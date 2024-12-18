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    Indiana Jones and the Great Circle'a grafik ve performans güncellemesi

    Bethesda, Indiana Jones and the Great Circle için yeni güncellemeyi sundu. Son yama, daha akıcı oyun deneyimi için performansla birlikte grafik iyileştirmesi ve hata düzeltmeleri içeriyor.
    Indiana Jones and the Great Circle Update 2 indir Tam Boyutta Gör
    MachineGames, yakın zamanda çıkış yapan birinci şahıs aksiyon-macera Indiana Jones and the Great Circle için ikinci güncellemeyi yayınladı. PC’de Path Tracing özelliğini etkinleştiren ilk yama kadar olmasa da önemli bir güncelleme. Güncelleme notlarında, ışık efektleri dahil grafik iyileştirmeleri ve genel performans iyileştirmesinin yanında birkaç hatanın düzeltildiği belirtiliyor.

    Indiana Jones and the Great Circle Update 2 neler getiriyor?

    Indiana Jones and the Great Circle 2. güncelleme Tam Boyutta Gör
    Yeni Indiana Jones oyunu The Great Circle, detaylı ortamları ve etkileyici ışık efektleri nedeniyle ekran kartının gücünü sonuna kadar kullanan bir oyun. Oyunun sistem gereksinimleri oldukça yüksek. 17 Aralık’ta yayınlanan ikinci güncellemeyle performansın iyileştirildiği söyleniyor. Yayınlanan görsellere göre sahnede özellikle karanlık noktaların iyileştirildiği görülüyor. İşte Indiana Jones and the Great Circle 2. güncelleme detayları:

    Genel

    • Bir neden olmamasına rağmen kullanıcının Game Slot'unun hasarlı veya tamamen kayıp görünmesine yol açan sorun giderildi.

    Oynanış

    • Oyuncunun, Indy'nin kırbacını kuşanamamasına yol açan sorun giderildi.
    • Indy'nin kamerasının kalıcı olarak kuşanılmasına yol açan sorun giderildi.
    • Oyuncu, yakında bulunan başka bir toplanabilir eşyayı incelerken (“anahtar eşyayı”) hızlı kuşanma komutuyla kamerayı kuşandığında kameranın düşüp kaybolmasına yol açan sorun giderildi.

    Grafikler

    • Indy boğulmak üzereyken “çift görüşün” ekranda kalmasına yol açan sorun giderildi. Bu sorunla zaten karşılaşmış olan oyuncular için, yeniden boğulur hale gelmek sorunu çözebilir.
    • Ara sahnelerde kopyalanan karelerin neden olduğu “takılmayı” düzeltmek için iyileştirmeler yapıldı.

    PC'ye özel hata düzeltmeleri

    • NVIDIA DLSS etkinleştirildiğinde performans problemlerine neden olmasına yol açan sorun giderildi.
    • HDR açıkken NVIDIA Kare Oluşturma'nın gerektiği şekilde etkinleştirilememesine yol açan sorun giderildi.
    • NVIDIA Düşük Gecikme Modu'nun Kare Oluşturma ile beraber kullanıldığında performans problemlerine neden olmasına yol açan sorun giderildi.
    • Minimum VRAM gereksinimini karşılamayan ekran kartlarıyla oynarken dolaylı aydınlatmanın tamamen devre dışı kalmasına yol açan sorun giderildi.
    • Yol İzleme (Tam Işın İzleme) Orta veya Yüksek olarak ayarlandığında iç mekânlarda aydınlatmanın aşırı parlak olmasına yol açan sorun giderildi.
    • Bilinen Sorun: HDR ilk kez etkinleştirildiğinde NVIDIA Kare Oluşturma geçici olarak devre dışı kalabiliyor. DLSS'i devre dışı bırakıp yeniden etkinleştirerek bu sorunu çözebilirsiniz. Bir kez yapmanız yeterli.

    Xbox'a özel düzeltmeler

    • Gölgede kalan alanların beklenenden daha aydınlık olmasına yol açan sorunları gidermek için Xbox'ta dolaylı aydınlatmaya iyileştirmeler yapıldı.

    Görevler ve Maceralara ilişkin de birçok sorun düzeltildi ancak spoiler içerdiğinden güncelleme notlarında yer verilmemiştir.

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    Kayrabey 7 saat önce

    Güzel olmuş...

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