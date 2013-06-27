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Sony Honami, yeni bir görselde ortaya çıktı

5 yıl
1,7b
1
81
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Honami, yeni bir görselde ortaya çıktı

Sony'nin dev ekranlı Xperia Z Ultra modelini tanıtmasının ardından gözler bu kez kamera özelliği ön plana çıkan Honami/i1 kod adlı modele çevrildi. Bugüne kadar bazı sızıntıların paylaşıldığı model ile ilgili daha net bir görsel ortaya çıktı.

Modelin erken prototipini elde ettiğini iddia eden Brezilyalı bir kaynak, arka profilden cihazı görüntülerken, Xperia Z Ultra ve Xperia ZL Brezilya versiyonunun arasına koyarak boyutu hakkında bilgi vermeye çalışmış.

Beyaz bir kasaya sahip olduğu görülen cihazın Xperia ZL modelinden biraz daha büyük olduğu anlaşılıyor. Bu da modelin 5 inçin üzerinde bir ekrana sahip olacağına işaret ediyor. Arka kısmın oldukça düz olduğu ve kameranın da herhangi bir çıkıntı yapmadığı göze çarpıyor. Ancak kameranın yanında bir LED flaş yer alırken, iddialarda belirtilen Xenon flaş bulunmuyor.

Görselin ne kadar gerçeğe yakın olduğu şimdilik meçhul. Telefonun Ağustos sonrasında tanıtılacağı tahmin edildiği için Xperia Z Ultra gibi daha gerçekçi görsellerin internete sızması mümkün olabilir.

Honami modelinde 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, Full HD ekran, BIONZ işlemcili 20MP çözünürlükte kamera, Bravia Engine 3 desteği, 2GB RAM, 3000mAH batarya, 32GB depolama kapasitesi, kızılötesi, 4G LTE gibi özelliklerin olduğu sanılıyor. 


http://www.androidauthority.com/sony-honami-xperia-i1-pic-235762/ Yorum Yaz
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denixt 5 yıl
Sony'nin ilk android Xperia modeli X10 dur.X10 dan kısa bir süre sonra X10 mini yi piyasaya sunmuştu.X10 mini modeli android de Mini sektörünün başlanmasına ilk olmuştur.Aynı Zamanda X10 mini dünyanın hem ilk hemde en küçük boyutlu android cihazı ödülünü almıştır.sonrasında Xperia mini modelini daha sonrasında Xperia mini pro ile mini serilerini devam ettirmiştir.sonrasında yine Xperia S in bir küçüğü olan Xperia P nin de küçüğü olan Xperia U modelini çıkarmıştır.Xperia U dan sonra samsung da mini ismini örnek almıştır.Samsung,Sony den "mini" isminin sizin için bir sakıncası olup olmayacağının görüşmasini yaptıktan sonra ilk mini cihazını duyurmuştur.Sonrasında Sony yine küçük modeller çıkarmıştır ama bu sefer mini ismi yerine Xperia tipo,miro..gibi isimlerle devam etmiştir.Bilmeyenler araştırsın.Ayrıca Sony hep ilklerin markası olmuştur.dünyanın tek evrensel markası kabul edilişinin sebeplerinden biriside bu yola ilk başladığından beri hep yeni yeni ilklerle dünya ya kaliteli ürünler sağlamış ve diğer markalara yol göstermiştir.bunlardan en başarılısı Samsung dur.her şeyi bazılarının deyimiyle çalar,kopyalar bazılarının deyimiyle de yeni teknolojiye ve tasarıma uyar.herkes bilirki Samsung android sayesinde popüler olmuştur her ne kadar 3.sınıf kalitede cihazlar yapsada.Samsung un fazla reklama eğilimi ve ceptelefonundaki satış piyasası genişledikçe Samsung un diğer tv,bilgisayar,tablet,projeksiyon,monitor gibi kısımlarındaki satışıda artmıştır.millet anasına bak kızını al deyiminden telefonuna bak televizyonunu al mantığını çıkarmıştır.Samsung un tv lerdeki satış yükselmesinin diğer sebebi de Japonya nın tsunami,deprem ve sel gibi felaketlerden etkilenip kriz yaşamasıdır.Japonya nın kriz yaşaması demek Sony nin kriz den büyük pay alması demek olduğundan Samsung,lg gibi kore markalarının yükselme fırsatı doğmuştur.Sony kriz yaşadı ama teknolojiden hiçbir zaman geri kalmadı.hep önde oldu.milletin ceptelefonu sektöründe aldandığı nokta ise işlemciden kaynaklanması.samsung,htc,lg gibi markalar hep yeni işlemciyi tercih etti.Sony ise Snapdragon un sürekli yeni çipseti üretmesinden rahatsız değildi ama bir işlemci ceptelefonlarda en fazla ne kadar iyi kullanılabilir olabileceğini göstermenin inadını kanıtlama peşine düştü.örneğin Xperia S ve ion ilk 1gb ram kullanan telefon oldu.ancak işlemci cip seti eski snapdragon S3 işlemciydi.Samsung un kendi işlemcisi exynos da beceremediği 4g lte desteğini Sony Xperia İon da eski snapdragon S3 işlemciyle 4g lte desteğini verdi.ayrıca Xperia S ilk 12 mp kameralı android ve 342 ppi ekran çözünürlüğüne sahip ceptelefonu olarak diğer markalara kapak yaptı özellikle iphone 4S gibi 326 ppi ekrana sahip cihazlara.nokia ise bazı telefonlarında nfc cipini koymasına rağmen nfc özelliğini 11 ay kullanamadı.sebebi nfc nin patentlerinin Sony e ait olduğundan Xperia S in çıkmasını beklemek zorunda kaldması.Sony 2002 yılında nfc nin bütün patentlerini aldı ve philips ile ortak ar-ge çalışmalarına başladı.Sony nin diğer markalarla yaptığı nfc anlaşması samsung-apple mahkeme dosyalarında ortaya çıktı.anlaşmanın önemli maddelerinde Sony nin nfc kullanan markalardan vergi toplaması ve Xperia S modelinin piyasaya çıkmasının beklenmesi.bildiğiniz gibi Xperia S de kutunun içinden Smarttag adlı nfc etiketleri çıktı ve herkes ilk defa nfc nin nasıl bir teknoloji olduğunu az çok öğrendi.bu arada hala üst seviye cihazlarda Sony nin docomo serilerinde kullandığı nfc nin diğer bir özelliği olan felica-nfc donanımı yoktur.Sony nin en yeni tv lerdeki kullandığı eşsiz ekran teknolojisi olan triluminos ekran da aslında yine eski yıllara yani 2004'de dayanır.Triluminos ekran şuan süper lcd 3,retina ve yine sony nin Xperia S,Xperia P ve Xperia V de kullandığı en iyi ekrandan daha iyi bir ekran kalitesi sunuyor.Bu triluminos ekran şuan piyasada satılan dünyanın en hızlı ceptelefonu olan Xperia Z Ultra da kullanıldı.Triluminos ekranlı Xperia Z Ultra nın ekran karşılaştırılmasına youtube den de bakabilirsiniz.şuan hala Sony dışında hiçbir markanın beyaz dengesi özelliği yok.bu da Sony yazılımcılarının başarısıdır.android de en kolay ve en iyi arayüz yine Sony nin arayüzüdür.Bu ara gözünüz,kulağınız son dakika haberlerinde değil,SONY DAKİKA HABERLERİNDE OLSUN....
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e_capkan 5 yıl
-100 de banlaniyorsunuz hatirlatiyim.

Honami akar
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denixt 5 yıl
SONY NİN MAKE BELİVE YARATMAK MEYDANA GETİRMEK SLOGANI BUDUR ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ..... SAMSUNG S4 LE İSTEDİĞİ SATIŞ RAKAMLARINA ULAŞAMAMIŞ TALEP FAZLA YOKMUŞ SAMSUNG KENDİNE ÇOK GÜVENİPDE NOKİA NIN AKİBETİNE DÜŞMESİN SONRA NOKİA DA BİR ZAMANLAR TELEFON SEKTÖRÜNDE 1 NUMARADAYDI ŞİMDİ ADINDAN BİLE SÖZ EDİLMİYOR HEY GİDİ NOKİA BEE ÇOK SAĞLAM TELEFONLARI VARDI AZMI KULLANDIM HEY GİDİ GÜNLER
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ploto 5 yıl
ABLA LEĞENLERİM VARRR KOVALARIMMM VARRR
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ploto 5 yıl
depeche35
Leğencilere ibret olsun bu zerafet.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

onlarınkide gzl duruyor kardeşim ama petşişe ve leğenin yanında ha ha ha :):):)
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ploto 5 yıl
DH Misafiri
Arkadaş doğru söylüyor bu durum LEĞENCİLERİN zoruna gitmiş olabilir. HONAMİ onları telaşlandırmış, SERT GELMİŞ olabilir. Bir örgütlenme olduğu kesin.. TUVALET TERLİĞİ GALAXY S4 sahipleri topici temiz görünüyor, belkide dışarıdan bir örgütlenme var ama SONY HONAMİ, PİS LEĞENCİLERİN çok zorlarına git öyle böyle değil.Eksilemeyen adam değil.
samsung olmasa geridönüşüm atıkları ne olucak düşünsene :):):) bu plastik beyinlilerden herşey beklenir sony fanıymış gibi görüne bilip topiğe dalabilirler dikkatli olmak lazım
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Vash The Stampede 5 yıl
ZL ne kadar zarif diğer ikisine oranla. Telefonum diye demiyorum çok iyi be ya
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DH Misafiri 5 yıl
DH Misafiri
DH Misafirisizce bu sene 3gb ramlık telefonlar çıkar mı bu sene derken eylül en en geç ekime kadar çünkü rami tam sınırda alıp her sene ram yüzünden cihaz değiştirmek istemiyorum s3 kullanıyorum tamam yeni çok özellikler geldi her güncellemede fakat cihazın eski seriliği kalmadı o yüzden 3gb ramli bir alet almak istiyorum
S3ün rami 1 gb değil mi? 2 gb rahat yeter sana, 3gb fazla gelir

evet yeterde şu an için yazımda dikkat ettiysen her sene telefon değiştirmek istemediğimi söylüyorum yani 2 gb ramlık bi cihaz seneye güncellemelerle birlikte can çekişir hale gelecek bende o yüzden 3 gb ramlık bir cihaz arıyorum sanırım note 3 te 3gb ramlık olacakmış
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Christian Lorenz 5 yıl
Güzel telefona benziyor.İnşallah Türkiye'ye uygun fiyattan gelir.
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DH Misafiri 5 yıl
DH Misafiri
sizce bu sene 3gb ramlık telefonlar çıkar mı bu sene derken eylül en en geç ekime kadar çünkü rami tam sınırda alıp her sene ram yüzünden cihaz değiştirmek istemiyorum s3 kullanıyorum tamam yeni çok özellikler geldi her güncellemede fakat cihazın eski seriliği kalmadı o yüzden 3gb ramli bir alet almak istiyorum

S3'ün ram'i 1 gb değil mi? 2 gb rahat yeter sana, 3gb fazla gelir
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DH Misafiri 5 yıl
sizce bu sene 3gb ramlık telefonlar çıkar mı bu sene derken eylül en en geç ekime kadar çünkü rami tam sınırda alıp her sene ram yüzünden cihaz değiştirmek istemiyorum s3 kullanıyorum tamam yeni çok özellikler geldi her güncellemede fakat cihazın eski seriliği kalmadı o yüzden 3gb ramli bir alet almak istiyorum
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