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Sony, PlayStation 4′ün fiyatlarında indirime gitti

Sony’nin uzun süredir gündemde olan yeni PlayStation modellerini duyurmasıyla birlikte PS4'ün Türkiye satış fiyatlarında indirime gidildi. İşte oyun konsolunun yeni fiyatları.
2 yıl
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19
Diğer Elektronik Cihazlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Mevcut konsol üzerinde yapılan donanımsal iyileştirmelerle daha yüksek performans sunan yeni PlayStation 4 Pro'yu görücüye çıkaran Japon teknoloji üreticisi Sony, diğer taraftan güncel modellerde indirime giderek oyunseverler için PS4'ün fiyatlarını bir nebze aşağıya çekti.
Buna göre tüm cihazlarda yaşanan 200 TL düşüş ile PS4 500GB 1.299 TL (1.499 TL), PS4 1TB ve oyun paketleri 1.499 TL (1.699 TL), PS4 1TB özel kasa paketleri 1.649 TL (1.849 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.
Sony’nin yeni duyurduğu daha ince ve daha hafif olan 500GB’lık PlayStation 4 CUH-2000 serisi ise eylül ayında 1.299 TL'den, 1TB depolama kapasitesi ile sunulacak PS4 Pro modeli ise 10 Kasım 2016 tarihinde 399 dolar üzerinden piyasaya çıkacak. 

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Kotaless 2 yıl en beğenilen
Bu fiyata Amazon'dan Pro alın, kaptırmayın bu soygunculara paranızı. forum.donanimhaber.com/...
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selcuksert38 2 yıl
isterse bedava versin.multi için zorunlu psn+ gibi kaz yolma kurnazlığı olduktan sonra almam. zaten olanı da sattım.
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catacombofdevil 2 yıl
Konsolun kendi fiyatina sadece 6 oyun alabildigin sacma bir platform bana gore.Hizli gelisen teknolojiyle alir yillar boyu kafam rahat oynarim olayi da tarih olacak gibi duruyor.
Konsolun kendi fiyatina sadece 6 oyun alabildigin sacma bir platform bana gore.Hizli gelisen teknolojiyle alir yillar boyu kafam rahat oynarim olayi da tarih ol...
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DH Misafiri 2 yıl
soni kadar dandik olupta kazık fiyat koyan baska firma görmedim. ama bu haberler gosteriyorki boynuzu kırılmış kazıkcı dandik soni'nin. daha beter olacaksın cehaleti sömüren soni
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Barni Moloztaş 2 yıl
Almayın
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Hubalahubhub 2 yıl
Kurban bayraminiz mubarek olsun, forumdaslar.
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Redunay 2 yıl
Bu ince ve hafif konsolun adı yok mu? Her seferinde ince ve hafif konsolmu diyeceksiniz?
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dobrasam 2 yıl
Oyunları pahalı olduğu için bu saatten sonra alınmaz konsol
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Hubalahubhub 2 yıl
Konsol olayi baskaydi ama gidisat pc nin elini guclendirecege benziyor eger arkaplanda pc sektoru bunu gorebilirse. Nedense o sektorun basindakiler hep bir dinozor gibi görünüyor bence. Bu firsati tasa yazip magaralarinin icine mi atsak.

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cceviz 2 yıl
artık pc oyunculuğu daha cazip gelmeye başladı bana. Oyunu internetten indir, defalarca güncelleme indir, hdd doldu oyun sil. Konsol dediğin oyunu alırsın takarsın oynarsın, arkadaşınla değiş tokuş yaparsın, arkadaşının aldığı oyundan biran önce sıkılsın da ben alayın oynayayım diye sabırsızlanırsın. Konsolun tek rakibi olan PC ye benzemeye çalışması çok büyük bir hata bence.
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muratai 2 yıl
Fiyat cok ama cok iyi. Amazon de sayesinde vat haric fiyattan aliyoruz 399 yerine 335 euroya, ustunede ab den gelen paket icin yuzde 20 yerine 18 gumruk ekleniyor. Yani bi nevi avrupa resmi satis fiyati arti 12 euroya (kargo) alabiliyoruz. Konuyu acandan Allah razi olsun.
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Nevfel 2 yıl
İyide bu fiyata kim gidip eski konsolları alsın. Slim alır adam daha iyi. Olması gereken fiyatlar slim 1100 ve pro 1500 olmalıyken sen eski seriyi itelemeye çalış oh ne ala.
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hacı.basat 2 yıl
İnsanların fiyattan muzdarip olduğunu göremiyorlar, geçen aylarda carrefour 1199 liraya 43" 4k TV satıyordu, eleman bunu da çarşambaya denk getirip yüzde 5 elektronik indirimiyle almış 1130 a falan gelmiş her halde, yanına PS4 alacağını söylüyordu, bu fiyata bu eleman bu cihazı alır mı???
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