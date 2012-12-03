Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Android ''Jelly Bean'' güncelleme takvimini aralık ortasında paylaşacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
1
74
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, Android ''Jelly Bean'' güncelleme takvimini aralık ortasında paylaşacak
Tam Boyutta Gör
Uzunca süreli bir sessizlik döneminin ardından Sony, Xperia serisi akıllı telefon kullanıcıları tarafından büyük merakla beklenen Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesiyle ilgili bilgi verdi. İki farklı kişinin yönelttiği sorular üzerine Sony'nin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalara göre güncelleme takvimi ve daha detaylı bilgiler aralık ayının ortasına doğru paylaşılacak.

Sony, 2012 yılında resmiyet kazandırdığı Xperia T, Xperia TX, Xperia V, Xperia S, Xperia Acro S, Xperia Ion, Xperia P, Xperia Go ve Xperia J modelleri için Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncelleme garantisi vermişti. Hatta Xperia T, Xperia TX ve Xperia V'nin 2013 yılının ilk çeyreğinin ortalarına doğru güncellemeye kavuşacağı dile getirilmişti.
Haklarında henüz bir bilgi verilmeyen Xperia Sola, Xperia U, Xperia Miro, Xperia Tipo, Xperia Tipo Dual ve Xperia Neo L'nin akıbeti ise çok yakında yayımlanacak takvimle beraber ortaya çıkabilir.
2011 yılı boyunca tüketicilerle buluşturulan Xperia Arc S, Xperia Arc, Xperia Neo V, Xperia Neo, Xperia Ray, Xperia Mini, Xperia Mini Pro, Xperia Pro, Xperia Active ve Live with Walkman modelleri daha önce de belirttiğimiz üzere güncelleme kapsamı dışında bırakılmıştı.
Sony, Android ''Jelly Bean'' güncelleme takvimini aralık ortasında paylaşacak
Tam Boyutta Gör
Sony, Android ''Jelly Bean'' güncelleme takvimini aralık ortasında paylaşacak
Tam Boyutta Gör

https://twitter.com/SonyMobileNews/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Krone 6 yıl
Hayır olamaz of ya
Xperia U
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angelica 6 yıl
Dün aksam 1099 TL ye Samsung Note u almalıydım. Sony nin güncellemeleriyle ugrasılmaz..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Betta_54 6 yıl
Sola ve U almıyor yazıklar olsun tek kelimeyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anldrms34 6 yıl
blogda açıklanmış arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sup3rNatural 6 yıl
t tx felan şubat mart ta p, go ve j mart sonu s, sl, ion , acro s nisan
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Betta_54 6 yıl
Bu hafta içinde kesin açıklanır heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rion. 6 yıl
Korktuğumuz başımıza gelmesin de...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 6 yıl
Aralık bitecek nerede bu takvim?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Betta_54 6 yıl
Aralık ortasına geliyoruz bakalım Sony Xperia U ve Sola için ne karar verdi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cybercup 6 yıl
Xperia Ion için de JB gelip gelmeyeceği belli değilmi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SoldaTr 6 yıl
Ona verse öteki isyan ediyor ötekine verse o isyan ediyor her türlü isyandayız


Ben bu konuda Sony'ye değilde Google'a kızıyorum ICS yi kakaladılar bize ardından hemen JB yayınladılar(yayınlamak zorunda kaldılar) öyle iş mi olur ya adam gibi bir sistem yap senede bir yenile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Betta_54 6 yıl
Hadi artık açıklasa bari bakalım neler söyleyecekler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E.R.W. 6 yıl
Güncelleme manyağı olanlar gidip nexus alsınlar.Her güncelleme konusunda bik bik bik konuşmayın sonra.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angelica 6 yıl E.R.W.
kl_emre_1905

Güncelleme manyağı olanlar gidip nexus alsınlar.Her güncelleme konusunda bik bik bik konuşmayın sonra.

Nexus sadece güncellemeden ibaret bir telefon. kamera kalitesi, ses kalitesi, tasarım vs pek hoş degil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 6 yıl
Sony mobile resmî Facebook sayfası ile gorustüm xperia sola ve u jellybean almayacak dedi kesinlikle
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrecelik85 6 yıl Krone
Krone

Sony mobile resmî Facebook sayfası ile gorustüm xperia sola ve u jellybean almayacak dedi kesinlikle


onlara inanma birşey bildikleri yok italya sayfasında xperia u alacak dedi u aldığına göre bizim sola da alır herhalde zaten güncelleme vermezse ben daha sony almam yıllardır kullandığım sony den vazgeçerim bir kişi daha kaybetmiş olurlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2211 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, jelly bean ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl iPad Mini video inceleme "Oyun, internet, sosyal ağ için tek cihaz" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim