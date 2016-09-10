Sony, PlayStation 4′ün fiyatlarında indirime gitti

Mevcut konsol üzerinde yapılan donanımsal iyileştirmelerle daha yüksek performans sunan yeni PlayStation 4 Pro'yu görücüye çıkaran Japon teknoloji üreticisi Sony, diğer taraftan güncel modellerde indirime giderek oyunseverler için PS4'ün fiyatlarını bir nebze aşağıya çekti.

Buna göre tüm cihazlarda yaşanan 200 TL düşüş ile PS4 500GB 1.299 TL (1.499 TL), PS4 1TB ve oyun paketleri 1.499 TL (1.699 TL), PS4 1TB özel kasa paketleri 1.649 TL (1.849 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Sony’nin yeni duyurduğu daha ince ve daha hafif olan 500GB’lık PlayStation 4 CUH-2000 serisi ise eylül ayında 1.299 TL'den, 1TB depolama kapasitesi ile sunulacak PS4 Pro modeli ise 10 Kasım 2016 tarihinde 399 dolar üzerinden piyasaya çıkacak.