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Sony, PlayMemories kamera uygulamaları içerisine Touchless Shutter isimli yeni bir çözüm dahil etti

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, PlayMemories kamera uygulamaları içerisine Touchless Shutter isimli yeni bir çözüm dahil etti
 
Sony'nin direkt olarak kamera içerisinde kullanılabilen PlayMemories uygulamaları, Touchless Shutter isimli yeni bir alternatif daha kazandı.
NEX-5R, NEX-5T, NEX-6, A-7, A-7R, A6000, HX400V, HX60V, RX100M3, A7S ve A7M2 fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak kullanılabilen Touchless Shutter uygulaması, temel olarak kameraya dokunmadan sadece göz sensörü (Vizör yanında) üzerinde elin tutulmasıyla fotoğraf çekilmesine imkan tanıyor. Bu sayede deklanşöre basarken oluşan titreşim ortadan kaldırılabiliyor ve harici kumandalara olan ihtiyaç özel durumlar (TimeLapse vb) haricinde ortadan kaldırılıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Touchless Shutter uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/usbdetail.php?eid=IS9104-NPIA09014_00-C10005 Yorum Yaz
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