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Sony PlayStation 3, 3D Youtube ve 3D Blu-ray desteği alıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, PlayStation 3 için hazırladığı 3D Blu-ray desteğini, tahmin edilenden biraz daha erken bir tarihde, Eylül ayı içerisinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 3D Blu-ray güncellemesine ek olarak Sony'nin, 3D YouTube ve 3D fotoğraf desteği sunan bir bir diğer yeni güncellemesi için de hazırlıklarda sona geliniyor.

3D kameralarla çekilen 3D fotoğrafların, PlayStation 3 aracılığıyla 3D televizyonlardan görüntülenebilmesini sağlayan güncellemenin, Sony'nin yakın zamanda kullanıma sunduğu 3D destekli Cyber-shot serisi 3D kameralara destek içerdiği de de belirtiliyor. Öte yandan konsol tutkunlarının geliştirme çalışmaların yakından takip ettiği Killzone 3, Motorstom Apocalypse ve Gran Turismo 5 gibi bazı önemli yapımlar da 3D desteği içerecek.


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DH Misafiri 9 yıl
bluray oynatıcım yok 3d özellikli tv var bluray bi dvd alsam pc den onu flasha atsam acaba usb girişinden tvden 3d li izleyebilirmiyim?
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okean 9 yıl
Bunun yerine hazır 3D olarak hazırlanmış MKV'lerden bir tane indirip PC'nizde Stereoscopic Player ile oynatırken eğer HDMI 1.4 destekli bir ekran kartınız varsa ekran kartınızın HDMI çıkışı üzerinden TV'nizde izlemeyi deneyebilirsiniz. Bu çalışırsa bir sonraki adıma yani 3D destekli bir Blu-Ray'i MKV'ye dönüştürüp aynı işlemi yapmayı deneyebilirsiniz... sanırım
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brnk 9 yıl
Awesome


brnk

led tv'de 3d nasıl oluyor açılmıyor mu oyunlar

Allah allah. Oyunlar sadece 3d çıkmıyor ki. Şu ana kadar çıkan her 3d özellikli film, video, oyun vs. her zaman 2d ile beraber çıkmıştır. Sen oturup oyunu normal olarak oynayacaksın.

Tabii ki.
Benim dediğim 3d açsak nasıl olacak
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haliTR3 9 yıl
açamıycaksınki zaten.3d seçeneği kapalı görünücek
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mehmetgirgin 9 yıl
3d iyi güzelde ne bilim evde oturmuş gözlük kullanmadığın halde gözlükle 3d film izlemek acayip olur gibi geliyo bana sürekli gözlük takmak zorunda kalacaksın
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Batuist 9 yıl
şu 3D olayını bir türlü deneyemedik gitti... nasıl birşey olduğunu görseydik bari..
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haliTR3 9 yıl
en 3d tv aldım ama en azından izleyebileceğim 3d trailer falan varmı nette.link verebilirmisiniz rica etsem
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_Calderon_ 9 yıl
tv kanalları geçmeden çokda işlevsel değil bence 3d. oyunlar ve bazı filmlerle nereye kadar sonuçta
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ULYSES 9 yıl
Ps3 3d olayı için tv nin 3d olması gerekiyor mu?
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LilxE07 9 yıl
adamlar yapmis ve herkese boyle kullanacaksiniz dememis
isteyen paraya kiyip alir isteyen almaz
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Awesome 9 yıl

ULYSES

Ps3 3d olayı için tv nin 3d olması gerekiyor mu?

Tabii kide evet. Elma yemek için ağzımız olması gerekiyor mu gibi bir soru olmuş
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captanico 9 yıl
ps3 te 3d olayını birde 120hz 3d monitorlerde kullanabilseydik ne guzel olacaktı.sadece 3d tv lerde kullanılabiliyor su an icin.
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okean 9 yıl
Şu an PS3 sadece HDMI 1.4 standardını destekleyen cihazlarla birlikte çalışabiliyor. Monitör üreticilerinin böyle bir şeyi öngörememiş olması kötü olmuş.
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iSafari 9 yıl
1dvd filmi 15-20 bir bluray filmi 25 tl digiturkte bir ay sınırsız hd film bir sür kanal 7/24 50 tl.... Yorum sizin...
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okean 9 yıl

PlayStation3lack

1dvd filmi 15-20 bir bluray filmi 25 tl digiturkte bir ay sınırsız hd film bir sür kanal 7/24 50 tl.... Yorum sizin...


Görünüşe göre ilgili arkadaşlar 3D Blu-Ray'leri MKV'ye çevirmenin yolunu bulmuşlar bile: forums.nvidia.com/...

3D MKV dosyalarını oynatmak için Stereoscopic Player isimli bir program kullanmanız gerekiyor: 3dtv.at/...

Tabi 3D TV veya monitörünüzün de olması gerekiyor haliyle.

Komik olanın bunun nvidia forumlarında yer alması, nvidia korsana göz yumarak bu teknolojinin daha çabuk kitlelere yayılacağını düşünüyor sanırım

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arda_tirmas 9 yıl

PlayStation3lack

1dvd filmi 15-20 bir bluray filmi 25 tl digiturkte bir ay sınırsız hd film bir sür kanal 7/24 50 tl.... Yorum sizin...


yorum yapacak birşey yok çünkü o HD filmler 3D değil
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GoldPunch 9 yıl
Teşekkürler.

3D teknolojisi pahalı henüz.
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mehmet386 9 yıl
adamlar daha napabilirdi aldıkları para sonuna kadar helal olsun be

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