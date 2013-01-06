Sony, 4K çözünürlüğündeki OLED TV'sini CES 2013'te tanıtabilir

Haber Editörü
CES 2013'te OLED TV alanında hünerlerini sergileyecek olan Samsung ve LG gibi firmalara Sony'de katılmayı planlıyor.
The Verge'nin kaynaklarından almış olduğu bilgilere göre Sony, CES 2013'te ilk 4K OLED TV'sini tanıtacak. Ticari anlamda ilk OLED TV'yi 2007 yılında duyurarak bu alanda bir ilke imza atan Sony'nin XEL-1 adını verdiği 11 inç'lik ürünü o zamanlar pek fazla ilgi görmemişti. Ancak, geçtiğimiz yıl OLED üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirten şirketin, CES'te tanıtacağı söylenen 3840 x 2160 piksel çözünürlüğündeki OLED TV ile dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor.
Sony'nin bu alandaki çalışmalarının meyvesi olan 4K OLED TV'sinin son kullanıcı tarafından nasıl bir etki yaratacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.theverge.com/2013/1/5/3839992/sony-4k-oled-tv-at-ces-2013-rumored Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony BVM-E250
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Sony 4K 55'' ve 65'' X9 serisi
High Definition'ı ilk kez gördüğünüzde ayrıntı seviyesine inanamamıştınız. Bu hissi 4K TV ile yepyeni bir seviyeye çıkarmanın zamanı geldi: 4K serisine 140 cm (55 inç) ve 165 cm (65 inç) X9 serisini dahil ediyoruz. 4K çözünürlük (3840 x 2160 piksel) ile Full HD'den dört kat ayrıntılı görüntü keyfini yaşayacaksınız.
Sony'nin yeni Aydınlatma Teknolojisi Triluminos
Var olduğunu bile bilmediğiniz renklerin ayrıntılarını yeni nesil arka aydınlatma teknolojisi Triluminos ile keşfediceksiniz. Triluminos standart LED arka aydınlatma teknolojisinden daha fazla renk üreterek gerçekçi ve doğal tonları görmek istediğiniz biçimde sunar.
Triluminos televizyondaki renk gösteriminde bir devrimdir. İnce Triluminos LED arka ışığı olağanüstü renk gösterimi sağlar ve görüntüye daha fazla derinlik katar. Sony tarafından geliştirilen bu teknoloji kırmızı, yeşil ve mavi için ayrı LEDler kullanır. LEDler daha saf kırmızı ve yeşil renk yaydığından, kaynağın gerçek renklerini yakalayan daha parlak ve daha net bir ışık üretebilirler. Sonuç ise, gerçeğine daha yakın, zengin renklerle dolu bir ekrandır.
aman şimdi onu da pentile yapar
şaka bir tarafa oled lideri de samsung olursa şaşırmam. adamlar elekronikte tekel olmaya doğru gidiyor.
Olacak ta zaten, adamlar hem direkt olarak lcd/oled modüllerin üretimini yapıyor, hem pazarlamasını çok iyi yapıyor(diğer firmaların beceremediği şey), hem de fiyatları daha alınabilir seviyede tutuyor.
Tamam görüntü iyileştirme teknolojileri geliştirme açısından sony, sharp veya toshiba ile yarışamaz, veya para bolsa sony tercih edilir ama samsung her kesime hitap edebildiği için yine zirvede kalacaktır.
1-2 sene öncesi gibi aynı fiyata aynı özelliklerle ürün sunabildiği sürece kişisel tercihim sonyden yana olurdu. Çünkü ezelden beri bildiğimiz şey sony'nin kalite anlamına geldiğidir. Ki şu an da sony tv kullanmaktayım.
11" yaparsa sony zaten bundan satış beklemesin boşuna. ama siz de hangi marka olursa olsun oled tv'yi önümüzdeki 2-3 yıl içinde araba parasından ucuza almayı hayal etmeyin.
tamamda fiyatı çeken sony değilki fiyatı çeken dolandırıcı devlettir okadar vergi koyarsan olacağı bu işte
80 000 tl
herhalde 150 binden satar(?).