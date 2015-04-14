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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, 30 kat optik yakınlaştırma yapabilen dünyanın en ufak kompakt fotoğraf makinelerini duyurdu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, 30 kat optik yakınlaştırma yapabilen dünyanın en ufak kompakt fotoğraf makinelerini duyurdu

Fotoğraf dünyasının yenilikçi firmalarından Sony, 30 kat optik yakınlaştırma yapabilen dünyanın en ufak HX90V ve WX500 isimli kompakt fotoğraf makinelerini duyurdu.
Firmanını alışılmış tasarım anlayışını sürdüren HX90V ve WX500, ortak olarak bünyelerinde 1/2.3-inç 18.2MP BSI-CMOS sensör, 30 kat optik - 60 kat dijital yakınlaştırma yapabilen ZEISS Vario-Sonnar T* F3.5 - F6.4 lens ve güçlü BIONZ X görüntü işlemcisi gibi detaylar taşıyorlar ve beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisiyle özellikle elde yapılan çekimlerde çok daha iyi sonuçlar sağlayabiliyorlar.
Sony, 30 kat optik yakınlaştırma yapabilen dünyanın en ufak kompakt fotoğraf makinelerini duyurdu
 
180 derecelik 921 nokta 3-inç LCD ekran birimini de paylaşan HX90V ve WX500, XAVC S formatında Full HD çözünürlükte videoların altından kalkabiliyor, dahili açılabilir flaşlarıyla düşük ışıklı ortamlarda kullanıcılarına yardımcı olabiliyor ve WiFi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyorlar. İki modeli birbirinden ayıran en önemli özellik ise HX90V'nin bünyesinde OLED Tru-Finder elektronik vizör ile GPS taşıması olarak gösteriliyor.
Sony'nin yeni gelişmiş kompakt fotoğraf makineleriden HX90V 430$, WX500 ise 330$ fiyat etiketleriyle Haziran ayında satışa çıkıyor.
Sony, 30 kat optik yakınlaştırma yapabilen dünyanın en ufak kompakt fotoğraf makinelerini duyurdu

http://www.dpreview.com/articles/7296656749/sony-announces-cyber-shot-dsc-wx500-and-evf-equipped-dsc-hx90v-compact-superzooms Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sangreal_1905 4 yıl
Sensör küçük olduğu için 30x zoom çarpan dolayısıyla koyulabılmıs.Bunu 1 inç sensörde aynı boyutta yapsalar çığır açarlar herhalde :) tadından yenmez.
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V4LKyR 4 yıl
kratos_03
Önemli olan 30 kat yakınlaştırınca görüntü kalitesi düşmemesi. Yoksa herkes yapar 30 kat zoom...

Önce sen bir yap, sana bi şey olmazsa ben de yaparım.
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kratos_03 4 yıl
Önemli olan 30 kat yakınlaştırınca görüntü kalitesi düşmemesi. Yoksa herkes yapar 30 kat zoom...
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Onurmsq 4 yıl kratos_03
kratos_03
Önemli olan 30 kat yakınlaştırınca görüntü kalitesi düşmemesi. Yoksa herkes yapar 30 kat zoom...

Optik yakınlastırmada zaten bozulma olmuyor.
Digital yakınlastırmada bozulur.
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