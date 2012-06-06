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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

'Sonic & SEGA All-Stars Racing' Appstore'da ücretsiz

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,4b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sega tarafından geliştirilen 'Sonic & SEGA All-Stars Racing' Appstore’da indirime girerek ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.

Sega’nın favori karakterlerinin buluştuğu oyun hiç şüphesiz mobil platformdaki en iyi kart oyunlarından biri. Kaliteli grafikleri, başarılı animasyonları, hareketli müzikleri ve oturmuş yarış dinamikleriyle Sonic & SEGA All-Stars Racing’de eğlence her zaman ön planda tutuluyor. Adrenalin yüklü yarışların tek oyuncu kısmında görevler, zamana karşı yarış ve Grand Prix gibi birçok yarış modu yer alırken çoklu oyuncu kısmında ise yerel olarak arkadaşınızla veya çevrimiçi diğer oyuncular ile rekabet edebilirsiniz. Oyunun eğlenceli yapısını olumsuz yönde etkilemeyen basit kontrolleri sadece yarışa odaklanmanızı sağlıyor. Rekabeti her zaman üst seviyede tutan 'Sonic & SEGA All-Stars Racing'   'Game Center' ve 'Openfeint' desteği de sunuyor ayrıca oyun içi satışlara da yer veriliyor.

Eğer sizde Sega’nın favori karakterlerinin bulunduğu adrenalin dolu bir yarışta yer almak istiyorsanız Sonic & SEGA All-Stars Racing’e Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.



http://www.slidetoplay.com/game/sonic-sega-all-stars-racing Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Sıkı bir android severim, ama appstore daki oyunlari görünce imreniyorum.artık lütfen android e adam gibi oyunlar gelsin. Hikayesi olmayan, kalitesi olmayan gameloft oyunların dan bıktık.
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Sessiz@Saglıkcı 7 yıl
androidde yok muuu ?
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sempratik 7 yıl
malesef yok
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