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Son analizler : Yeni iPhone'ların satış rekoru yanıltıcı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Son analizler : Yeni iPhone'ların satış rekoru yanıltıcı

Apple'ın iPhone 5S ve iPhone 5C ile yakaladığı 9 milyonluk haftasonu rekoru analiz uzmanlarını da birbirine düşürmüş durumda. Bir kısım uzmanlar beklentinin üzerinde çıkan rakamları başarılı bulurken, bazıları ise bu rakamların yanıltıcı olduğunu düşünüyor.

Wall Street Journal analiz uzmanı Rolfe Winkler, bu rakamlara bakan yatırımcıların kesinlikle firmanın büyüdüğünü veya daha iyi satışlar yapıldığını düşünmemesi gerektiğini, madalyonun arka yüzünün oldukça farklı olduğunu ifade ediyor. 

Winkler, geçen seneye göre Apple'ın daha çok operatör ile anlaştığını ve daha çok ülkede ürünlerini pazara sunduğunu belirtiyor. Böylece dağıtım kanalları arttığı için iPhone satışları da doğal olarak yüksek çıkıyor. Sadece Çin bile Apple'ın satışlarını katlamasına yetecek düzeyde. Winkler, geçen sene ile satış rakamlarının karşılaştırılmasının yanlış olduğunu belirtiyor.

Morgan Stanley ve Jefferies tarafından yapılan tahminler ise haftasonu elde edilen 9 milyonluk rakamın sadece 2-2.5 milyonunun son kullanıcıya ulaşan ürün olduğu yönünde. Geçen yıl 5 milyon satan iPhone 5 bu rakamı son kullanıcıya ulaşan ürün bazında elde etmişti. Apple 9 milyon rakamını banttan çıkarak kanalın raflarına ulaşan ürün şeklinde hesap ediyor. Bu açıdan geçen yıl ki başarı aslında bu yıl yakalanamadı.

Yine de bazı çevreler bu olumsuz analizlerin firmanın değerine olumsuz katkı yaptığına inanıyor. Her çeyrek dönemde rekor satış yapan ve kar açıklayan Apple'a haksızlık yapılıyor. Ayrıca sayısız siparişin stok sıkıntısı nedeniyle Ekim ayına kalmış olmasının da haftasonu rakamlarını etkilediği ve asıl rakamın daha yüksek olduğu belirtiliyor.  

http://appleinsider.com/articles/13/09/24/abc-wsj-bloggers-explain-apples-record-iphone-launch-numbers-are-bad-news Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Apple da farklı bir şey demiyor ki.
Adam o 3 günde 9 milyon sipariş aldım ve bunları sattım diyor.Yani kredi kartlarından gerekli provizyonlar yapılmış.Son kullanıcıyla buluşması tabiki de ileriki bir tarihte olması kadar normal bir şey yok.Hayır bu durum eskiden de böyleydi.iPhone 5s'e özel değil ki.
Ayrıca satış kanallarının artmış olması da daha fazla iPhone satıldığı gerçeğini değiştirmez.Apple daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yeni anlaşmalar yapmış ve bunun meyvelerini toplamış.Bu kadar basit.
Apple da farklı bir şey demiyor ki.Adam o 3 günde 9 milyon sipariş aldım ve bunları sattım diyor.Yani kredi kartlarından gerekli provizyonlar yapılmış.Son k...
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Istanbullu Einstein 6 yıl
doğru haklılar.
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sis651 6 yıl
Ben de olsam ben de geçen yılki satışlar ile karşılaştırırım. Satış kanallarım artmış, satışım artmış; doğal bir şey. Aletin Apple gibi bir üreticisi var, biraz ucuza da satıldı mı pahalı diye almaya yanaşmayanlara daha yakınlaşmış bir aleti alır mı alır adamlar.
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SystemApps 6 yıl
tamam hepimiz iphonenin çok sattığını, en iyi, en hızlı, en ince, en hafif, en sağlam,en karizmatik telefon olduğunu kabul ediyoruz.kim ne derse desin apple,
şimdi artık şu saçma apple haberlerine son verin lütfen.
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Nerevarine 6 yıl
Ha 2 milyon ha 9 milyon.

Fark etmez kalite ortada görüldüğü gibi. Satma devam sorun yok.
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Statistik 6 yıl
DH misafiri Wall Street analiz uzmanindan daha cok sey biliyor
Dagilin!!!
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Akstrev 6 yıl
Of yine Apple.
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albright 6 yıl
Ulan ne enteresan tipler var yaaa.
Sanirsiniz profesor mubarek.
Ya arkadas reklamin iyisi kotusu olmaz biri tas atti ortalik karisti.
Malesef apple eskisi gibi androide fark katacak ozellikte cihaz cikarmadi.
Ama yaptigi ufak tefek seylerde degerini dusurmedi.
Eskiden beklenti coktu ama bizler androidde her turlu yeniligi gordukten sonra apple getirse bile pek cekici gelmiyor.
Sadece marka takintisi olanlar arastirmadan apple yoneliyor.
Eger adam akilli bir analiz yapsa 4.4s.5 gibi serilerin sadece isim logo vb seyler yuzunden tercih edildigini piyasada gorecek.tanidigim cogu genc arkadasa bizzat sordugumda normal bi sekilde nicin apple aldin "aypon abi kaliteli" dediklerinden bilincsizce pazar mantigi elde etmis bir alici oldugunu anliyorum.
Ben apple kullanmis biri olarak fazla tarzima gitmedi. Ufak tefekliginden ziyade etrafimdaki insanlarla sosyal ortamlarda bi resim bile paylasicam dedigimde bluetooth isi bozuyordu. Ufak bi ornekti.
Hic bir is adamini da bilerek apple aldigini gormedim.adamlar sarj icin note serisinden vazgecmiyordu.
Demem o ki apple alacak cogu arkadas sadece isim marka amacli aldigindan adamlar hangi kullaniciya ulasacagini iyi biliyor.
Bu ne apple fanligidir nede android.
Bilincli tuketici mantigi olusmadiktan sonra gerisi hikaye.

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ZEUS__ 6 yıl
apple a bak sen. sallamış desene. salla salla salla salla titret


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gduman 6 yıl
Engurlu gelmis bile. Konu kilit.
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engurlu 6 yıl
Bu arada iphone 5s in tr fiyati 3200 TL cik imiş..

Kurban da iphone 5s e girmek isteyenler bana ismini yazdırsın..
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RioDeJaneiro 6 yıl engurlu
Adam Haklı Beyler
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engurlu 6 yıl
Bu sahtekar Apple a gidip birtek İmac ve Mac Pro üretimini bırakıp geri kalan fabrikalara zinciri vurup geçeceksin
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alito 6 yıl
morpheus_1905
dh telefon magazin sitesine döndü iyice

Katılıyorum. Haberlerin neredeyse %80'i telefon üzerine. Genel anlamda donanım dünyası hep ikinci plana atılmaya başlandı.
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