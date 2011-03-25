Sony Ericsson Xperia X10, Android 2.3 güncellemesi alacak

Xperia ARC ve Xperia Play gibi yeni nesil telefonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sony Ericsson, daha önce Android 2.1'in üzerinde güncelleme almayacağı belirtilen popüler modeli Xperia X10 için Android işletim sisteminin en güncel sürümü olan Gingerbread kod adlı 2.3'ü sunmaya hazırlanıyor. İkinci çeyreğin sonunda veya üçüncü çeyreğin başında yani Haziran-Temmuz döneminde çıkması beklenen Android 2.3 güncellemesiyle birlikte Flash desteği başta olmak üzere çok sayıda güncelleme, performans artışı ve yeni özellik kazanacak olan Xperia X10, donanımsal anlamda güçlü olan özellikleriyle daha rekabetçi bir kimliğe bürünecek.
Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon QSD8250 işlemcisinden güç alan Sony Ericsson Xperia X10, 4-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 384MB RAM ve 1GB dahili depolama kapasitesiyle gelen telefon, 8 MP çözünürlüğündeki oto-fokus ve LED Flash destekli kamerası ile HD video kaydı da yapabiliyor. Ülkemizde de satışta olan telefon, 1000-1100 TL seviyesinde bir fiyatlandırmaya sahip.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yarım saat sonra burda olur
kardeşim malesef düzelme yok yazılım güncelledim.Market falan geldi telefon düzelmiştir dedim ama düzelmedi wifi yı açtıgımda direk kablosuz modem buluo ama tara dediğimde bağlantı kesildi dio.ağa baglanamıyo :S
mıcro sd yi biçimlendrdim fabrika ayarlarını sıfırladım ertesi gün wifi yla nete gireyim dedim kablosuz modemleri görüyo fakat baglanmıyo.baglantı kesildi dio ağ aranmıyo acaba wifi kartı falanmı arızalandı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim tereddütteyim nede olsa daha 2.5 hafta oldu teli alalı :S
mıcro sd yi biçimlendrdim ertesi gün wifi yla nete gireyim dedim kablosuz modemleri görüyo fakat baglanmıyo.baglantı kesildi dio acaba wifi kartı falanmı arızalandı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim tereddütteyim nede olsa daha 2.5 hafta oldu teli alalı :S
PC Companion programına bağlayıp yazılım güncellemeyi seçip onar deyin. Büyük ihtimalle sorun çözülecektir
-rehberde ki tuşların titreşimini kapatamadım.
-Market uygulamasını göremedim telefonda.
bilgisayara takıp onar yaparsanız market gelecektir.
HD2 ile aynı işlemciye sahipler , HD2'yi 1.60 Ghz'da kullananlar var , benm ki 1.20 - 1.30 ghz olsa yeter hani uygulamalrda sıkışınca gerek duyunca yükselsin boşta iken 800 mhz'e filan düşşün daha iyi olur
x10'a oc nasil yapcaz
bide cihazı root edince bile hızlanıyor evrensel android root.unu uyguladım hız gözle görülüyor ama x10 için 2.1 destegi yoktu o root.un milestone.da çok etkiliyor
bide cihazı root edince bile hızlanıyor evrensel android root.unu uyguladım hız gözle görülüyor ama x10 için 2.1 destegi yoktu o root.un milestone.da çok etkiliyor
artı kamera 8mp de çok kasıo :S varmı böyle bi sorunu olan.
şuan 2.2.1 beta orjinal sürüm kullanyorum onda overclock yok suan için 550mhz.de kullanıyorum bakalım :)
bi n8 kadar kamerası yok ama.Symbian gibi bi işletim sistemini yerin dibine sokabilecek bir android işletim sistemi var.
af buyur? :) 8 mp kamerası çok kasıyo kamera olarak n8'inki x10'unkinden dahami iyi ? :) ahah abi naptiniz ya benim burdaki bir müsterimde var bendeki mini x10 ile cekiyorum oda cekiyor fark arada dagLar kadar :))
Unutmadan Söylim Samsung ve Nokia Benim ve Birçok Kişininde Dediği Gibi Samsung ve Nokia SE' nin Tirnagi Bile Etmez..
Bir tanıdığım bu cihazdan kullanıyor ve Android 2.1 sürümüne güncelleme yamış..
Bana flash player'in 10.2 sürümünü nasıl update edeceğini sordu.
biraz araştırma yaptım fakat kesin bir sonuca ulaşamadım açıkçası.
Bu cihazlarada 10.2 güncellemesi geldimi? geldi ise nasıl yapılıyor?
Bilenlerden yardım lütfen...
iyi forumlar...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
81920 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, akıllı telefon ve