Sony : Mobil cihazlar nedeniyle yeni bir el konsolu geliştirmek sağlıklı değil

Taşınabilir oyun konsolları uzun yıllar hareket halinde de oyun oynamak isteyen tüketicilerin en çok ilgi duyduğu cihazların başında geldi. Gameboy gibi efsanelerden PSP gibi satış rekorları kıran modellere kadar pek çok cihaz gördük ancak mobil cihazların önlenemez yükselişi artık el konsollarını geri plana atıyor.





Bir konferansta konuşan Sony yöneticisi Shuhei Yoshida, insanların artık mobil cihazlarında kolay bir şekilde oyun oynayabildiklerini ve mobil oyun kültürünün başka bir mecrada yoluna devam ettiğini belirtirken, böyle bir ortamda yeni bir PS Vita konsolu geliştirmenin sağlıklı olmayacağını dile getirdi.





Sony hali hazırda Japonya'daki PS Vita kullanıcılarına yönelik olarak oyunlar geliştiriyor ve bu ülkede PS Vita satışları başarılı bir şekilde devam ediyor ancak Sony deniz aşırı ülkelerde PS Vita kullanıcılarını biraz yalnız bırakmış durumda. Bunun en büyük sebebi de mobil cihazlarda oyun eğiliminin patlama yapması.





Sony daha çok PS4 konsoluna ağırlık verirken, sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR de firmanın yeni gözbebeği durumunda. Bu bakımdan firmanın daha çok gelir getirecek alanlara ağırlık verdiğini söyleyebilir. Nintendo da el konsolları başarılı satışlar yapmasına karşın DeNa ile ortaklık kurarak mobil oyunlar geliştireceğini açıklamıştı.

http://www.tweaktown.com/news/47706/sony-probably-make-another-ps-vita-handheld/index.html