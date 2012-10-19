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Sony, Japonya Minikoma'daki üretim merkezini kapatma kararı aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yeniden yapılanma süreci içerisinde olan Sony, Minikoma'da yer alan fabrikasını kapatacağını ve Japonya'nın belirli yerlerinde bulunan fabrikalardaki bazı işçilerin emekliye ayrılacağını açıkladı.

Almış aldığı bu önlemler ile 378 milyon dolarlık bir tasarruf etmeyi planlayan Sony'nin almış olduğu bu kararla birlikte 2000 kişi işini kaybedecekken, işten çıkarmalar Sony Corporation, Sony EMCS Corp. ve şirkete bağlı elektronik cihaz üreticilerinde gerçekleşecek. Çıkarmaların 2012 mali yılının sonuna kadar tamamlanması planlanırken, bu çıkarmaların; %50'sinin destek birimlerinden, kalan kısmının %20'sinin genel merkezden, %20'lik bir kısmında TV biriminden gerçekleşeceği belirtildi. 

Ağırlıklı olarak objektif ve objektif parçalarının üretildiği Minikoma'daki fabrikayı 2013'ün mart ayı itibariyle kapatacağını belirten Sony, burada gerçekleştirilen üretimi EMCS Corp'un Kohra'daki fabrikasına kaydıracağını dile getirdi. Şirket, 2013'ün mart ayına kadar 4 bini Japonya'dan olmak üzere, 10 bin kişinin işine son vereceğini daha önce açıklamıştı.

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201210/12-152E/index.html Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
vitor reis

sharpie nokiada işten çıkarmalar yaşandığında nokia batıyor insanları işten çıkartıyor diye bağıranlar....buyurun meydan sizin şimdide konuşun. işin doğrusu bu tip şeyler çoğu firmada yaşanıyor maalesef.
apple da niye yaşanmıyor =) kalite farkı diyelim şuna.. vizyon meselesi tabi


Apple'in üretim yapan sanayi bacalarımı var?..Sony olayın bizzat içindedir...sonradan ,yandan arkadan değil....bilsen zaten böyle boş bulunmazssın...

Apple;Foxcon gibi kolpa şirketlere üretim yaptırıp zottirik bir şeyden haberi olmayan fanlar üretir üretse üretse!

Edit;
vitor reissharpie nokiada işten çıkarmalar yaşandığında nokia batıyor insanları işten çıkartıyor diye bağıranlar....buyurun ...
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atroce 6 yıl
sony nin teknoloji ürettiğini yeni nesil bilmiyor sanırım

sony, apple nokia gibi bir şirket değildir, kıyaslanamaz bile
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sharpie 6 yıl
iyide android için gsm üzerinden 3g görüntülü görüşme samsungda zaten var.
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str8diah 6 yıl
Ben zaten Sony yaparsa demiştim dikkat ederseniz. Samsung kendisi entegre etti bunu Sony etmedi. Onu ederse diye başlamıştı cümlem
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nurettinaz 6 yıl
Zaman zaman firmaalar bu tarz şeyler yapabiliyor. Ancak bunu Sony yapınca ben şahsen yadırgıyorum. Şimdi Sony japonya daki fabrikayı kapattı diyelim. Elinde ne kalacak daha ağırlıklı çin fabrikaları ya da vietnam endonezya falan. Ama tüketici artık bilinçlendi ve made in yazısının yanında nu ülkeleri görmek istemiyor. Kim inkar ederse etsin gerçekten kalite açısından oldukça büyük farklar olduğu yapılan testler ve kullanıcı deneyimleriyle ispatlanmış.
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str8diah 6 yıl
Cok anormal yorumlar okudum. Lütfen arkadaslar bu ülkede herkes futbol herkes ekonomi kompetanı. Birşeyler savunduğunuzda en azından arkasında duracak argümanlar edinin.

Sony AR-GE departmanı son 20 senenin en başarılı 3-4 elektronik firmasından birisidir. Yazıdan da okunduğu gibi Sony'nin diğer biriminden işten çıkartmalar söz konusu. Burada otomasyon ve CRM temelli ofis işletim sistemlerinin genişlemesinden kaynaklı insan gücü azalması söz konusu. Eskiden bir devre için 3-4 kişi çalışırken şimdi 5000 kompenantlı bir devreyi 2 dakika içinde yapan cihazlar var. Ha hoş mu evet tabi ki değil ama bunu başka kriterlerle değerlendirmek gerekir.

Sony şu anda Samsung ile Apple arasında kaldığını söyleseniz de şu anda yeni modellerle ciddi şekilde domine ediyor piyasayı. Android içine GSM üzerinden 3G video çözümünü de uygularsa bu ikiliye çok ciddi rakip olacaktır zira cihazları çok başarılı bence
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kmlbyrkc 6 yıl
Bu işten çıkarmalar Apple'da neden yaşanmıyor kadar saçma bir soru olamaz. Apple hiç bir üretimini kendi fabrikasında yani üretimde kullanılan tabiri ile "in house" olarak yapmıyor arkadaşlar. Ürettiği cihazların LCD ekranından, görüntü sensörlerine kadar hepsi toplama ve toplanan parçalar da third part üretim firmalarında monte ediliyor.Sony 50 senelik bir firma ve 2000'lere kadar tüm ürünleri kendi sahip olduğu, işçileri bizzat Sony çalışanı olan fabrikalarda üretiyordu. Ancak Foxconn, Wistron gibi insan emeğini Çin'de sömüren firmalar sayesinde Sony de diğer firmalarla rekabet edebilmek için ODM/OEM üretim yollarına başvurmaya başladı. Üretimi third party firmalara kaydırmasından ötürü de bu tarz işten çıkarmalar yaşanıyor. Bugün Samsung, LG, Foxconn, Wistron gibi firmaların üretim bantlarındaki çalışma koşulları bilinseydi Sony neden bu kadar pahalı diye sorgulanmazdı belki de. Ancak maalesef Sony de kaderine yenik düşüyor.
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Angelica 6 yıl
yeni nesil, sony nin ne demek oldugunu bilmiyor. bi arastırsınlar walkman kelimesi nerden geliyor. daha detaya inmek isteyen varsa tarihte transistörün icadından sonra sony neler yapmıs bi baksın.
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deneme123deneme 6 yıl
apple ve samsung bitirdi sony'i
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Apple tamamen tekel olacak yakında.
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darkaura 6 yıl
vitor reis
sharpie nokiada işten çıkarmalar yaşandığında nokia batıyor insanları işten çıkartıyor diye bağıranlar....buyurun meydan sizin şimdide konuşun. işin doğrusu bu tip şeyler çoğu firmada yaşanıyor maalesef.
apple da niye yaşanmıyor =) kalite farkı diyelim şuna.. vizyon meselesi tabi

apple yasanmadigina ne kadarda eminsin. 1997de apple in batmanin esiginden microsoftun 150milyon dolarlik yardimiyla dondugunu hatirlatirim.
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St Batuhan 6 yıl
Sony Dev Bir Şirket. Sonuç olarak adamların çok fazla pazarda girişimleri var senelerdir süregelen ve bu yüzden toparlanma adına yapabilecekleri bir şey. Apple ise ios işletim sistemine sahip olabilecek cihazlarla ilgili çalışma yapan bunu da sadece tasarım ve yazılım kısmında kullanan, kendi işlemcileriyle ar-ge yatırımlarını arttırmış olan bir firma. Kendilerine ait fabrikaları bile yokken zaten bir zahmet işten çıkarma adına gündeme gelmesin çok fazla. Bkz, foxconn intiharları var, aslında bu da apple'a yönelik düşünülebilir bakarsanız, adamlar işten çıkartılmıyor belki ama çalışanlar intihar ediyor...
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muratal 6 yıl
Çalışanlara yazık olmuş
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
vitor reis

sharpie nokiada işten çıkarmalar yaşandığında nokia batıyor insanları işten çıkartıyor diye bağıranlar....buyurun meydan sizin şimdide konuşun. işin doğrusu bu tip şeyler çoğu firmada yaşanıyor maalesef.
apple da niye yaşanmıyor =) kalite farkı diyelim şuna.. vizyon meselesi tabi


Apple'in üretim yapan sanayi bacalarımı var?..Sony olayın bizzat içindedir...sonradan ,yandan arkadan değil....bilsen zaten böyle boş bulunmazssın...

Apple;Foxcon gibi kolpa şirketlere üretim yaptırıp zottirik bir şeyden haberi olmayan fanlar üretir üretse üretse!

Edit;
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sharpie 6 yıl
nokiada işten çıkarmalar yaşandığında nokia batıyor insanları işten çıkartıyor diye bağıranlar....buyurun meydan sizin şimdide konuşun.
işin doğrusu bu tip şeyler çoğu firmada yaşanıyor maalesef.
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vitor reis 6 yıl sharpie
sharpie

nokiada işten çıkarmalar yaşandığında nokia batıyor insanları işten çıkartıyor diye bağıranlar....buyurun meydan sizin şimdide konuşun.
işin doğrusu bu tip şeyler çoğu firmada yaşanıyor maalesef.

apple da niye yaşanmıyor =)
kalite farkı diyelim şuna.. vizyon meselesi tabi
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