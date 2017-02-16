Avrupa’nın en kirli havaya sahip 10 şehrinden 8′i Türkiye’de!

İngiltere’de yayın yapan Guardian gazetesinde paylaşılan rapor ile en kirli havaya sahip şehirler açıklandı. Havada bulunan ve büyüklüğü 2.5 mikrona kadar olan partikül madde (PM 2.5) oranlarına göre belirlenen listede oldukça çarpıcı ve bir o kadar üzücü sonuç ortaya çıktı.

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Türkiye’de hava kirliliği konusunda yasal bir üst sınır bulunmuyor

Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’daki büyük şehirlere göre hazırladığı bir diğer listede İstanbul metrekarede 33 mikrogram ile birinci sırada yer alırken, hemen arkasında Varşova, Budapeşt, Bükreş ve Prag geliyor. Ülkemizde bu alanda çalışmalar yürüten Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye’de PM 2.5 için hazırlanan yasal bir üst sınırın olmadığını, bu yüzden hava kirliliği endeksinde üst sıralarda olduğumuzu dile getiriyor.

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Uzmanlar kamyon, otomobil, otobüs gibi araçların egzozlarından çıkan dumanların yanı sıra odun, kömür gibi fosil yakıtların, orman yangınlarının ve denetimsiz fabrikaların hava kirliliğine büyük etkisi olduğunu belirtiyor. Araştırmalara göre partikül oranı metreküpte 10 mikrogramı geçtiği zaman çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarıyor. WHO verileri her yıl 12.6 milyon insanın çevre ve hava kirliliği nedeniyle öldüğünü söylüyor.

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Zira solunum yollarıyla başlayan hastalıklar direkt akciğeri etkiliyor. İnce partiküller her ne kadar fark edilmese de kısa vadede göz, burun, akciğer tahrişlerine neden oluyor ve ilerleyen dönemlerde bronşit, akciğer kanseri, düşük akciğer kapasitesi ve kalp rahatsızlığı gibi problemleri doğuruyor. Astım ve kalp hastalıklarına sahip kişiler ise kirli havadan çok daha fazla etkileniyor.

Yetkili birimler ilerleyen dönemlerde ülkemizde kömürlü santral sayısının yaklaşık dört kat arttırılacağına dikkat çekiyor ve hava kirliliğinin yıllık ortalamasının yüzde 50 ila yüzde 150 aralığında artış göstereceğini, vatandaşlarda oluşan hastalıkların katlanarak artacağını belirtiyor.

https://www.theguardian.com/cities/datablog/2017/feb/13/most-polluted-cities-world-listed-region

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Öyle ki Makedonya’daki Tetevo şehri şu an için listenin bir numarasında yer alırken, onun hemen arkasında ülkemizden sırasıylaveilleri geliyor. Bosna Hersek’e bağlı Tuzla şehri ise beşinci sırada. Diğer bir deyişle dünyanın en kirlibulunuyor.Dünyanın havası en kirli kentler araştırmasına göre ilk sırada İran’daki Zabol var. Listede ayrıca Hindistan’dan 10, Çin’den 5, Suudi Arabistan’dan 3, Kamerun ve Pakistan’dan birer şehir bulunuyor.Rapordaki bilgilere bakıldığında kentlerde yaşayan kişilerin'i risk sınırının üzerinde bir hava soluyor. Araştırmaya katılan 100 ülkeden 3000 bin şehir arasında düşük ve orta gelirli şehirlerin'i gerekli sağlık koşullarına sahip değilken, yüksek gelir düzeyine sahip şehirlerde ise bu oranseviyelerinde.Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Toraks Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye’dehava kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Hava kirliliğine bağlı hastalıklar yüzünden ölenlerinin sayısınınhayatını kaybedenlerdendaha fazla olduğu ifade ediliyor.