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Sony : Mobil cihazlar nedeniyle yeni bir el konsolu geliştirmek sağlıklı değil

3 yıl
2,5b
1
21
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony : Mobil cihazlar nedeniyle yeni bir el konsolu geliştirmek sağlıklı değil

Taşınabilir oyun konsolları uzun yıllar hareket halinde de oyun oynamak isteyen tüketicilerin en çok ilgi duyduğu cihazların başında geldi. Gameboy gibi efsanelerden PSP gibi satış rekorları kıran modellere kadar pek çok cihaz gördük ancak mobil cihazların önlenemez yükselişi artık el konsollarını geri plana atıyor. 

Bir konferansta konuşan Sony yöneticisi Shuhei Yoshida, insanların artık mobil cihazlarında kolay bir şekilde oyun oynayabildiklerini ve mobil oyun kültürünün başka bir mecrada yoluna devam ettiğini belirtirken, böyle bir ortamda yeni bir PS Vita konsolu geliştirmenin sağlıklı olmayacağını dile getirdi. 

Sony hali hazırda Japonya'daki PS Vita kullanıcılarına yönelik olarak oyunlar geliştiriyor ve bu ülkede PS Vita satışları başarılı bir şekilde devam ediyor ancak Sony deniz aşırı ülkelerde PS Vita kullanıcılarını biraz yalnız bırakmış durumda. Bunun en büyük sebebi de mobil cihazlarda oyun eğiliminin patlama yapması. 

Sony daha çok PS4 konsoluna ağırlık verirken, sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR de firmanın yeni gözbebeği durumunda. Bu bakımdan firmanın daha çok gelir getirecek alanlara ağırlık verdiğini söyleyebilir. Nintendo da el konsolları başarılı satışlar yapmasına karşın DeNa ile ortaklık kurarak mobil oyunlar geliştireceğini açıklamıştı.  

http://www.tweaktown.com/news/47706/sony-probably-make-another-ps-vita-handheld/index.html Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen
Kağıt üstünde hepsi çok güzel. PSN, PS Now, PS Mobile, Remote Play vs. her şey çok güzel gözüküyor ama aralarında adam gibi işleyen tek bir şey var, oda oyunu takıp oynama kısmı. PSN bölümü tam bir muamma. US var, EU var, UK var, TR var, var oğlu var. Birinde olan oyun diğerinde olmuyor, olsa da online oynayamıyorsun vs. bir sürü sıkıntı var. PS Mobile belli başlı telefonları destekliyor, Playstation TV'nin ne olduğu belli değil :) (Reklam yapılmıyor manasında)

Sony'nin habire yeni cihaz tanıtması yerine halihazırda olanlara çeki düzen vermesi gerekiyor. PS Vita kullanıcıları oyun! oyun! oyun! diye dolaşırken Sony Remote Play duyuruyor :) PS4 oyununu 5 inçlik ekranda elinde DS4 olmadan oynamak ne kadar zevk verebilir ? Kesinlikle güzel bir sistem ama oyunlardan daha yüksek öncelik tanınmamalıydı.

Mobil cihazlar kesinlikle, ne şimdi, nede başka zaman, hiçbir yerde, hiçbir şekilde taşınabilir konsolların yerini tutamaz. Sony'nin açıklaması tam bir bahane. En basitinden bir örnek verelim, Angry Birds: Star Wars'ın mobil platformlara çıkış fiyatı $1,99. Peki PSN fiyatı nedir sizce ? :) $39,99.
Kağıt üstünde hepsi çok güzel. PSN, PS Now, PS Mobile, Remote Play vs. her şey çok güzel gözüküyor ama aralarında adam gibi işleyen tek bir şey var, oda oyunu ...
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mahsur kalan adam 3 yıl
yeni bir tane geliştirme zaten vitaya oyun çıkar
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aycibin 3 yıl
mantıklı.alıcı açısından amiral gemisi telefon alıp oyun oynamak daha ekonomik ve kompakt bir çözüm oluyor.taşınır konsollar tükenmeye başladı ama ps/xbox gibi konsolların yeri apayrı.

taşınaiblir bir konsola donanım geliştirmek de çok masraflı iş.telefonlar için satılan donanımı koyamazsın.mecburen kendine özel grafik kartı ve işlemci geliştireceksinki ipad pro gibi cihazlardan üstün performanslı gelşimiş oyunlar oynatsın.çok zor iş.astarı yüzünden pahalı.
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olağan_şüpheli 3 yıl
Özel oyun şart
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V4LKyR 3 yıl
Pokemon istiyorum, PS Vita'da çok güzel olur Pokemon oynamak.
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BekirTemel 3 yıl
Sony her konuya böyle akılcı yaklaşsa çok daha başarılı olur bence.
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travers 3 yıl
iyi demişler ama adama sorarlar neden Xperia Play gibi bir cihazı geliştirip piyasaya sürmedin diye?
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kadirirdem 3 yıl
Gayette haklı...
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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen
Kağıt üstünde hepsi çok güzel. PSN, PS Now, PS Mobile, Remote Play vs. her şey çok güzel gözüküyor ama aralarında adam gibi işleyen tek bir şey var, oda oyunu takıp oynama kısmı. PSN bölümü tam bir muamma. US var, EU var, UK var, TR var, var oğlu var. Birinde olan oyun diğerinde olmuyor, olsa da online oynayamıyorsun vs. bir sürü sıkıntı var. PS Mobile belli başlı telefonları destekliyor, Playstation TV'nin ne olduğu belli değil :) (Reklam yapılmıyor manasında)

Sony'nin habire yeni cihaz tanıtması yerine halihazırda olanlara çeki düzen vermesi gerekiyor. PS Vita kullanıcıları oyun! oyun! oyun! diye dolaşırken Sony Remote Play duyuruyor :) PS4 oyununu 5 inçlik ekranda elinde DS4 olmadan oynamak ne kadar zevk verebilir ? Kesinlikle güzel bir sistem ama oyunlardan daha yüksek öncelik tanınmamalıydı.

Mobil cihazlar kesinlikle, ne şimdi, nede başka zaman, hiçbir yerde, hiçbir şekilde taşınabilir konsolların yerini tutamaz. Sony'nin açıklaması tam bir bahane. En basitinden bir örnek verelim, Angry Birds: Star Wars'ın mobil platformlara çıkış fiyatı $1,99. Peki PSN fiyatı nedir sizce ? :) $39,99.
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Patren 3 yıl
adamlar doğru tespit yapmışlar
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GokhanMaths 3 yıl
Oyun yapmışlar da sanki bir yap da gör bakalım ne satıyorsun
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1BilimAdamı 3 yıl
PS Vita şeklinde telefon?
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Elefue 3 yıl
Adamlar haklı PS Vita bu sistem ve donanımla olmaz. Ama bu fikir ve cihaz tasarımı ancak bir Android sistemle devam edebilir.
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Grkwnxs 3 yıl Elefue
Elefue
Adamlar haklı PS Vita bu sistem ve donanımla olmaz. Ama bu fikir ve cihaz tasarımı ancak bir Android sistemle devam edebilir.

Ps Vita donanım olarak gayet iyi 3 küsür yıllık konsol olmasına rağmen şu anda amiral gemi telefonlardan hangisinde killzone mercenary grafiğinde bir oyun oynanabilir?
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