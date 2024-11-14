Resmen onaylandı: Xbox el konsolu geliyor!

Xbox el konsolu doğrulandı
Phil Spencer, şirket içinde el konsolu pazarında bir ürün geliştirme beklentisinin mevcut olduğunu ifade etti. Ancak, bu alandaki çalışmaların henüz erken aşamada olduğunu vurgulayan Spencer, cihazın piyasaya çıkmasının birkaç yıl sürebileceğini söyleyerek heyecanlı oyun severlerin umutlarını bir süre daha ertelemeleri gerektiğinin altını çizdi. Buradaki birkaç yıl vurgusu önemli zira muhtemelen Microsoft, el konsolunu yeni nesil konsollarla birlikte piyasaya sürmeyi düşünüyor olabilir.
Xbox’un bir el konsolu üzerinde çalıştığına dair söylentiler ilk olarak bu yılın başlarında gündeme getirilmişti. O dönemde de Xbox’un hali hazırda el konsolu prototiplerine sahip olduğu, bunların daha önceki prototiplerden farklı ve yeni modeller olduğunu belirtilmişti.
Xbox’un olası el konsolu, Nintendo, Valve, MSI ve kısmen Sony gibi büyük rakiplerin bu alandaki başarılı ürünlerinin ardından pazarda ciddi bir ilgi uyandırma potansiyeline sahip. Ancak Microsoft’un güçlü oyun ekosistemi ve Game Pass servisi, şirketin el konsolu pazarına giriş yapması halinde büyük bir avantaj sağlayabilir.
PS5 Pro’nun fiyatına tepki
Spencer, PlayStation ve Nintendo Switch'e daha fazla Xbox oyunu getirme konusunda yorum yaptı ve hiçbir şeyi göz ardı etmediğini ve buna bir sonraki Halo sürümünün de dahil olduğunu söyledi. Spencer aynı zamanda 700 dolarlık PS5 Pro'ya (Avustralya gibi bazı bölgelerde 1.000 dolardan fazla) tepki göstererek, pahalı konsolların video oyun endüstrisinin büyümesine yardımcı olmayacağını söyledi: “Yeni oyunculara ulaşmak için yaratıcı olmamız ve yeni iş modellerine, yeni cihazlara, yeni erişim yollarına uyum sağlamamız gerekiyor. Pazarı 1000 dolarlık konsollarla büyütemeyiz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir