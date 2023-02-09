Samsung Galaxy S23 Ultra sağlamlık testine sokuldu: İşte video

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S23 Ultra, PBKreviews kanalı tarafından sağlamlık testine sokuldu. Hem performans hem de kamera özellikleriyle pazara iddialı bir giriş yapan telefon, düşme, çizilme ve suya dayanıklılık söz konusu olduğunda neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım

Galaxy S23 Ultra ne kadar dayanıklı?

Paylaşılan videoda ilk olarak sıvı teması ve su sıçramalarına karşı test edilen Galaxy S23 Ultra, üç dakikalık suya daldırmanın ardından tüm işlevselliğini korumayı başarıyor.

Videonun devamında yer alan çizilme testlerinde ise, Galaxy S23 Ultra’nın Mohs sertlik ölçeğine göre sekizinci seviyede çizilmeye başladığı, dokuzuncu seviyede ise ciddi çizikler oluştuğu görülüyor. Böylece hem ön hem de arka panelinde Gorilla Glass Victus 2'den destek alan telefon, madeni para ile gerçekleştirilen denemeden başarılı bir şekilde ayrılıyor.

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Sıra düşme testlerine geldiğinde ise Galaxy S23 Ultra'nın bir miktar hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz. Videoda bel yüksekliğinden doğrudan betona bırakılan telefonunda ne yazık ki kırıklar meydana geliyor. Ancak kozmetik hasara rağmen, ekran ve telefonun geri kalan bileşenleri tamamen çalışır durumda.

Toparlayacak olursak Samsung, Galaxy S23 Ultra'nın su ve çizilme dayanıklılığı konusunda başarılı bir iş çıkarmış. Ancak büyük iddialar ile piyasaya sürülen Gorilla Glass Victus 2'nin düşmelere karşı hâlâ yetersiz bir koruma sağladığını söyleyebiliriz.

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Samsung Galaxy S23 Ultra sağlamlık testinde: İşte video