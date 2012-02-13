Sony, Vita işletim sistemini akıllı telefon ve tabletlere entegre etmeyi planlıyor

PlayStation platformu ile yıllardır oyuncuların gönlünde taht kuran Sony, bu platformu mobil cihazlara entegre edemediği için oldukça eleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl Xperia Play ve PS sertifikalı Tablet S ve Tablet P modelleri ile tüketicinin arzusunu bir parça da olsa yerine getiren Sony buna rağmen gelişen mobil donanımlar nedeniyle biraz geç kalmış oldu.





Yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita'yı kademeli olarak piyasaya sürmeye hazırlanan Sony, konsolda kullanılan işletim sistemini mobil cihazlara geç kalmadan entegre etmek için planlar yapmaya başladı.





Sony'nin yeni CEO'su Kazou Hirai, bir toplantı esnasında şirketinin Vita OS'un sadece bir mobil oyun platformu olarak unutulup gitmesini istemediklerini dile getirdi. Sony Computer Entertainment başkan yardımcısı Yoshio Matsumoto da Vita OS'un farklı platformlara uygulanabilir şekilde tasarlandığını ve muhtemel bir entegrasyonun mümkün olduğunu ifade etti. Ancak bu Sony'nin şu an Vita OS yüklü akıllı telefon ve tablet piyasaya sürmeye hazırlandığı anlamına gelmiyor.





Xperia serisiyle Android segmentinde büyük başarı yakalayan Sony, bununla birlikte orta ve giriş seviyesi cihazlarla rekabet edemeyince yıl bazında Xperia satışlarında yüzde 65 düşüş yaşadı.





Oyun alanında büyük bir deneyim ve güce sahip olan Sony'nin bu deneyimini mobil cihaz bölümüne yansıtması, rakiplerinden farklılaşmasını sağlayacak anahtar bir hamle olacaktır. En azından 2012 ilk yarısında bu hamlenin gerçeğe dönüşmesi oyunseverleri de fazlasıyla memnun edecektir.