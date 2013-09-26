Son analizler : Yeni iPhone'ların satış rekoru yanıltıcı





Apple'ın iPhone 5S ve iPhone 5C ile yakaladığı 9 milyonluk haftasonu rekoru analiz uzmanlarını da birbirine düşürmüş durumda. Bir kısım uzmanlar beklentinin üzerinde çıkan rakamları başarılı bulurken, bazıları ise bu rakamların yanıltıcı olduğunu düşünüyor.





Wall Street Journal analiz uzmanı Rolfe Winkler, bu rakamlara bakan yatırımcıların kesinlikle firmanın büyüdüğünü veya daha iyi satışlar yapıldığını düşünmemesi gerektiğini, madalyonun arka yüzünün oldukça farklı olduğunu ifade ediyor.





Winkler, geçen seneye göre Apple'ın daha çok operatör ile anlaştığını ve daha çok ülkede ürünlerini pazara sunduğunu belirtiyor. Böylece dağıtım kanalları arttığı için iPhone satışları da doğal olarak yüksek çıkıyor. Sadece Çin bile Apple'ın satışlarını katlamasına yetecek düzeyde. Winkler, geçen sene ile satış rakamlarının karşılaştırılmasının yanlış olduğunu belirtiyor.





Morgan Stanley ve Jefferies tarafından yapılan tahminler ise haftasonu elde edilen 9 milyonluk rakamın sadece 2-2.5 milyonunun son kullanıcıya ulaşan ürün olduğu yönünde. Geçen yıl 5 milyon satan iPhone 5 bu rakamı son kullanıcıya ulaşan ürün bazında elde etmişti. Apple 9 milyon rakamını banttan çıkarak kanalın raflarına ulaşan ürün şeklinde hesap ediyor. Bu açıdan geçen yıl ki başarı aslında bu yıl yakalanamadı.





Yine de bazı çevreler bu olumsuz analizlerin firmanın değerine olumsuz katkı yaptığına inanıyor. Her çeyrek dönemde rekor satış yapan ve kar açıklayan Apple'a haksızlık yapılıyor. Ayrıca sayısız siparişin stok sıkıntısı nedeniyle Ekim ayına kalmış olmasının da haftasonu rakamlarını etkilediği ve asıl rakamın daha yüksek olduğu belirtiliyor.

http://appleinsider.com/articles/13/09/24/abc-wsj-bloggers-explain-apples-record-iphone-launch-numbers-are-bad-news