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Sony Pictures hackerların isteklerine boyun eğdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Pictures hackerların isteklerine boyun eğdi

Kısa süre önce hacker saldırısına uğrayan ve terabayte'lar seviyesinde verilerini hacklerlara kaptıran Sony soğuk terler döküyor. Kaynağının Kuzey Kore olduğu düşünülen hacker grubu Sony Pictures'i tehdide devam ediyor. 

Vizyona bile girmemiş filmleri internete sızdıran hacker grubu şimdi de şirket sırlarını açığa çıkarmakla tehdit ediyor ve Kuzey Kore ile dalga geçen yapımların iptal edilmesini istiyor. Sony'nin ise direnecek gücü kalmamış görünüyor. 

Haber sitelerine çağrı yaparak sızdırılan film veya kişisel verileri yansıtmamalarını isteyen Sony, bununla birlikte Kuzey Kore'yi konu alan iki yapımı rafa kaldırmış durumda. Bunlardan birisi James Franco ve Seth Rogen'in oynadığı The Interview filmi idi ki yapım 25 Aralık'ta gösterime girmeye hazırlanıyordu. Bu filmin DVD sürümü de dahil tüm yayımları iptal edildi. Bu kararın Sony'ye milyonlarca dolar zarar ettireceği belirtiliyor. 

Diğer film ise Steve Carrell'ın başrolünü oynadığı yine Kuzey Kore'de geçecek bir yapımdı ve henüz prodüksiyon aşaması başlamamıştı. Bu filmde şimdilik rafa kalkmış durumda ve çekimler de iptal edildi. 

Son yıllarda teknoloji devlerinin hacker saldırılarına uğrayarak pek çok müşterisinin verisini kaptırdığına şahit olduk. Ancak ilk kez bir filmi vizyondan çekecek kadar ciddi şantaj yapıldığını görüyoruz. Demek ki Sony'nin kaptırdığı veriler olay çıkartacak cinsten. Bu da kişisel veya kurumsal verilerin korunmasının ne derece önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. 

http://www.wsj.com/articles/largest-theater-chains-wont-show-sony-film-1418844906 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Olm gelecek yazılımda, okuyun hacker olun
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kralkarga 4 yıl
seth rogen denen adamın iyi filmi yok, kuzey korelilerin eline sağlık ki dünyayı o yeteneksizin başka bi filminden kurtardılar.
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xmasx 4 yıl
Sony nin yerinde olsam giderse gitsin filmler.ayni sekilde 5 film daha cektirirdim tum dunya gorsun lanet olasi davar korelileri. Koku kazinir umarim onlarin
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swat882 4 yıl
AOS, kuzey korenin bize gösterilen yüzü o
yüksek ihtimalle ruslarla işbirşiği yapmış olabilirler, ruslar bilgisayar hack işinde iyidirler herkes bilir



ozzy, dostum ne olursa olsun bir ülkenin lideri ile dalga geçmek hoş birşey değil ki bahsettikleri kişi de kuzey kore lideri yani hasta düşünceli bir adam, ne yapıyorlarsa kendilerine yapıyorlar, senin dediğin olay nükleer savaşı bile başlatır ki kuzey korelilerin de hayatta kaybedecek çok birşeyleri varmış gibi gözükmüyor. Herhalukarda japonya zararlı çıkar
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swat882 4 yıl
AOS, kuzey korenin bize gösterilen yüzü o
yüksek ihtimalle ruslarla işbirşiği yapmış olabilirler, ruslar bilgisayar hack işinde iyidirler herkes bilir



ozzy, dostum ne olursa olsun bir ülkenin lideri ile dalga geçmek hoş birşey değil ki bahsettikleri kişi de kuzey kore lideri yani hasta düşünceli bir adam, ne yapıyorlarsa kendilerine yapıyorlar, senin dediğin olay nükleer savaşı bile başlatır ki kuzey korelilerin de hayatta kaybedecek çok birşeyleri varmış gibi gözükmüyor. Herhalukarda japonya zararlı çıkar
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BluetoothGuy 4 yıl
Kuzey Kore'nin bunu yapabilmesi şaka gibi bir şey. Orada halk teknolojinin gramını bile göremiyor. Belki devletten biri yapmıştır diyeceğim ama oradakiler bile en fazla bir bilgisayarı birkaç kez görmüşlerdir.

En olası ihtimal bir ekip tutmuş olmalarıdır
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doctor_bey 4 yıl
Sony'nin verileri nasıl sakladığını çok merak ediyorum,not defterine yazıpta mı saklıyorlar acaba;yoksa her hafta saldırıya uğramalarının başka bir açıklaması olamaz
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V4LKyR 4 yıl
Ya üzüldüğüm olay neden hep böyle antin kuntin işler SONY'yi buluyor... :(
Keşke Apple'ın başına gelseydi.
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sonofrhye 4 yıl
Michael Jackson'ın ruhuna değsin. Ne demek istediğimi bilen bilir.
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alemburda34 4 yıl
Sony beceremiyorsa disardan bir guvenlik firmasiyla anlassin yok oda olmuyorsa ben jopla sunucunun onunde beklerim xD Baktim saldiri var cekerim fisi :D
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alperenxx 4 yıl
madem vizyondan çekecekler torrente sızdırsınlar da izleyelim.
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Drakoid 4 yıl
Aferin hacker'lara.

Kendi vatanlarini karalamak icin yapilmis filmleri siber saldiriyla engelleyebilmisler.


Bizdekiler ne yapabilir acaba? Ayyildiz miydi adi neydi?
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ø 4 yıl
Böyle para babaları terlesin arada.
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Guaire 4 yıl Drakoid
Kuzey Kore'de hacker olsa olsa devlet memurudur.
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