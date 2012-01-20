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Sony, USB 3.0 standardındaki flash belleklerini duyurdu

7 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yüksek hızda veri aktarımına imkan tanıyan USB 3.0 standardını bugün pek çok firmanın ürünlerinde görebiliyoruz. Sony de ilk USB 3.0 standardındaki flash bellek ürünlerini resmi olarak tanıttı.

Micro Vault MACH adını alan yeni seri 120MB/s okuma ve 90MB/s yazma hızlarıyla dikkat çekiyor. Seride Sony, SuperSpeed USB 3.0 adını verdiği yüksek hızda veri transferine imkan veren yeni teknolojisini kullanıyor. Micro Vault MACH hem işletme hem de bireysel kullanıcılar için tasarlandı.

Micro Vault MACH serisi USB 2.0 ile de uyumluluk gösteriyor. İnce ve alüminyum malzemeden üretilen gövdesi, kullanışlı kapak mekanizaması ile de ekstra koruma sağlıyor. Ürünün üzerinde bir de LED gösterge bulunuyor. Sony standart olarak belleklerinde 5 yıllık garanti sağlıyor.

Micro Vault MACH 8GB/16GB/32GB/64GB olarak satışa sunulmuş durumda. Fiyatlandırma ise 20£/30£/50£/100£ şeklinde belirlenmiş. Micro Vault MACH serisi için silinen dosyalarınızı kurtarabilen File Rescue ve bellekteki fotoğraflardan bir sunu hazırlayabilen x-Pict Story de indirmeye sunuldu. 
Sony, USB 3.0 standardındaki flash belleklerini duyurdu
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DH Misafiri 7 yıl
TeknoSa Mediamarkt ve Sony Center'larda olacakmış.
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marseltalon 7 yıl
Şu usb 3.0 belleklere özellikle çok hızlı olanlara iyice zaafım oluştu ben de bir tane olmasına rağmen yani koleksiyon yapasım geliyor o derece...
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E_Aydin35 7 yıl
iyiymiş ilk bunu sony'ninde yapamsı güzel :)Fiyatta ayrı bir güzel..
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hie 7 yıl
Hangi mağazalarda satışı var arkadaşlar ? Henüz kimsede göremedim
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goro1982 7 yıl
çok hızlı
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aziz77 7 yıl
tasarım süper.sony bu işi biliyor...
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RapscallioN 7 yıl
Usb 2.0 da hizi max 30 mb/s !
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djkubi 7 yıl
Bilenler için gelsin.
Adata pd7'ye özendi alüminyum yaptı.
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Technotronic 7 yıl
karizma olmuş , kalitee
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balomer 7 yıl djkubi
djkubi

Bilenler için gelsin.
Adata pd7'ye özendi alüminyum yaptı.

heh şimdi o alüminyum yaptı diye kimse yapamıcak demi özentilik oluyo bırakın bu işleri
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sahoron 7 yıl
pahalı ama kaliteli olmuş
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xLmNt13 7 yıl
Güzelmiş fiyatıda güzeldir :)
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