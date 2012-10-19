Sony, Japonya Minikoma'daki üretim merkezini kapatma kararı aldı

Yeniden yapılanma süreci içerisinde olan Sony, Minikoma'da yer alan fabrikasını kapatacağını ve Japonya'nın belirli yerlerinde bulunan fabrikalardaki bazı işçilerin emekliye ayrılacağını açıkladı.





Almış aldığı bu önlemler ile 378 milyon dolarlık bir tasarruf etmeyi planlayan Sony'nin almış olduğu bu kararla birlikte 2000 kişi işini kaybedecekken, işten çıkarmalar Sony Corporation, Sony EMCS Corp. ve şirkete bağlı elektronik cihaz üreticilerinde gerçekleşecek. Çıkarmaların 2012 mali yılının sonuna kadar tamamlanması planlanırken, bu çıkarmaların; %50'sinin destek birimlerinden, kalan kısmının %20'sinin genel merkezden, %20'lik bir kısmında TV biriminden gerçekleşeceği belirtildi.





Ağırlıklı olarak objektif ve objektif parçalarının üretildiği Minikoma'daki fabrikayı 2013'ün mart ayı itibariyle kapatacağını belirten Sony, burada gerçekleştirilen üretimi EMCS Corp'un Kohra'daki fabrikasına kaydıracağını dile getirdi. Şirket, 2013'ün mart ayına kadar 4 bini Japonya'dan olmak üzere, 10 bin kişinin işine son vereceğini daha önce açıklamıştı.

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201210/12-152E/index.html