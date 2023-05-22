Devasa bataryalı Huawei Nova Y91 resmen tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Oldukça sessiz bir şekilde tanıtılan Huawei Nova Y91, dahil olduğu seriyi bir adım daha ileriye götürüyor. Y91'in en önemli özelliği, devasa ekran ve bataryası olurken kamera ve diğer özellikler de yine ön plana çıkıyor. Dolu bir cihaz olan Nova Y91, aynı zamanda tasarım anlamında da ince çerçeveleriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaracak gibi duruyor.

Huawei Nova Y91 ve devasa yetenekleri

Huawei Nova Y91, 2376 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 270Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6,95 inçlik devasa birLCD ekran ile birlikte geliyor. Son dönemlerde alışık olduğumuz ekran altı parmak izi tarayıcı bu telefonun ekranında bulunmuyor, onun yerine tarayıcı cihazın yan tarafına monte edilmiş durumda. Bir diğer dev ve en önemli özellik Nova Y91’in bataryası. Huawei, cihazın içerisine 7000mAh gibi hayli iddialı bir pili sığdırmayı başarmış durumda.

Tam Boyutta Gör Huawei’ye göre telefon bu dev batarya ile tam şarj ile 29 saat aralıksız video oynatabiliyor. Ayrıca 22.5W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bu özelliğinde modern telefonlara göre biraz düşük kaldığını belirmek gerekiyor. Öte yandan Nova Y91'in kaputunun altında Snapdragon 680 yonga seti bulunuyor. Telefon 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı ile birlikte geliyor.

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Nova Y91, özçekimler için 8 megapiksellik bir kameraya sahip. Telefonun arkasında bulunan yuvarlak şekilli kamera modülünde 50 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve bir LED flaş bulunuyor. Telefon aynı zamanda çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 801.ac, Bluetooth 5.0, GPS, çift stereo hoparlör ve USB-C bağlantı noktası gibi özellikler de sunuyor. Bu arada Nova Y91, 171,6 x 79,9 x 8,9 mm boyutlara ve 214 gram ağırlığa sahip.

Huawei Nova Y91 özellikleri

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Ekran : 6,95 inç Full HD+ 90Hz LCD ekran

: 6,95 inç Full HD+ 90Hz LCD ekran İşlemci : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128 GB ve 256 GB

: 128 GB ve 256 GB Arka Kamera : 50 MP f/1.8 ve 2 MP f/2.4

: 50 MP f/1.8 ve 2 MP f/2.4 Ön Kamera : 8 MP f/2.0

: 8 MP f/2.0 Batarya: 7000 mAh ve 22,5W hızlı şarj

Huawei Nova Y91 çıkış tarihi ve fiyatı

Huawei, Huawei Nova Y91'in piyasaya sürüleceği tarihi açıklamadı ancak telefonun çok yakında piyasaya çıkması muhtemel. Cihaz küresel pazara giriş yapacak ancak halihazırda Çin’de satışa çıkmış durumda. Telefonun Çin’deki fiyatları 128 GB model için 238 avro, 256 GB model için ise 264 avro olarak etiketlenmiş durumda.

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