Sony, Android ''Jelly Bean'' güncelleme takvimini aralık ortasında paylaşacak

Uzunca süreli bir sessizlik döneminin ardından Sony, Xperia serisi akıllı telefon kullanıcıları tarafından büyük merakla beklenen Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesiyle ilgili bilgi verdi. İki farklı kişinin yönelttiği sorular üzerine Sony'nin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalara göre güncelleme takvimi ve daha detaylı bilgiler aralık ayının ortasına doğru paylaşılacak.







Sony, 2012 yılında resmiyet kazandırdığı Xperia T, Xperia TX, Xperia V, Xperia S, Xperia Acro S, Xperia Ion, Xperia P, Xperia Go ve Xperia J modelleri için Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncelleme garantisi vermişti. Hatta Xperia T, Xperia TX ve Xperia V'nin 2013 yılının ilk çeyreğinin ortalarına doğru güncellemeye kavuşacağı dile getirilmişti.

Haklarında henüz bir bilgi verilmeyen Xperia Sola, Xperia U, Xperia Miro, Xperia Tipo, Xperia Tipo Dual ve Xperia Neo L'nin akıbeti ise çok yakında yayımlanacak takvimle beraber ortaya çıkabilir.



2011 yılı boyunca tüketicilerle buluşturulan Xperia Arc S, Xperia Arc, Xperia Neo V, Xperia Neo, Xperia Ray, Xperia Mini, Xperia Mini Pro, Xperia Pro, Xperia Active ve Live with Walkman modelleri daha önce de belirttiğimiz üzere güncelleme kapsamı dışında bırakılmıştı.



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