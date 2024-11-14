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    Anlık Bildirim

    Resmen onaylandı: Xbox el konsolu geliyor!

    Bloomberg ile yapılan yeni bir röportajda Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, bir Xbox el konsolu üzerinde çalıştıklarını resmen doğruladı. Çıkış tarihi ise biraz uzak.
    Resmen onaylandı: Xbox el konsolu geliyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, bir Xbox el konsolu geliştirme planları olduğunu doğruladı, ancak bu yeni cihazın çıkışı için birkaç yıl daha beklemek gerekecek. Bloomberg ile gerçekleştirdiği bir röportajda Spencer, şirketin şu anda prototipler üzerinde çalıştığını ve el konsolunun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunabileceğini değerlendirdiğini belirtti.

    Xbox el konsolu doğrulandı

    Phil Spencer, şirket içinde el konsolu pazarında bir ürün geliştirme beklentisinin mevcut olduğunu ifade etti. Ancak, bu alandaki çalışmaların henüz erken aşamada olduğunu vurgulayan Spencer, cihazın piyasaya çıkmasının birkaç yıl sürebileceğini söyleyerek heyecanlı oyun severlerin umutlarını bir süre daha ertelemeleri gerektiğinin altını çizdi. Buradaki birkaç yıl vurgusu önemli zira muhtemelen Microsoft, el konsolunu yeni nesil konsollarla birlikte piyasaya sürmeyi düşünüyor olabilir.

    Xbox’un bir el konsolu üzerinde çalıştığına dair söylentiler ilk olarak bu yılın başlarında gündeme getirilmişti. O dönemde de Xbox’un hali hazırda el konsolu prototiplerine sahip olduğu, bunların daha önceki prototiplerden farklı ve yeni modeller olduğunu belirtilmişti.

    Xbox’un olası el konsolu, Nintendo, Valve, MSI ve kısmen Sony gibi büyük rakiplerin bu alandaki başarılı ürünlerinin ardından pazarda ciddi bir ilgi uyandırma potansiyeline sahip. Ancak Microsoft’un güçlü oyun ekosistemi ve Game Pass servisi, şirketin el konsolu pazarına giriş yapması halinde büyük bir avantaj sağlayabilir.

    PS5 Pro’nun fiyatına tepki

    Spencer, PlayStation ve Nintendo Switch'e daha fazla Xbox oyunu getirme konusunda yorum yaptı ve hiçbir şeyi göz ardı etmediğini ve buna bir sonraki Halo sürümünün de dahil olduğunu söyledi. Spencer aynı zamanda 700 dolarlık PS5 Pro'ya (Avustralya gibi bazı bölgelerde 1.000 dolardan fazla) tepki göstererek, pahalı konsolların video oyun endüstrisinin büyümesine yardımcı olmayacağını söyledi: “Yeni oyunculara ulaşmak için yaratıcı olmamız ve yeni iş modellerine, yeni cihazlara, yeni erişim yollarına uyum sağlamamız gerekiyor. Pazarı 1000 dolarlık konsollarla büyütemeyiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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