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Sony, Vita işletim sistemini akıllı telefon ve tabletlere entegre etmeyi planlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,4b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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PlayStation platformu ile yıllardır oyuncuların gönlünde taht kuran Sony, bu platformu mobil cihazlara entegre edemediği için oldukça eleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl Xperia Play ve PS sertifikalı Tablet S ve Tablet P modelleri ile tüketicinin arzusunu bir parça da olsa yerine getiren Sony buna rağmen gelişen mobil donanımlar nedeniyle biraz geç kalmış oldu. 

Yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita'yı kademeli olarak piyasaya sürmeye hazırlanan Sony, konsolda kullanılan işletim sistemini mobil cihazlara geç kalmadan entegre etmek için planlar yapmaya başladı.

Sony'nin yeni CEO'su Kazou Hirai, bir toplantı esnasında şirketinin Vita OS'un sadece bir mobil oyun platformu olarak unutulup gitmesini istemediklerini dile getirdi. Sony Computer Entertainment başkan yardımcısı Yoshio Matsumoto da Vita OS'un farklı platformlara uygulanabilir şekilde tasarlandığını ve muhtemel bir entegrasyonun mümkün olduğunu ifade etti. Ancak bu Sony'nin şu an Vita OS yüklü akıllı telefon ve tablet piyasaya sürmeye hazırlandığı anlamına gelmiyor. 

Xperia serisiyle Android segmentinde büyük başarı yakalayan Sony, bununla birlikte orta ve giriş seviyesi cihazlarla rekabet edemeyince yıl bazında Xperia satışlarında yüzde 65 düşüş yaşadı. 

Oyun alanında büyük bir deneyim ve güce sahip olan Sony'nin bu deneyimini mobil cihaz bölümüne yansıtması, rakiplerinden farklılaşmasını sağlayacak anahtar bir hamle olacaktır. En azından 2012 ilk yarısında bu hamlenin gerçeğe dönüşmesi oyunseverleri de fazlasıyla memnun edecektir.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
Haber başlığı;
Sony, Vita işletim sistemini akıllı telefon ve tabletlere entegre etmeyi planlıyor
içeriği;
Ancak bu Sony'nin şu an Vita OS yüklü akıllı telefon ve tablet piyasaya sürmeye hazırlandığı anlamına gelmiyor.
Haber başlığı;Sony, Vita işletim sistemini akıllı telefon ve tabletlere entegre etmeyi planlıyoriçeriği;Ancak bu Sony'...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Chidori 7 yıl
Garip.
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ALPEREN_06 7 yıl
bence sony kendine has bir işletim sistemi geliştirebilirse,orta vadede sony markalı akıllı cihazlarda(pc,notebook,tablet,telefon,konsol,televizyon) kullanalıbilecek bir sistemi olabilir.ps gücünü arkasına aldığında çoğu 20-40 yaş arası insanın dikkatini fazlasıyla çekecektir.
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ersins58 7 yıl
Sony bu işletim sistemini koyarsa eğer akilli telefonlara çok farklı ve kendine özel olur ama tabi ps vita oyunlarını desteklemez malum,ama önceki konsol oyunlarını desteklerse örnegin psp hata ps2 ozaman iyi iş çıkarır.Uygulamalarin yuvarlak ve değişik olmazı hoş bir arayüzü
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1ses1 7 yıl
İster yapsın ister yapmasın açıkcası umrumdada değil. Büyük bir şirket kendinden başkası kaybetmez. PspVita açıkcası çok büyük bir bomba şeklinde olmadı ve ,istenen ilgiyi uyandırmadı ve daha uyanışa geçmemiş bir makinenin yazılımsal olarak diğer telefonlarda olması çok saçma olur. Açıkcası sırf bu yüzdende telefon alınmaz.
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E_Aydin35 7 yıl
Herkez eleştirmiş ancak yanlış burada sadece Sony'nin böyle bir şey yapabileceği söz konusu diyor pat diye yapacak demiyor..!
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1ses1 7 yıl
Psp vitanın satışlarını düşüneceğine gidip telefonlarının satışını düşünüyor. Sanki milyonlar ulaşan vita da onu kullanarak telefonlarıda tutulacak. Gerçekten hiçmi göremiyorlar ilerisini çok garip. Satış rakamları bile hüsrana uğrattı. Sanki ajan sokmuşlar sony habire yanlış kararlar aldırıyorlar ve böyle müşteriyi kararından değiştirecek hamlelerle farklı ürünlere yönlendiriyorlar.
Şu bir gerçek Psp vita tutmuş olsaydı satış rakamlarıyla ortalı kasıp kavurmuştu. Tv lerinide kurtarmak için Psp vitayıda onalra entegre etsinler bari belki çok satar. :)
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GT_55 7 yıl 1ses1
1ses1

Psp vitanın satışlarını düşüneceğine gidip telefonlarının satışını düşünüyor. Sanki milyonlar ulaşan vita da onu kullanarak telefonlarıda tutulacak. Gerçekten hiçmi göremiyorlar ilerisini çok garip. Satış rakamları bile hüsrana uğrattı. Sanki ajan sokmuşlar sony habire yanlış kararlar aldırıyorlar ve böyle müşteriyi kararından değiştirecek hamlelerle farklı ürünlere yönlendiriyorlar.

Şu bir gerçek Psp vita tutmuş olsaydı satış rakamlarıyla ortalı kasıp kavurmuştu. Tv lerinide kurtarmak için Psp vitayıda onalra entegre etsinler bari belki çok satar. :)


Vitanın tutmuş olması için ilk önce global pazarda çıkması lazım.Sonrada aradan 1 seneye yakın bir süre geçmesi lazım.Eğer değerlendirme yapacaksak, ancak o zaman yapabiliriz.Şimdiden tutmamış demek tamami ile psvita ile ilgili pek bilgi sahibi olmadığınızı gösterir.Hardcore bir oyuncu da gidip oyun oynamak için telefon almaz.Telefonda ki bir kaç yapım dışında çoğu oyun casual oyunculara hitap eder.Oyunlar basit argümanlar üzerine hazırlanır.Yani yapımı için koca bir stüdyo çalışmaz.O yüzden yapım masraflarıda hardcore oyunlara göre çok az olur.O yüzden oyun fiyatlarıda ios,android ucuz olur.Misal psp'ye çıkan god of war yeni çıkmış oyun olarak, app storede yayınlansa 5-6 dolara alacağınızı mı zannedyorsunuz.İşte bu yüzden vitada oyunlar daha pahalı.Vitaya çıkan fifaya bakıyorsun nerdeyse ps3 ayarında, ps3'de 40-50 dolara satılan oyun neden vitada 3-5 dolara satılsın ki.He gönül isterdi ki tüm oyunlar 3-5 dolara satılsın ama kazın ayağı öyle değil işte..Her zaman söylüyorum, telefon oyunları ile vita oyunlarının karşılaştırılması yanlıştır.
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tuilde 7 yıl

Bende sizin gibi dusunuyordum akilli bir telefon varken el konsoluna ne gerek var derdim. Bu dusuncem 3-4 ay once pspyi alarak degisti. Grafik olarak kullandigim iphone oyunlarindan ne cok ileri ne cok geriydi fakat oynanabilirlik kisminda psp cok cok ustundu. Pspyi verdim kiz arkadasima. Pspde oyun oynadiktan sonra 2 aydir iphoneda oyun oynamak bile istemiyorum. Simdi vita siparisi verdim. Oyunlari pahali olabilir ama zaten herkesin sevdigi bir yada birden fazla tür oyun var kimi spor oyunlari kimi fps kimi tps... Az ve öz oyun alarak aylarca oyalanilir oyunlarla ki takas yoluyla oynamadigin oyun kalmaz.
Ps3de var fakat bir en konsolunun verdigi zevki veremiyor bana.
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MAVİT 7 yıl
Artik sony'nin adini duyamaz olduk eskiden int. Bu kadar gelismemisken psp cikardi bi sekilde haberini alirdik ama simdi akilli telefonlar arasinda kaybolup gidiyor haberleri. Sony cok buyuk hata yapti vitayi cikarmakla bence onun yerine adam gibo oyun telefonlari yapabilseydi daha cok satardi fiyatlarida makul tutsaydi appstore gibi sony'ye gecmeyi bile dusunurdum. Diyelim ki simdi vitayi aldim sony oyunlari 30 $ 40$dan kalkalamayacak mi bize.onun yerine gidip bi akilli telefon alirim hem yanima ekstra yuk etmem makul fiyatada oyun oynarim illa playstation oynayacaksamda gider ps3 te oynarim kucucuk ekranda mi oynayayim bu oyunlari hem pil sureside vasat
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tuilde 7 yıl MAVİT
MAVİT
Artik sony'nin adini duyamaz olduk eskiden int. Bu kadar gelismemisken psp cikardi bi sekilde haberini alirdik ama simdi akilli telefonlar arasinda kaybolup gidiyor haberleri. Sony cok buyuk hata yapti vitayi cikarmakla bence onun yerine adam gibo oyun telefonlari yapabilseydi daha cok satardi fiyatlarida makul tutsaydi appstore gibi sony'ye gecmeyi bile dusunurdum. Diyelim ki simdi vitayi aldim sony oyunlari 30 $ 40$dan kalkalamayacak mi bize.onun yerine gidip bi akilli telefon alirim hem yanima ekstra yuk etmem makul fiyatada oyun oynarim illa playstation oynayacaksamda gider ps3 te oynarim kucucuk ekranda mi oynayayim bu oyunlari hem pil sureside vasat

Psp yada vitayla oynadigin oyunu akilli telefondan oynaidiginda, psp yada vitadan oyun oynarken aldigin hazzi alabilecek misin o akilli telefondan ?
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RAN7843 7 yıl
sadece bu platformdan ne satarım hesabı yapıyorrr sony yeni gelen ceo sunun işi gerçekten zorrr artık sony nın yüksek satış rakamları yokkk eski kalite ve ilk olma özelliğini kaybetti önümüzdeki yıllarda belki değişebilir
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Haber başlığı;
Sony, Vita işletim sistemini akıllı telefon ve tabletlere entegre etmeyi planlıyor
içeriği;
Ancak bu Sony'nin şu an Vita OS yüklü akıllı telefon ve tablet piyasaya sürmeye hazırlandığı anlamına gelmiyor.
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danGerfuLL 7 yıl Batuist
Batuist
Haber başlığı;
Sony, Vita işletim sistemini akıllı telefon ve tabletlere entegre etmeyi planlıyor
içeriği;
Ancak bu Sony'nin şu an Vita OS yüklü akıllı telefon ve tablet piyasaya sürmeye hazırlandığı anlamına gelmiyor.

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