Resmen onaylandı: Xbox el konsolu geliyor!

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Tam Boyutta Gör Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, bir Xbox el konsolu geliştirme planları olduğunu doğruladı, ancak bu yeni cihazın çıkışı için birkaç yıl daha beklemek gerekecek. Bloomberg ile gerçekleştirdiği bir röportajda Spencer, şirketin şu anda prototipler üzerinde çalıştığını ve el konsolunun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunabileceğini değerlendirdiğini belirtti.

Xbox el konsolu doğrulandı

Phil Spencer, şirket içinde el konsolu pazarında bir ürün geliştirme beklentisinin mevcut olduğunu ifade etti. Ancak, bu alandaki çalışmaların henüz erken aşamada olduğunu vurgulayan Spencer, cihazın piyasaya çıkmasının birkaç yıl sürebileceğini söyleyerek heyecanlı oyun severlerin umutlarını bir süre daha ertelemeleri gerektiğinin altını çizdi. Buradaki birkaç yıl vurgusu önemli zira muhtemelen Microsoft, el konsolunu yeni nesil konsollarla birlikte piyasaya sürmeyi düşünüyor olabilir.

Xbox’un bir el konsolu üzerinde çalıştığına dair söylentiler ilk olarak bu yılın başlarında gündeme getirilmişti. O dönemde de Xbox’un hali hazırda el konsolu prototiplerine sahip olduğu, bunların daha önceki prototiplerden farklı ve yeni modeller olduğunu belirtilmişti.

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Xbox’un olası el konsolu, Nintendo, Valve, MSI ve kısmen Sony gibi büyük rakiplerin bu alandaki başarılı ürünlerinin ardından pazarda ciddi bir ilgi uyandırma potansiyeline sahip. Ancak Microsoft’un güçlü oyun ekosistemi ve Game Pass servisi, şirketin el konsolu pazarına giriş yapması halinde büyük bir avantaj sağlayabilir.

PS5 Pro’nun fiyatına tepki

Spencer, PlayStation ve Nintendo Switch'e daha fazla Xbox oyunu getirme konusunda yorum yaptı ve hiçbir şeyi göz ardı etmediğini ve buna bir sonraki Halo sürümünün de dahil olduğunu söyledi. Spencer aynı zamanda 700 dolarlık PS5 Pro'ya (Avustralya gibi bazı bölgelerde 1.000 dolardan fazla) tepki göstererek, pahalı konsolların video oyun endüstrisinin büyümesine yardımcı olmayacağını söyledi: “Yeni oyunculara ulaşmak için yaratıcı olmamız ve yeni iş modellerine, yeni cihazlara, yeni erişim yollarına uyum sağlamamız gerekiyor. Pazarı 1000 dolarlık konsollarla büyütemeyiz.”

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