Sony Ericsson Xperia X10, Android 2.3 güncellemesi alacak

Xperia ARC ve Xperia Play gibi yeni nesil telefonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sony Ericsson, daha önce Android 2.1'in üzerinde güncelleme almayacağı belirtilen popüler modeli Xperia X10 için Android işletim sisteminin en güncel sürümü olan Gingerbread kod adlı 2.3'ü sunmaya hazırlanıyor. İkinci çeyreğin sonunda veya üçüncü çeyreğin başında yani Haziran-Temmuz döneminde çıkması beklenen Android 2.3 güncellemesiyle birlikte Flash desteği başta olmak üzere çok sayıda güncelleme, performans artışı ve yeni özellik kazanacak olan Xperia X10, donanımsal anlamda güçlü olan özellikleriyle daha rekabetçi bir kimliğe bürünecek.

Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon QSD8250 işlemcisinden güç alan Sony Ericsson Xperia X10, 4-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 384MB RAM ve 1GB dahili depolama kapasitesiyle gelen telefon, 8 MP çözünürlüğündeki oto-fokus ve LED Flash destekli kamerası ile HD video kaydı da yapabiliyor. Ülkemizde de satışta olan telefon, 1000-1100 TL seviyesinde bir fiyatlandırmaya sahip.