Sony PlayStation 3, 3D Youtube ve 3D Blu-ray desteği alıyor

Japon elektronik devi Sony, PlayStation 3 için hazırladığı 3D Blu-ray desteğini, tahmin edilenden biraz daha erken bir tarihde, Eylül ayı içerisinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 3D Blu-ray güncellemesine ek olarak Sony'nin, 3D YouTube ve 3D fotoğraf desteği sunan bir bir diğer yeni güncellemesi için de hazırlıklarda sona geliniyor.
3D kameralarla çekilen 3D fotoğrafların, PlayStation 3 aracılığıyla 3D televizyonlardan görüntülenebilmesini sağlayan güncellemenin, Sony'nin yakın zamanda kullanıma sunduğu 3D destekli Cyber-shot serisi 3D kameralara destek içerdiği de de belirtiliyor. Öte yandan konsol tutkunlarının geliştirme çalışmaların yakından takip ettiği Killzone 3, Motorstom Apocalypse ve Gran Turismo 5 gibi bazı önemli yapımlar da 3D desteği içerecek.
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Tabii ki. Benim dediğim 3d açsak nasıl olacak
isteyen paraya kiyip alir isteyen almaz
Tabii kide evet. Elma yemek için ağzımız olması gerekiyor mu gibi bir soru olmuş
Görünüşe göre ilgili arkadaşlar 3D Blu-Ray'leri MKV'ye çevirmenin yolunu bulmuşlar bile: forums.nvidia.com/...
3D MKV dosyalarını oynatmak için Stereoscopic Player isimli bir program kullanmanız gerekiyor: 3dtv.at/...
Tabi 3D TV veya monitörünüzün de olması gerekiyor haliyle.
Komik olanın bunun nvidia forumlarında yer alması, nvidia korsana göz yumarak bu teknolojinin daha çabuk kitlelere yayılacağını düşünüyor sanırım
yorum yapacak birşey yok çünkü o HD filmler 3D değil
3D teknolojisi pahalı henüz.