Devasa bataryalı Huawei Nova Y91 resmen tanıtıldı

- Huawei Nova Y91 ve devasa yetenekleri
- Huawei Nova Y91 özellikleri
- Huawei Nova Y91 çıkış tarihi ve fiyatı
- Yorumlar
Huawei Nova Y91 ve devasa yetenekleri
Huawei Nova Y91, 2376 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 270Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6,95 inçlik devasa birLCD ekran ile birlikte geliyor. Son dönemlerde alışık olduğumuz ekran altı parmak izi tarayıcı bu telefonun ekranında bulunmuyor, onun yerine tarayıcı cihazın yan tarafına monte edilmiş durumda. Bir diğer dev ve en önemli özellik Nova Y91’in bataryası. Huawei, cihazın içerisine 7000mAh gibi hayli iddialı bir pili sığdırmayı başarmış durumda.
Nova Y91, özçekimler için 8 megapiksellik bir kameraya sahip. Telefonun arkasında bulunan yuvarlak şekilli kamera modülünde 50 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve bir LED flaş bulunuyor. Telefon aynı zamanda çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 801.ac, Bluetooth 5.0, GPS, çift stereo hoparlör ve USB-C bağlantı noktası gibi özellikler de sunuyor. Bu arada Nova Y91, 171,6 x 79,9 x 8,9 mm boyutlara ve 214 gram ağırlığa sahip.
Huawei Nova Y91 özellikleri
- Ekran: 6,95 inç Full HD+ 90Hz LCD ekran
- İşlemci: Snapdragon 680
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB ve 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ve 2 MP f/2.4
- Ön Kamera: 8 MP f/2.0
- Batarya: 7000 mAh ve 22,5W hızlı şarj
Huawei Nova Y91 çıkış tarihi ve fiyatı
Huawei, Huawei Nova Y91'in piyasaya sürüleceği tarihi açıklamadı ancak telefonun çok yakında piyasaya çıkması muhtemel. Cihaz küresel pazara giriş yapacak ancak halihazırda Çin’de satışa çıkmış durumda. Telefonun Çin’deki fiyatları 128 GB model için 238 avro, 256 GB model için ise 264 avro olarak etiketlenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.