...
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xmen121 2 yıl
Malesef
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sdc55 2 yıl
bizi ab li yapmışlar iyi bakalım sonunda girmişiz
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fxmaster 2 yıl
İzmirde oturuyorum.Bulunduğum bölge yayınlanan ölçümlere göre temiz görünüyor. Ancak bu ölçümlerin gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Dün dışarda is ve dumandan göz gözü görmüyordu.Evde nefesim daraldı dedim çıkayım bir yürüyeyim. Deniz kenarı genellikle havası temiz olması gerekir. Ama hava kirliliği öyle boyutlara ulaşmışki deniz kıyısı olan Kordon da da duman ve is yoğundu. Eve geldiğimde üzerim güysilerim elim kolum sanki tütsülenmiş gibi is kokuyordu.
csb.gov.tr/...
yukarıdaki linkte çevre bkanlığının temiz hava eylem planı var. Baksanız dersinizki yahu bu bakanlık çok sağlam hedefler koymuş çok sağlam çalışıyor İzmirde iki ay sonra acayip temiz bir hava olacak hava temizliğinde almanyayla falan yarışacak. Ama nasıl bir ölçüm sistemi uygulanıyorsa zehir soluduğumuz, çamaşırı balkona assak 10 dakkada giyilmeyecek vaziyette is kokutan, gece boyunca öksürten hava süper temiz görünüyor.
Kirliliğin aşırı boyutlarda olduğu ve yine nefes alamadığımız bir gün çevre bakanlığını aradım şikayette bulunmak için. Malesef yetkili çözüm getiremedi.
Sağlıklı olmanın bir numaralı şartı beslenme veya spor değildir. Sağlıklı olmanın bir numaralı şartı yeterli kalitede hava solumaktır. Ne kadar iyi beslenirseniz ne kadar iyi spor yaparsanız yapın, soluduğunuz havanın kalitesi yetersizse sağlıklı olamaz sağlıklı yaşayamazsınız.
Şimdi çok güzel hastaneler yapılıyor. Bence öncelik insanların hastalandıktan sonra çok güzel hastanelere gitmesi değildir. İnsanların önce hasta olmasını önlemektir. Yani o hastanelerin müşteri sayısını azaltmaktır.
1)Solunan havanın kalitesi
2)İçme suyu kalitesi
3)Gıda kalitesi
Yaşam standartlarımızı etkileyen en önemli şeylerdir.
Hava temizliği, su temizliği, çevre temizliği konusunda malesef bizim toplumsal duyarlılığımız yok. Olmadığı için de biz bu havayı solumaya mahkumuz. Ben bu havayı kirletenlere, yetkisi olduğu halde bu havanın kirletilmesine göz yumanlara,sebep olanlara hakkımı helal etmiyorum.
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Holy-Ghost 2 yıl
şimdidi de avrupalımı olduk! işinize gelince türkiyenin %90'ı asyada çak cuk şu şöyle olsun çakcuk, birşey satılırken biz avrupalıyız euro üzerinden kurlanırız, ürün geritirirken ortadoğuya göre, şimdide havası pis avrupalı
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nicksizayı 2 yıl
Hakkari ve Avrupa birden gülme tuttu beni
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FlyingUnderpants 2 yıl
Sanayi üretimi olmamasına rağmen hava kirliliğinde rekorlar kırmak çok çarpıcı ve üzücü. Kömür ile ısınma ve çarpık kentleşme en büyük sebepler olsa gerek.
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Ezio Auditoré 2 yıl
Çevre mühendisliğine verilen önemi gösteren en güzel veri bu olabilir.
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eumeriusfarukus 2 yıl
Hepinizi mümkün olduğunca yürümeye ve bisiklete teşvik ediyorum.
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pyschoo 2 yıl
Kesinlikle hava kirliligi konusunda ulkemizde ciddi adimlar atilmali.Mesela hollandada yeni bir kanun cikdi 2001 model alti dizel araclarin buyuk sehirlere girisleri yasaklandi eger arabanla bu belirtilen sehirlere girersen 80 euro her girdiginde ceza yiyorsun ve hollandada benzinli aracla dizel arac arasinda farkli vergilendirme soz konusu benzinli arabaya gore iki kat daha fazla vergi odeniyor ve euro 5 dizel tir kamyon otobus girisleride yasaklandi bu ulkede insallah bizim ulkemizdede adimalr atilir
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