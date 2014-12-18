Sony Pictures hackerların isteklerine boyun eğdi





Kısa süre önce hacker saldırısına uğrayan ve terabayte'lar seviyesinde verilerini hacklerlara kaptıran Sony soğuk terler döküyor. Kaynağının Kuzey Kore olduğu düşünülen hacker grubu Sony Pictures'i tehdide devam ediyor.





Vizyona bile girmemiş filmleri internete sızdıran hacker grubu şimdi de şirket sırlarını açığa çıkarmakla tehdit ediyor ve Kuzey Kore ile dalga geçen yapımların iptal edilmesini istiyor. Sony'nin ise direnecek gücü kalmamış görünüyor.





Haber sitelerine çağrı yaparak sızdırılan film veya kişisel verileri yansıtmamalarını isteyen Sony, bununla birlikte Kuzey Kore'yi konu alan iki yapımı rafa kaldırmış durumda. Bunlardan birisi James Franco ve Seth Rogen'in oynadığı The Interview filmi idi ki yapım 25 Aralık'ta gösterime girmeye hazırlanıyordu. Bu filmin DVD sürümü de dahil tüm yayımları iptal edildi. Bu kararın Sony'ye milyonlarca dolar zarar ettireceği belirtiliyor.





Diğer film ise Steve Carrell'ın başrolünü oynadığı yine Kuzey Kore'de geçecek bir yapımdı ve henüz prodüksiyon aşaması başlamamıştı. Bu filmde şimdilik rafa kalkmış durumda ve çekimler de iptal edildi.





Son yıllarda teknoloji devlerinin hacker saldırılarına uğrayarak pek çok müşterisinin verisini kaptırdığına şahit olduk. Ancak ilk kez bir filmi vizyondan çekecek kadar ciddi şantaj yapıldığını görüyoruz. Demek ki Sony'nin kaptırdığı veriler olay çıkartacak cinsten. Bu da kişisel veya kurumsal verilerin korunmasının ne derece önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

http://www.wsj.com/articles/largest-theater-chains-wont-show-sony-film-1418844906