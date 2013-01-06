Sony, 4K çözünürlüğündeki OLED TV'sini CES 2013'te tanıtabilir

CES 2013'te OLED TV alanında hünerlerini sergileyecek olan Samsung ve LG gibi firmalara Sony'de katılmayı planlıyor.





The Verge'nin kaynaklarından almış olduğu bilgilere göre Sony, CES 2013'te ilk 4K OLED TV'sini tanıtacak. Ticari anlamda ilk OLED TV'yi 2007 yılında duyurarak bu alanda bir ilke imza atan Sony'nin XEL-1 adını verdiği 11 inç'lik ürünü o zamanlar pek fazla ilgi görmemişti. Ancak, geçtiğimiz yıl OLED üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirten şirketin, CES'te tanıtacağı söylenen 3840 x 2160 piksel çözünürlüğündeki OLED TV ile dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor.





Sony'nin bu alandaki çalışmalarının meyvesi olan 4K OLED TV'sinin son kullanıcı tarafından nasıl bir etki yaratacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/1/5/3839992/sony-4k-oled-tv-at-ces-2013-rumored