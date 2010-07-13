Sony PlayStation 3, 3D Youtube ve 3D Blu-ray desteği alıyor

Japon elektronik devi Sony, PlayStation 3 için hazırladığı 3D Blu-ray desteğini, tahmin edilenden biraz daha erken bir tarihde, Eylül ayı içerisinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 3D Blu-ray güncellemesine ek olarak Sony'nin, 3D YouTube ve 3D fotoğraf desteği sunan bir bir diğer yeni güncellemesi için de hazırlıklarda sona geliniyor.

3D kameralarla çekilen 3D fotoğrafların, PlayStation 3 aracılığıyla 3D televizyonlardan görüntülenebilmesini sağlayan güncellemenin, Sony'nin yakın zamanda kullanıma sunduğu 3D destekli Cyber-shot serisi 3D kameralara destek içerdiği de de belirtiliyor. Öte yandan konsol tutkunlarının geliştirme çalışmaların yakından takip ettiği Killzone 3, Motorstom Apocalypse ve Gran Turismo 5 gibi bazı önemli yapımlar da 3D desteği içerecek.