Sony, USB 3.0 standardındaki flash belleklerini duyurdu

Yüksek hızda veri aktarımına imkan tanıyan USB 3.0 standardını bugün pek çok firmanın ürünlerinde görebiliyoruz. Sony de ilk USB 3.0 standardındaki flash bellek ürünlerini resmi olarak tanıttı.





Micro Vault MACH adını alan yeni seri 120MB/s okuma ve 90MB/s yazma hızlarıyla dikkat çekiyor. Seride Sony, SuperSpeed USB 3.0 adını verdiği yüksek hızda veri transferine imkan veren yeni teknolojisini kullanıyor. Micro Vault MACH hem işletme hem de bireysel kullanıcılar için tasarlandı.





Micro Vault MACH serisi USB 2.0 ile de uyumluluk gösteriyor. İnce ve alüminyum malzemeden üretilen gövdesi, kullanışlı kapak mekanizaması ile de ekstra koruma sağlıyor. Ürünün üzerinde bir de LED gösterge bulunuyor. Sony standart olarak belleklerinde 5 yıllık garanti sağlıyor.





Micro Vault MACH 8GB/16GB/32GB/64GB olarak satışa sunulmuş durumda. Fiyatlandırma ise 20£/30£/50£/100£ şeklinde belirlenmiş. Micro Vault MACH serisi için silinen dosyalarınızı kurtarabilen File Rescue ve bellekteki fotoğraflardan bir sunu hazırlayabilen x-Pict Story de indirmeye sunuldu.



