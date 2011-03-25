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Sony Ericsson Xperia X10, Android 2.3 güncellemesi alacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
81,9b
1
130
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xperia ARC ve Xperia Play gibi yeni nesil telefonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sony Ericsson, daha önce Android 2.1'in üzerinde güncelleme almayacağı belirtilen popüler modeli Xperia X10 için Android işletim sisteminin en güncel sürümü olan Gingerbread kod adlı 2.3'ü sunmaya hazırlanıyor. İkinci çeyreğin sonunda veya üçüncü çeyreğin başında yani Haziran-Temmuz döneminde çıkması beklenen Android 2.3 güncellemesiyle birlikte Flash desteği başta olmak üzere çok sayıda güncelleme, performans artışı ve yeni özellik kazanacak olan Xperia X10, donanımsal anlamda güçlü olan özellikleriyle daha rekabetçi bir kimliğe bürünecek.

Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon QSD8250 işlemcisinden güç alan Sony Ericsson Xperia X10, 4-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 384MB RAM ve 1GB dahili depolama kapasitesiyle gelen telefon, 8 MP çözünürlüğündeki oto-fokus ve LED Flash destekli kamerası ile HD video kaydı da yapabiliyor. Ülkemizde de satışta olan telefon, 1000-1100 TL seviyesinde bir fiyatlandırmaya sahip.


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BuZ-MaViSi 8 yıl en beğenilen
Öncelikle sonyericssonu tebrik etmek gerekiyor.son zamanlarda yaptığı atılımlar ve x10 a verdiği destekten dolayı.Forumda çoğu kisi cok atıp tuttu.sonyericssoun cihazlarina destek vermediği ve vermeyeceğini söyledi.ama x10 android 1.6 dan 2.3 e geçen ilk cihaz sanirim su an.galaxy s dahi android 2.1 veya 2.2 ile cikti piyasaya ama 2.3 güncellemesi icin temkinli konuşuyorlar. destek nasıl olurmus millet görsün :)
Öncelikle sonyericssonu tebrik etmek gerekiyor.son zamanlarda yaptığı atılımlar ve x10 a verdiği destekten dolayı.Forumda çoğu kisi cok atıp tuttu.sonyericssou...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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frt-_-ctn 8 yıl
durum nedir? Geldi mi güncelleme?
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yunuss.10 8 yıl

frt-_-ctn

durum nedir? Geldi mi güncelleme?



yarım saat sonra burda olur
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yunus3441 8 yıl
NS_85
yunus3441 beyler wifi da sorunu olanlar varmı acaba?? mıcro sd yi biçimlendrdim ertesi gün wifi yla nete gireyim dedim kablosuz modemleri görüyo fakat baglanmıyo.baglantı kesildi dio acaba wifi kartı falanmı arızalandı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim tereddütteyim nede olsa daha 2.5 hafta oldu teli alalı :S
PC Companion programına bağlayıp yazılım güncellemeyi seçip onar deyin. Büyük ihtimalle sorun çözülecektir

kardeşim malesef düzelme yok yazılım güncelledim.Market falan geldi telefon düzelmiştir dedim ama düzelmedi wifi yı açtıgımda direk kablosuz modem buluo ama tara dediğimde bağlantı kesildi dio.ağa baglanamıyo :S
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yunus3441 8 yıl
beyler wifi da sorunu olanlar varmı acaba??
mıcro sd yi biçimlendrdim fabrika ayarlarını sıfırladım ertesi gün wifi yla nete gireyim dedim kablosuz modemleri görüyo fakat baglanmıyo.baglantı kesildi dio ağ aranmıyo acaba wifi kartı falanmı arızalandı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim tereddütteyim nede olsa daha 2.5 hafta oldu teli alalı :S
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yunus3441 8 yıl
beyler wifi da sorunu olanlar varmı acaba??
mıcro sd yi biçimlendrdim ertesi gün wifi yla nete gireyim dedim kablosuz modemleri görüyo fakat baglanmıyo.baglantı kesildi dio acaba wifi kartı falanmı arızalandı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim tereddütteyim nede olsa daha 2.5 hafta oldu teli alalı :S
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Gannicus 8 yıl
ya telefonum bozuldu alsam mı acaba x10 ama beklemekte istiyorum kafam çok karışık off off
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NS_85 8 yıl

yunus3441

beyler wifi da sorunu olanlar varmı acaba??

mıcro sd yi biçimlendrdim ertesi gün wifi yla nete gireyim dedim kablosuz modemleri görüyo fakat baglanmıyo.baglantı kesildi dio acaba wifi kartı falanmı arızalandı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim tereddütteyim nede olsa daha 2.5 hafta oldu teli alalı :S


PC Companion programına bağlayıp yazılım güncellemeyi seçip onar deyin. Büyük ihtimalle sorun çözülecektir
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mstfckmk 8 yıl
helal olsun sony yaa. Nokia bildiğim bütün küfürleri ediyorum sana :) çık artık xperia neo bitsin nokia ızdırabım .d
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yunus3441 8 yıl
arkadaşlar sonunda bende xperia kervanına katıldım ayın 6sında telefonu aldım.şuan için sorun yok ama 1-2 işlemi halledemedim.
-rehberde ki tuşların titreşimini kapatamadım.
-Market uygulamasını göremedim telefonda.
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cago135 8 yıl

yunus3441

arkadaşlar sonunda bende xperia kervanına katıldım ayın 6sında telefonu aldım.şuan için sorun yok ama 1-2 işlemi halledemedim.
-rehberde ki tuşların titreşimini kapatamadım.
-Market uygulamasını göremedim telefonda.


bilgisayara takıp onar yaparsanız market gelecektir.
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frt-_-ctn 8 yıl
oc ile ne kadar arttırılabilyor x10 işlemcisi
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cago135 8 yıl
arkadaşlar 1ghz yeterli bir işlemci zaten.Adam milestone'un işlemci hızı düşük olduğu için oc yapmış.Yoksa ne gerek var 1 ghz 'de
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yunuss.10 8 yıl

frt-_-ctn

oc ile ne kadar arttırılabilyor x10 işlemcisi



HD2 ile aynı işlemciye sahipler , HD2'yi 1.60 Ghz'da kullananlar var
, benm ki 1.20 - 1.30 ghz olsa yeter hani uygulamalrda sıkışınca gerek duyunca yükselsin boşta iken 800 mhz'e filan düşşün daha iyi olur
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yunuss.10 8 yıl
bende custom 2.2yi yukledim sorun yok



x10'a oc nasil yapcaz
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m35 8 yıl
x10a oc yapmaya pek gerek yok bence... :) ama illaki programı vardır bende yakın zamanda şu beta 2.2.1den kurtulmalıyım:D

bide cihazı root edince bile hızlanıyor evrensel android root.unu uyguladım hız gözle görülüyor ama x10 için 2.1 destegi yoktu o root.un milestone.da çok etkiliyor
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m35 8 yıl
x10a oc yapmaya pek gerek yok bence... :) ama illaki programı vardır bende yakın zamanda şu beta 2.2.1den kurtulmalıyım:D

bide cihazı root edince bile hızlanıyor evrensel android root.unu uyguladım hız gözle görülüyor ama x10 için 2.1 destegi yoktu o root.un milestone.da çok etkiliyor
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yunus3441 8 yıl
arkadaşlar nisanın 6sında x10 almaya karar verdim.kullanıcılara sormak istediim bu x10 nun kamerası bi n8 kadar yok.
artı kamera 8mp de çok kasıo :S varmı böyle bi sorunu olan.
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m35 8 yıl
valla milestone kullanıyorum suan çok çok memnun olmasamda memnunum cihazdan geçen gün arkadasın x10u aldım x10 gerçekten çok hızlı milestone.a göre ama multi medie olarak milestone daha agır basıyor en basidinden telefonla konusurken sesin yüksekligine öyle alışmışım ki x10la konusamıyorum bile
müzik kalitesi olarak bas olarak biraz ekstra program kullanarak bi nebze olsun kapattım ama x10daki doygun bassları alamasamda genel olarak daha iyi gibi ah bide ram.i daha fazla olsaymıs keske

şuan 2.2.1 beta orjinal sürüm kullanyorum onda overclock yok suan için 550mhz.de kullanıyorum bakalım :)
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cago135 8 yıl

yunus3441

arkadaşlar nisanın 6sında x10 almaya karar verdim.kullanıcılara sormak istediim bu x10 nun kamerası bi n8 kadar yok.



artı kamera 8mp de çok kasıo :S varmı böyle bi sorunu olan.


bi n8 kadar kamerası yok ama.Symbian gibi bi işletim sistemini yerin dibine sokabilecek bir android işletim sistemi var.
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Breakaway 8 yıl
yunus3441

arkadaşlar nisanın 6sında x10 almaya karar verdim.kullanıcılara sormak istediim bu x10 nun kamerası bi n8 kadar yok.



artı kamera 8mp de çok kasıo :S varmı böyle bi sorunu olan.


af buyur? :) 8 mp kamerası çok kasıyo kamera olarak n8'inki x10'unkinden dahami iyi ? :) ahah abi naptiniz ya benim burdaki bir müsterimde var bendeki mini x10 ile cekiyorum oda cekiyor fark arada dagLar kadar :))



Unutmadan Söylim Samsung ve Nokia Benim ve Birçok Kişininde Dediği Gibi Samsung ve Nokia SE' nin Tirnagi Bile Etmez..
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dJ_bLoW 8 yıl
Arkadaşlar merhahaba...,
Bir tanıdığım bu cihazdan kullanıyor ve Android 2.1 sürümüne güncelleme yamış..
Bana flash player'in 10.2 sürümünü nasıl update edeceğini sordu.
biraz araştırma yaptım fakat kesin bir sonuca ulaşamadım açıkçası.
Bu cihazlarada 10.2 güncellemesi geldimi? geldi ise nasıl yapılıyor?
Bilenlerden yardım lütfen...
iyi forumlar...
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