Sony Honami, yeni bir görselde ortaya çıktı





Sony'nin dev ekranlı Xperia Z Ultra modelini tanıtmasının ardından gözler bu kez kamera özelliği ön plana çıkan Honami/i1 kod adlı modele çevrildi. Bugüne kadar bazı sızıntıların paylaşıldığı model ile ilgili daha net bir görsel ortaya çıktı.





Modelin erken prototipini elde ettiğini iddia eden Brezilyalı bir kaynak, arka profilden cihazı görüntülerken, Xperia Z Ultra ve Xperia ZL Brezilya versiyonunun arasına koyarak boyutu hakkında bilgi vermeye çalışmış.





Beyaz bir kasaya sahip olduğu görülen cihazın Xperia ZL modelinden biraz daha büyük olduğu anlaşılıyor. Bu da modelin 5 inçin üzerinde bir ekrana sahip olacağına işaret ediyor. Arka kısmın oldukça düz olduğu ve kameranın da herhangi bir çıkıntı yapmadığı göze çarpıyor. Ancak kameranın yanında bir LED flaş yer alırken, iddialarda belirtilen Xenon flaş bulunmuyor.





Görselin ne kadar gerçeğe yakın olduğu şimdilik meçhul. Telefonun Ağustos sonrasında tanıtılacağı tahmin edildiği için Xperia Z Ultra gibi daha gerçekçi görsellerin internete sızması mümkün olabilir.





Honami modelinde 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, Full HD ekran, BIONZ işlemcili 20MP çözünürlükte kamera, Bravia Engine 3 desteği, 2GB RAM, 3000mAH batarya, 32GB depolama kapasitesi, kızılötesi, 4G LTE gibi özelliklerin olduğu sanılıyor.





http://www.androidauthority.com/sony-honami-xperia-i1-pic-235762/