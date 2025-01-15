Nothing Phone (3)’ün ayak sesleri duyulmaya başlandı: İşte ilk bilgiler

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Teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çeken Nothing, 2023 yılının Temmuz ayında Phone (2) modelini tanıttıktan sonra sessizliğe bürünmüştü. Ancak kısa süre önce, şirketin CEO’su Carl Pei tarafından çalışanlara gönderilen bir iç yazışma sızdırıldı. Bu yazışma, Nothing’in 2025 yılına dair planlarını ortaya koyuyor ve yılın, şirketin en büyük atılımlarından birine sahne olacağını gösteriyor.

Söz konusu plana göre Nothing, 2025’te iki yeni akıllı telefon modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor: Nothing Phone (3) ve "landmark" adı verilen bir diğer cihaz. Phone (3), özellikle kullanıcı arayüzünde çığır açacak yenilikler vadederken, şirketin yapay zekayı ekosistemine entegre etme yolunda ilk büyük adımını temsil edecek. Carl Pei, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda bu vizyonun ipuçlarını paylaşmış ve yapay zeka destekli cihazlarla kullanıcı deneyimini yeniden tanımlamayı hedeflediklerini ifade etmişti.

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Phone (3) ile ilgili erken bilgiler arasında, telefoto kameranın cihazın özellikleri arasında yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca, cihazın Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisiyle birlikte eSIM desteğine sahip olması bekleniyor. Şirket, kullanıcı dostu fiyat politikasını sürdürerek cihazı yaklaşık 360 dolar civarında bir fiyatla satışa sunmayı planlıyor.

Diğer yandan, 2025’in ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen “landmark” modeline dair detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak cihazın daha uygun fiyatlı bir seçenek olabileceği veya CMF serisinin bir ürünü olarak konumlanabileceği konuşuluyor. Sızdırılan bilgiler, bu cihazın 4.290 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını işaret ediyor.

Nothing’in vizyonu, yapay zeka, yenilikçi tasarımlar ve kullanıcı odaklı teknolojilerle donatılmış cihazlar geliştirmeye odaklanmış durumda. 2025 yılı, şirketin teknoloji dünyasında ses getiren bir döneme imza atacağı bir yıl olacak gibi görünüyor.

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